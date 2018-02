Transformacija godine: Salma Hajek prešla u plavuše

Blonde bombshell @salmahayek Heating up London🔥 Ready for BAFTA tonight 🔥Hair by #Jenniferyepez Hsir color @auracolorist 💥 #salmahayek #blondebombshell #bafta #london #lfw

A post shared by Jennifer Yepez (@jennifer_yepez) on Feb 17, 2018 at 12:55pm PST