Treća noć Exita: Nastup Grejs Džons više kao performans

Došla je i subota, već tradicionalno veče kada Exit festival bilježi najveći broj posjetilaca, a treći dan ostavljen je za najveće ime na lajn apu - muzičku i modnu ikonu Grejs Džouns. Sasvim očekivano ona je pružila vizuelno do sad najupečatljiviji koncert na glavnoj bini. Dok se većina izvođača oslanja na svjetlosne efekte i to je to, koncert Grejs Džouns bio je poput performansa, na momente i kabarea. Pjevačica je izašla na binu obučena i iscrtana poput vudu vještice, a odmah je bilo uočljivo da i sa 70 godina izgleda savršeno. Ona je konstantno komunicirala sa publikom između hitova kao što su "Love Is A Drug", "Pull Up The Bumper", "Slave To The Rhytm" i drugi.

"Postoji crkveni parti i rokenrol parti. Jel ovo rokenrol? Hoćete li da se skinem?", pitala je sa bine Grejs koja je otkrila da nosi majkinu haljinu. Pjevačica je poručila onima koji nisu da pogledaju dokumentarac koji nosi njeno ime, a koji je nedavno u Podgorici prikazan na Underhill festu.

Držeći čašu vina u ruci, ona je na momente djelovala pripito, čak je u jednom trenutku i pala na bini, ali je to nije spriječilo da odmah zatim zajaše jednog od radnika obezbjeđenja kako bi pružila ruku fanovima, a onda ispjevala pjesmu dok je u isto vrijeme oko struka vrtjela hulahop. Na bini se u jednom trenutku pojavio i muški plesač u kostimu koji je pokazao zavidne vještine baratanja sa šipkom.

Prethodno je ispisana istorija na Mejn stejdžu koji je prvi put ugostio jedno od najvećih imena pop roka sa prostora Jugoslavije - Bajagu i Instruktore. To se pokazalo kao pun pogodak, budući da su beogradski muzičari okupili veliki broj i mladih i starijih ispred bine razveselivši ih svojim svima dobro poznatim hitovima, a imali su priliku i da predstave dio materijala koji se našao na aktuelnom albumu "U sali lom". Bajaga je sa bine poručio da mu je veliko zadovoljstvo što se konačno našao na njoj.

Prije Bajage na glavnoj bini nastupila je i Multietnička atrakcija, a nakon Grejs ovu lokaciju preuzeli su DJ-evi, pa su publiku sa nešto komercijalnijim elektronskim zvukom zabavljali Francuzi iz grupe Ofenbach, a onda je već tradicionalno do jutra dominirala bas muzika Delta Heavya, Matrixa i Futurebounda.

Na Fusionu je treće veče bilo noć za ljubitelje panka prije svega. Novosadski Atheist Rap je poput Ritma nereda prve noći iskoristio prednost domaćeg terena da napravi vrelu atmosferu pred binom uz dosta skakanja i horskog pjevanja. Prije njih publici su se predstavili hrvatski pankeru Gužva u 16-ercu, dok su zvijezde večeri bili Slaves - luckasti pank rok duo iz Engleske. Lorens Vinsent i Ajzak Holman koji čine ovaj duo brzo su se preznojili na bini servirajući publici žestok ritam i garažno bučne rifove, pa su uskoro ostali bez majci, a tokom nastupa redovno su zbijali šale jedan na račun drugog. Nikola Vranjković je nakon svih ovih brzih i bučnih nastupa malo razbio koncept sa svojim psihodeličnim rokenrolom koji je očekivano okupio veliki broj fanova, da bi se program na Fusionu okončao sa ludnicom koju su pred binom za one najizdržljivije stvorili Sunshine.

Na Dance Areni vladao je nešto laganiji zvuk nego prethodne dvije večeri kada je dominirao tvrđi tehno. Britanski haus duo Disciples dodatno je zapalio atmosferu kada je na binu izveo i plesačice, da bi onda legendarni Boris Brejča oduševio publiku svojim "high-tech minimalom" o čemu svjedoče i gromoglasne ovacije koje je dobio na kraju seta. Gaj Gerber je nakon njega žestoko ubrzao, da bi program Dance Arene zatvorio višegodišnji ljubimac posjetilaca ovog stejdža Solomun.

Na Cockta Beats & Bass bini treće večeri nastupilo je najveće ime do sada, hrvatski trep sastav High5. Hrvati su još prije tri godine pozvani na Exit, ali tada nisu došli jer je jednom od članova, kako su priznali sa bine, istekla lična karta. Sad je taj kiks ispravljen, pa su High5 napunili prostor pred binom, dok je iza publike bila locirana i staza za skejt na kojoj su se oprobavali s vremena na vrijeme. High5 su se predstavili kao "pet debila iz Zagreba" i natjerali publiku na skakanje pjesmama kao što su "Cheez", "Iembi crnac", "Žene gazele i pokazali da možda zaslužuju nastup i na većoj bini od ove na kojoj su uglavnom nastupali muzičari koji se još uvijek afirmišu. Za razliku od njih High5 već ima svoju bazu fanova, što su i sami primjetili, pa su kazali da imaju najbolju publiku na svijetu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)