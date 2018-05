Treći Made in New York Jazz festival u Podgorici i Tivtu

Treći Made in New York Jazz Festival će se održati 15. juna na Ljetnjoj pozornici u Tivtu i 17. juna u atrijumu "The Capital Plaza" u Podgorici, oba sa početkom u 21h.

U Podgorici, 16. juna u 21h, u Ethno Jazz Club-u ,,Sejdefa”, koncertnim nastupom predstaviće se James Brown Tribute bend, i time upotpuniti programski sadržaj festivala.

Tokom tri dana festivala nastupiće neka od najvećih imena svjetske jazz scene kao i regionalni jazz umjetnici: Dave Weckl – drums, Yaacov Mayman - sax/ewi, Richie Goods – bass, Raymond Ray Angry – keyboard, Jorge Luis Pacheco - piano/keys, Igmar Thomas – trumpet. Caloé – vocal, Brianna Thomas – vocal, Ivan Aleksijević - piano/keys, Milorad Šule Jovović – guitar, Vladimir Tubić – guitar, Ivan Ilić – trombone, Miladin Wes Peruničić – guitar, Max Kochetov – sax, Vladimir Maraš - piano/keys.

U nedjelju, 17. juna u 13h u Hard Rock Cafe-u biće organizovan "Jazz Session with Jazz Masters" za učenike srednjih muzičkih škola, studente Muzičke akademije i sve zainteresovane, na kome će učesnici održati kratka predavanja i odgovarati na pitanja posjetilaca.

Festival organizuje crnogorska izdavačka kuća Rabbit Records, u saradnji sa Made in New York Competition and Festival INC iz Njujorka (SAD)

Ulaznice se prodaju Hard Rock Cafe-u (The Capital Plaza, Podgorica), kao i u Ethno Jazz Club-u "Sejdefa", a u Tivtu, ulaznice će biti dostupne na biletarnici Centra za kulturu Tivat.

Cijena ulaznice za pojedinačni koncert iznosi 15€

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)