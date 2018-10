Trio “Elegancija” na mini turneji po Crnoj Gori

Trio “Elegancija” ove sedmice biće na mini turneji po Crnoj Gori. Ljubitelji džeza imaće priliku da ih čuju u četvrtak 4. oktobra u Podgorici, dan kasnije nastupiće na Cetinju, a turneju završavaju u subotu 6. oktobra u Nikšiću. Sviraju obrade džez standarda i džipsi svinga a bend čine Stefan Trpčevski, Andrija Drenovaković i Filip Mladenović.

U planu im je rad na autorskim kompozicijama, a o tome šta će publika na koncertima po Crnoj Gori imati priliku da čuje i koliko je teško sa ovakvim repertoarom zdržati pažnju publike pričaju za “Kroz grad” Mladenović i Tripčevski.

Imaćete tri nastupa u Podgorici, Cetinju i Nikšiću, jeste li se već raspitali šta ljubitelji džeza u tim gradovima vole i prilagodili tome repertoar?

Jezik muzike je univerzalni jezik, pogotovo kada su u pitanju sving manouche numere kao i džez standardi koji se nalaze na našem repertoaru, stoga smo sigurni da će publika prepoznati i uživati u numerama koje se oko osamdeset godina uspješno sviraju, kako u zemljama Evrope, tako i u državama na svim ostalim kontinentima. Pojaviće se tu i nekoliko etno numera koje publiku sigurno neće ostaviti ravnodušnom.

Svirate džez koji kombinujete sa džipsi svingom. Otkud ideja da na svirkama pravite simbiozu baš ovih pravaca?

Što se tice klasičnog džeza ili džez standarda koje kombinujemo sa džipsi svingom u pitanju je nekoliko numera kao što je, na primer, ‘Night in Tunisia’ gdje je aranžman upravo simbioza ova dva pravca. Većina pjesama je u standardnom manouche stilu sa određenim pečatom naših temperamenata, jer sam pravac ciganskog jazza zahtijeva takav način pristupa i rada. Pod kombinacijom se, takođe, podrazumijevaju naš klasičan džez vokabular u korelaciji sa džipsi frazama koje u improvizaciji dolaze do izražaja.

Glavni cilj vam je istraživanje istorije džeza. Tokom tog istraživanja šta ste otrkili o ovom muzičkom pravcu?

Kroz istraživanje džez istorije i raznih pravaca džeza došli smo do onog pravca koji nam je dao vrstu slobode koja je nama bila potrebna da se izrazimo na adekvatan način. Kada određeno muzičko predznanje sjedinite sa ogromnim poljem i širinom koju ovaj pravac pruža onda otkrijete nešto najdivnije što muzika izvođaču može da pruži. Otkrijete svijet koji se zove, jednostavno- džez. Sa druge strane, upoznavanjem duha tog vremena kada je džez bio najpopularnija muzika upoznali smo kulturu tih ljudi, koju smo mi ‘upili’, i u kombinaciji sa našim balkanskim mentalitetom dobili rezultate koji su interesantni. Kao što se čovjek usavršava dok je živ, tako se i našim istraživanjem i proučavanjem stilova, isključivo kroz istoriju džeza, recimo, stalno uče nove fraze i harmonije koje implemetiramo u našu svirku.

Imate li na repertoaru samo obrade, ili svirate i autorske kompozicije?

Zasada samo obrade, ali planiramo da se u nekoj bliskoj budućnosti oprobamo i na polju autorskog rada.

Koliko je teško svirati poznata djela koja publika dobro poznaje, a opet im dati i neki svoj pečat?

Davanje sopstvenog pečata je spontana stvar i uglavnom dolazi nesvjesno. Kao bitan faktor treba navesti da je to produkt istraživanja i znanja koji jedan muzičar posjeduje, što pokazuje njegov stil i sam način interpretacije, jer se jazz jezik mora učiti. Improvizovanje u džezu nije jednostavno. Treba konstantno pratiti harmoniju, što samo po sebi ne dozvoljava da misli lutaju. Ujedno, to je i najprecizniji način da se kroz muziku i trenutne ideje osjeti raspoloženje mužicara što upravo i daje čar, jer na taj nacin i publika direktno učestvuje u cjelokupnom događaju i dinamici same svirke.

S obzirom na to da džez nije toliko zastupljen na prostoru Balkana, pogotovo ne po klubovima, koliko je teško naći prostor gdje možete publici predstaviti ono što radite?

Iz našeg dosadašnjeg iskustva nije toliko teško. Tačno je da nema puno klubova gdje se može čuti džez, ali ljudima uglavnom prija da čuju nešto drugačije i ‘novo’. To je baš starija muzika od ove koja je danas dominantna, i ta stara muzika je svima bliska jer su je kako kažu - ‘negdje čuli’. Odnos je ipak onakav kako ga tržiste diktira jer je teško zaraditi od te muzike, ali naravno ljepota te muzike ne leži u novcu. Ruku na srce, postoje dosta talentovanih džez muzičara koji nemaju prilike gdje da čuju, slušaju džez uživo, i čak uzmu instrument i sviraju. Dobar segment je što se ljubitelji džeza mogu obrazovati putem interneta, i iskoristiti ga za samopromociju, što dosta naših kolega muzičara radi, naravno i mi.

Odlučili ste se za instrumentalnu muziku, koliko je teško bez teksta ljudima držati pažnju?

Mi kada vidimo da im pažnja opada krenemo da pjevamo svi uglas, krećemo sa a capella programom (smijeh). Šalu na stranu, ova vrsta džeza kao akustična je poprilično zahtjevna za sviranje, sami nastupi traju od 90 do 120 minuta maksimalno. To je taman dovoljno vremena da ljudi uživaju u muzici, a da se ne zamore previše. Svakako koju god muziku sa pjevanjem ili bez njega da slušate duže od dva sata ona počinje da zvuči jednolično i naporno. Što se tiče pažnje, to je već individualna stvar. Dobra stvar sa ciganskim jazzom (i akustikom uopšte) je što nije preglasana i samim tim pruža mogućnost razgovora bez potrebe nadglašavanja muzike na nastupima po klubovima i kafićima. Sa druge strane tu su pozorišta, kulturni centri i festivali gdje se prezentuje a i sluša na malo drugačiji način.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)