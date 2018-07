"Turisti": Muzika je uživo mnogo uzbudljivija

Boško Mijušković onima koji prate srpsku rok scenu od ranije je poznat kao član bendova “Straight Mickey & The Boys” i “Škrtice”, ali očigledno sa njima nije bio dovoljno zauzet da ne počne da radi sa još jednim sastavom. Grupu “Turisti” pokrenuli su Boško i njegov brat Nikola koji su i jedini stalni članovi, pa je lako zaključiti da je u pitanju najličniji projekat Mijuškovića.

Ove godine objavili su album “Levo ili desno” koji je dobio hvalospjeve kritičara iz regiona. “Turisti” su unijeli svježinu na sceni sa svojim zvukom baziranim na delta bluzu koji kombinuju sa raznim drugim žanrovima, i kupili publiku, pa broj onih koji ih prate konstantno raste.

Kotorski “SeaRock” i ove godine nastavlja tradiciju gostovanja “najbolje čuvanih tajni” scena zemalja iz okruženja, pa će “Turisti” prvi put svirati pred crnogorskom publikom 21. jula na Ljetnjoj pozornici u Starom gradu.

Mijušković je “Vijestima” kazao da Beograđani znaju gdje doaze i da se raduju nastupu koji vide kao potpuno novi izazov. On je istakao da se o kotorskom festival već neko vrijeme širi dobar glas, te da je čuo samo odlične utiske kolega koje su gostovale prije njega.

“Od izvrsnog gostoprimstva organizatora, pa do pozitivne energije i divne morske atmosfere koja se na prvi pogled, ili bolje rečeno, na prvi takt osjeti. Kada pogledam koja su sve imena dolazila i koja će doći, i ako dodam na to da se radi o jednom od najlepših prostora za koncerte, velika mi je čast što će “Turisti” biti dio ovog festivala. Očekujem prije svega odličan koncert i nova poznanstva”, zaključio je on.

Kakav će biti repertoar, da li ćete svirati i nešto novo?

Repertoar je baziran na pjesmama koje se nalaze na našem albumu prvencu, s tim što su aranžmani u većini izmijenjeni i drugačiji u odnosu na studijski snimak. Sviraćemo i nekoliko novih pjesama koje će uskoro biti objavljenje kao singlovi i na taj način najavljujemo drugi album. Iako je koncertni staž “Turista” mali, uspjeli smo da napravimo razliku između zvuka uživo i sa albuma. Mislim da je napravljen pomak sa koncertnom izvedbom, tako je muzika znatno uzbudljivija kada se sluša i gleda uživo.

Kako sa ove vremenske distance gledate na album “Levo ili desno”, reakcije koje je izazvao do sada, i radite li već na novom materijalu?

Osjetio sam veliko olakšanje kada sam prvi put čuo studijski obrađen album u cjelini. Tada sam postao svjestan dugog puta, od početka stvaranja skica pjesama, pa do samog kraja. Smatram da je za mene ovo bio proces sazrijevanja, ne samo kao muzičara, već i kaočo vjeka. I dalje osjećam veliku povezanost sa ovim pjesmama koje se nalaze na albumu. I dalje se ova priča oko “Levo ili desno” širi, može se reći da je i dalje svježa. Rekacije su veoma zanimljive. Moja prva želja je bila da album “prepoznaju” ljudi koji imaju otvoren pogled na muziku, zaljubljenici u zvuk, kojima nije žanrovska odrednica bitna stvar. A posebno mi je drago što se može reći da album komunicira na jednostavan način, pa tako nisu potrebne neke posebne informacije ili prilike da bi se bolje shvatio.

Po čemu je tvoj pristup ovom bendu drugačiji od onog u “Straight Mickey” i “Škrticama”? Gdje se kriju ti motori koji pokreću toliku posvećenost stvaranju?

“Turisti” su moderni. Majls Dejvis je koristio taj termin za svoju muziku kada je ušao u tzv. eksperimentalnu džez-rok eru. Nije stvar u tome da se “Straight Mickey” i “Škrtice” drže nekih starih pravila, to nije nikako slučaj sa oba ova benda. Takođe, i “Turisti” čuvaju svoje korijene. Ali za razliku od njih pa i moje uloge u tome, ovdje je drugačiji koncept, samim tim i neka pravila su drugačija, čak se stremi da se stalno mijenjaju. Pristup samoj formi je drugačiji, za mene je dosta ličniji i do sada nisam imao prilike da se bavim muzikom na ovakav način. Bavim se detaljima puno, to me najviše zanima, jer oni čine suštinu, i to se onda jasno vidi, kako u zvuku tako i samoj izvedbi.

Da li su biti rob ili roba jedine opcije u “digitalnom dobu”, kako pjevate u istoimenoj pjesmi?

Ne mislim da jesu, ali u ovom vremenu u kojem živimo, iako nisam ni nešto posebno stariji, a ni mlađi, mogu da primjetim da čovjek vrlo lako može da upadne u takvu situaciju gdje su mu opcije sužene na te dvije opcije: biti rob ili roba. To je samo stvar perspektive, kako vidimo sebe i taj svijet oko nas, kako i na koji način konzumiramo stvari u životu...

Slušajući bluz delte Misisipija, postaješ bolji čovjek

Kritičarima je nemoguće da vas kategorizuju, na kakvim muzičkim osnovama i inspiracijama bi vi rekli da počiva vaš bend?

Muzika “Turista” je u mnogome sastavljena od uticaja, za mene je to bitna stvar, kao neka karakterna vrijednost. Slušajući Misisipi delta-bluz, postaješ bolji čovjek. Ili Džona Koltrejna. Kada čujem Boa Didlija, slavim kao da je moj tim pobijedio. I mnoge druge stvari u muzici su tu. Razni žanrovi i ere. Moderna muzika je mutantska, bez obzira na tzv. fuziju ovoga ili onoga, ona ima neku posebnu tenziju i energiju koja se osjeća. Naravno, ne mislim da to ima u sebi svaki novi bend ili neko novo ime koje se pojavi. Daleko je od toga, uglavnom možemo da čujemo dosadne i duhovno (muzika u sebi ima duhovnost) osiromašene stvari. Ali ako kopamo malo više, naiđemo na nešto posebno i uzbudljivo.

