"U Kataloniji danas gubimo demokratiju"

Roman „Snovi po mjeri“ Nurije Pradas Andreu katalonske spisateljice izazvao je veliko interesovanje na frankfurtskom Sajmu knjiga 2015. godine, od kada je preveden na brojne jezike. „Snovi po mjeri“ (Laguna, Beograd) je roman koji opisuje Barselonu dvadesetih godina XX vijeka i otkriva tajnu visoke mode u vodećoj kući Santa Eulaliji.

Nurija Pradas Andreu gradi kaleidoskopski napet roman pun nezaboravnih likova koji savršeno dočaravaju atmosferu kosmopolitskog grada. Roman je zasnovan na istinitoj priči o trgovini modne kuće Santa Eulalija, pioniru visoke mode u Španiji. Početak romana se poklapa s pripremama za prvu modnu reviju u Barseloni koju je Santa Eulalija priredila po uzoru na pariske revije.Tamo srećemo: Andreua Molinsa, koji će morati da vodi računa o Santa Eulaliji nakon smrti svog oca, i njegovu sestru Roser, zaljubljenu u Ferana Klosa, mladića koji voli da crta i koji posjeduje izuzetan talenat za modni biznis, tako da će uskoro ova kuća postići veliki uspjeh. Zaplet počinje kada se Laja i Roser zaljube u istog muškarca, a Španski Građanski rat sve jače kuca na vrata Barselone i Španije. Ovo je drugi roman u Laguninoj ediciji „Hispa“ u okviru koje će biti objavljivani popularni, savremeni španski romani.

Nurija Pradas Andreu rođena je u Barseloni 1954. Kako sama kaže, roditelji joj pripadaju generaciji kojoj je uskraćeno mnogo toga, a naročito prava kultura. Diplomirala je katalonsku filologiju i predavala katalonski jezik i književnost u mnogo škola i na mnogo instituta. Napisala je više od četrdeset knjiga za djecu i odrasle i dobitnica je Međunarodne nagrade „Karlo Veliki“ grada Esena. Danas se bavi isključivo pisanjem.

Rođeni ste u Kataloniji. U Barseloni ste završili katalonsku filologiju. Predavali ste katalonski jezik i književnost. Kako se vi osjećate, kao Špankinja ili Katalonka?

- Bez sumnje, ja sam Katalonka. Ja sam dio nacije, Katalonije, sa snažnim samo-identitetom, svojim sopstvenim jezikom i veoma različitom istorijom od drugih nacionalnosti koje je okružuju. Zato sam posvetila svoj život učenju i predavanju ovog jezika i ove kulture, a kao pisac, radim istu stvar. Gotovo sav moj rad, onaj koji je iznad svega usmjeren na odraslu publiku, dešava se u Barseloni kao sceni, a istorija moje zemlje je pozadina.

Foto: Facebook (Nuria Pradas)

Danas su mnogi građani Katalonije za nezavisnost Katalonije, kakvo je vaše mišljenje o ovom pitanju?

- Ja sam apsolutno naklonjena nezavisnosti Katalonije, kao što sam bila još tako davno, ali u ovom teškom vremenu sam u to sigurnija više nego ikad. Katalonija je bila ugnjetavana vjekovima, a sada je vrijeme da se živi u miru, a još više kada španska država reaguje nasiljem i nedostatkom dijaloga. Naravno, ja sam za nezavisnost, ali danas bih rekla da sam za demokratiju koju gubimo. Život u Kataloniji bez prava izražavanja, uz političke zatvorenike i ljude u izgnanstvu pretvara se u stvarno teško iskustvo koje niko nije mogao zamisliti prije godinu dana.

Kada se država Jugoslavije raspadala, mnoge republike koje su bile dio te države proglasile su svoju nezavisnost, iako mnoge od njih nikada prije toga nijesu bile nezavisne države. Evropska unija je brzo priznala njihovu nezavisnost. I Španija takođe. Sada kada bi Katalonija trebalo da se odvoji od Španije, Evropska unija ima drugačiji stav. Zašto?

- Htjela bih da odgovorim na vaše pitanje, ali ne mogu. Ja samo znam da Evropska unija izgleda da istrajava sa uvjerenjem da je katalonski problem unutrašnja stvar Španije. Ovo je veoma štetno za katalonske ljude. Zar nijesmo mi evropski građani? Zar nemamo pravo da se branimo od mnogih zloupotreba ispred visokih evropskih instanci? Na sreću, javno mnjenje mnogih zemalja u Evropi je različito, a ljudi izgleda da znaju više o situaciji u Kataloniji.

Napisali ste više od četrdesetak knjiga. Uglavnom su to španska izdanja. Pisali ste ih na španskom. Da li neke od njih objavljujete i na katalonskom jeziku?

- Ovo nije sasvim tačno. Napisala sam više od 50 knjiga, većina njih su knjige za djecu i omladinu, a skoro svaka je objavljena na katalonskom, a vrlo malo je prevedeno na španski. Knjige za odrasle uvijek pišem na katalonskom jeziku i ja ih sama prevodim na španski jezik. Veliki dio mog rada nije preveden. Mada, tačno je da postoji nekoliko knjiga koje sam napisala direktno na španskom jeziku, što je jezik kojim sam savršeno ovladala, ali samo ih je nekoliko. U svakom slučaju, uvijek pokušavam da svoje knjige sama prevedem na španski jezik. Ako moram da odredim sebe kao pisca, rekla bih da sam katalonski pisac. Nije lako da se katalonski pisci obavljaju na španskom jeziku, jer smo, kao i u mnogim drugim stvarima, pretrpjeli prezir prema našem jeziku i našoj kulturi.

Foto: Facebook (Nuria Pradas)

Kakav je uspjeh kod čitalaca imao vaš prvi roman„Zimsko sunce“?

- Gotovo nikakav. To je roman za mlade koji je napisan na katalonskom jeziku, što mi je drago da kažem da je to moje prvo izdanje. Ima puno nedostataka, ali ne odričem se svojih početaka.

U knjizi „Miris vremena“ govorite o jedanaestogodišnjem siročetu Pablu Sotou, ali i o svijetu parfema. Priča romana odigrava se na prostoru od Grasa do Barselone, ali i Pariza iz vremena Koko Šanela. Šta vas je navelo na ovakav zaplet priče?

- Radoznalost, kao i uvijek. Pokreće me radoznalost. U mom prethodnom romanu za odrasle, „Snovi po mjeri“, istraživala sam početak XX vijeka u Barseloni, kako stvari stoje sa modnim poslom u vrijeme rata i u poslijeratnom vremenu. Pitala sam se kako luksuzno modno poslovanje može da se pokrene u tako teškim vremenima, i pokušala sam da pronađem odgovore. U mojoj izgubljenoj knjizi možemo vidjeti čuvenog parfimera koga su obilježila dva svjetska rata i vrijeme tokom španskog poslijeratnog perioda. Zapravo, nastavljam da postavljam ista pitanja i koncentrišem se u XX vijek, sa kojim sam u ljubavi.

Pišete za djecu i odrasle. Napisali ste knjigu „Drakula“, strašnu priču o transilvanijskom grofu Vladu Tepešu, vampiru poznatom širom svijeta. Otkud kod Vas interes za pisanje knjiga tako širokog spektra žanrova?

- Pa, „Drakula“ je bio adaptacija prvobitnog romana Brema Stokera. To je dio zbirke nekih klasičnih knjiga prilagođenih publici sa poteškoćama u čitanju. Pisala sam i druge naslove za ovu ediciju, poput „Ponosa i predrasuda“ Džejn Ostin. Ali istina je da se krećem u različitim žanrovima, u književnosti za omladinu prije svega, jer želim da naučim da radim pomalo od svega. Mada postoje neki žanrovi u kojima najviše uživam, a neke žanrove baš ne volim, naravno, ali pokušavam da ne zatvaram neka vrata.

U knjizi „Koknom: Avantura u zemljama Maja“ ponovo se bavite avanturama mladog Viktora, junaka prethodnog romana. Ovog puta Viktor putuje kroz vrijeme i stiže do stare civilizacije Maja. Mislim da je ovaj impulsni roman, posebno lik mladog Viktora, veoma privlačan za sve čitaoce, naročito tinejdžere?

- Koknom i Maje su izgubljeni dio trilogije. U drugom nastavku Raido putuje sa Viktorom na sjever Evrope, gdje će se sresti sa Erikom Crvenim i Vikinzima. Ova trilogija, koja je usredsređena na tinejdžere, prevedena je na španski i bila je stvarno uspješna u Kataloniji i u Španiji, što nije lako postići. Mislim da ima atraktivnu formulu, ili bar to je ono što sam pokušala da učinim. Koristim originalne kulture i stvarne istorijske likove koje Viktor susreće kada su u istom uzrastu. Pokušala sam da ih učinim zabavnim i privlačnim, i morala sam mnogo toga naučiti o ovim kulturama kako bih mogla čitaocima pričati o njima. Jedan od aspekata na kome najviše radim u ovim knjigama su različiti oblici pisane komunikacije svake kulture: hijeroglifi, rune....

„Snovi po mjeri“ je roman koji prati događaje s početka prošlog vijeka u Barseloni, naročito se bavi oblačenjem tokom građanskog rata. Koliko se ova knjiga može smatrati istorijskim romanom?

- Na mnogo načina sigurno da je tako, jer se to dešava u pravom istorijskom vremenu i puno sam sebe opisala. Ali, radije to nazivam kostimografskim romanom jer bi čitaoci mogli imati još jednu koncepciju istorijskog romana. Zapravo, nijesam toliki fan etiketa.

Na kraju, moram da vas pitam koja knjiga, od svih ovih koje ste napisali, odražava duh Barselone, grada u kome ste rođeni? U kojoj knjizi ste najviše udahnuli svoju dušu, dušu Katalonjanke?

- To je teško reći! Možda postoji jedan, „Parfem od limuna“ zasnovan na časopisu moga djeda. On je, kao i mnogi drugi republikanci, izbjegao 1939. godine u Arželer (Francuska) na kraju španskog građanskog rata. Ova knjiga govori o mojoj porodici, kolektivnoj istoriji mnogih drugih katalonskih ljudi. Ali to je više o sjećanjima mog djeda, nego što je moja vještina kao pisca.

Foto: Facebook (Nuria Pradas)

Ne postoji roman u kome nijesu izmiješani žanrovi

U knjizi „Tajna ulice glicinija“ pravite miks različitih žanrova. Od ljubavnih intriga između Marka i njegove djevojke Elene, neočekivanih, misterioznih okolnosti, zločina i neuspješnih policijskih istraga. Koliko se ova knjiga zasniva na stvarnim događajima?

- „Tajna ulice glicinija“ želi da bude inicijacija za mlade ljude u misteriozne romane. Mislim da se kao i u svakom romanu, žanrovi miješaju. Smatram da u svijetu ne postoji nijedan roman u kome nijesu izmiješani različiti žanrovi. Zbog toga se u ovoj knjizi misterija, ljubav i prijateljstvo miješaju. Očigledno, to nije zasnovano na činjenicama. Ima puno književnih argumenta.

„Heka: magično putovanje u Egipat“ je avanturistički roman koji je podjednako privlačan i za djecu i odrasle. Viktor, iako dvanaestogodišnji dječak, dolazi u Egipat, a sticajem različitih okolnosti postao je hrabar i nezaustavljiv istraživač drevnog Egipta. Pored opasnih zvijeri, Viktor susreće i prelijepu Iks Kaju. Šta vas je navelo da napišete ovakvu priču?

- „Heka“ je prva knjiga iz avanturističke trilogije („Heka“, „Raido“ i „Koknom“), gdje dvanaestogodišnjak, Viktor, putuje u drevne kulture. Smatra se da se ove knjige približavaju istoriji na zabavan način. Viktor kao putnik kroz vrijeme, to je prilično univerzalno. Ne postoji reminiscencija u istoriji Katalonije. U „Heki“ sam pokušala da se približim egipatskoj kulturi.

