U Plužinama nastupilo 50 pjesnika sa područja bivše Jugoslavije

Najstarija književna manifestacija u Crnoj Gori, “Pjesnička riječ na izvoru Pive”, koju u kontinuitetu organizuje plužinski Centar za kulturu, proteklog vikenda održana je 48. put, a tokom dvodnevnog mitinga poezije nastupilo je oko 50 pjesnika iz bivše Jugoslavije.

Direktor Centra za kulturu, Milenko Mićanović poželio je dobrodošlicu učesnicima manifestacije i izrazio zadovoljstvo što će i ovoga ljeta uživati “u poetskoj razglednici”.

“Dobro došli na vrele gazove, u zavičaj patrijarha, junaka i pjesnika, u kuću biranih riječi i ljudi. Pustite ptice poezije iz vaših srca neka zapjevaju nad vodama i gorama, neka nas obraduju i razvesele u ovo zavičajno veče”, kazao je Mićanović.

Manifestacija je otvorena izložbom slika Naoda Zorića. Govoreći o umjetnikovim portretima prof. dr Jovan Delić je kazao da su “Zorićevi likovi svi odreda mučenici, koji kao da su sišli sa freske ili ikone”.

“Ova martirska linija u Zorićevoj umjetnosti portreta duboko je potresna i meni izuzetno bliska. Ona je njegova veza s našom najdubljom tradicijom, sa našom poezijom…Pred Zorićevim portretima mi se priviđa čak i zvuk”, kazao je Delić.

Kako je istakao uvijek mu je bio “sumnjiv slikar koji nema liniju, crtež, koji ne umije da napravi portret”.

“Koji me ne iznenadi nekom svojom ličnom upotrebom simbolike boje.

A Naod Zorić sve to ima. Sve mu je to Bog dao. On taj dar nije proćerdao već ga je sa zahvalnošću primio i stalno ga usavršava”, istakao je Delić. Zorić ima običaj da kaže da su njegove slike “obojeni crteži”, da je “boja farsa”, a da je crtež “njegov život i istina o njemu”.

“Sve što sam slikao i što slikam to je neka moja hvala duhu svetome koji me je nagradio i eto pokušavam ići tako kroz to slikarstvo. Jedini smisao koji shvatam u njemu jeste da nešto bude od mene, da i od mene bude čovjek”, kazao je Zorić.

Susreti su bili prilika i da bude predstavljene nove knjige stvaralaca iz Pive koje su objavljene između dva susreta, a koje je predstavio pjesnik Ranko Mićanović.

Prve večeri manifestacije nastupili su pjesnici Milica Bakrač, Slavojka Vojinović, Spasoje Bajović i Ranko Mićanović, a dio programa bio je posvećen sjećanju na književnika Borislava Radovića. O Radoviću, “jednom od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika, vrsnom prevodiocu i istančanom esejisti”, koji je preminuo u aprilu ove godine, govorio je prof.dr Jovan Delić.

Dodijeljene su nagrade mladim laureatima, pobjednicima konkursa “Spasoje Pajo Blagojević” i “Radule Željko Damjanović”, Mirjani Narančić iz Obrenovca, koja je prošle godine objavila prvu zbirku poezije “Nema veze”, i gimnazijalkama Nikolini Todorović iz Nikšića i Maji Adžić iz Plužina.

Drugi dan manifestacije bio je u znaku simpozijuma kritike posvećenog književnom stvaralaštvu Miroslava Maksimovića, dok su večernji sati bili rezervisani za svečano poetsko veče na kome je nastupio veći broj pjesnika. Predstavljen je i pjesnički portret Andrije Radulovića, a manifestacija je završena ponoćnim druženjem sa Ljubivojem Ršumovićem.

