U slavu i čast žene, savršenog bića

Nikada, kažu, nije bilo toliko posjetilaca na otvaranju neke izložbe u Nikšiću kao preksinoć kada je otvorena izložba Tiha Vujovića pod nazivom „Ne može se sve prstom dotaći“. Ništa novo, kada je Tiho u pitanju. Nikada nije bilo toliko zagrljaja, poljubaca, toliko pozitivne energije i svjetlosti. Ali, takav je Tiho. A sve u slavu i čast žene. Tog savršenog bića, kaže Tiho, koje čovječanstvu obezbjeđuje besmrtnost.

"Sve moje slike su glorifikacija žene, sve su u čast žene, jer žena je najsavršenije biće na ovoj planete. Žena je savršenstvo po zlatnom presjeku, po svojim oblinama, po zadatku koji ima na ovoj zemlji. Ona obezbjeđuje besmrtnost našoj civilizaciji jer pravi novu generaciju”, kazao je umjetnik koji, kako reče, slika žene iz budućnosti.

Veliki zadatak je, ističe on, biti ubjedljiv, slikama dočarati zamisao, bojama udahnuti duši, platno “začiniti specifičnim mirisom”. Zato je proces nastajanja njegovih slika dugotrajan, zbog toga je zadnje dvije-tri slike radio po godinu. Ali, kako reče, publiku to ne interesuje. Njih zanima samo gotov proizvod i utisak koji je ta slika ostavila na njih. A kada je o utiscima riječ, Tiho ne mora da brine. Pred njegovim radovima niko ne ostane ravnodušan. A preksinoć ni on nije bio ravnodušan.

"Velika mi je čast kada sam čuo podatak da nikada na neku izložbu ovdje nije došlo ovoliko ljudi, tako da sam ekstremno počastvovan i srećan. Nikada se nijesam ljepše i srećnije osjećao na ovakvim manifestacijama, bilo koja izložba da je bila od Pariza do Cetinja, nego ovdje u Nikšiću. Uvijek sam govorio da su Cetinje i Nikšić dva mnogo bliska grada, energetski, ljudi mnogo slični, na sličan način podizati, sa sličnim kriterijumima od samog rođenja”.

Izložba je dio njegove akcije “Crna Gora jedan grad” kojom želi pokazati da i sjever, uključujući i centralni region, može biti centar umjetnosti.

Nezvanično je i Ginisov rekorder po broju posjetilaca na otvaranju izložbe. U Podgorici je 1998. godine na otvaranju izložbe bilo prisutno 8500 ljudi, a 2006. je za 14 dana, takođe u Podgorici, njegovu izložbu vidjelo 40.000 posjetilaca.

"Razmišljao sam da na jedan drugi način uđem u Ginisovu knjigu rekorda. Jedno otvaranje izložbe je bilo 23 sata. Mislio sam da vas držim zanimljivom pričom 23 sata i jedan minut, ali odustao sam od toga. Samo ću vas pozvati da uđete unutra, da se rukujemo i da vas prepustim tim stvarima koje sam vam donio. I zapamtite, ja nijesam slikar. Samo poštar koji je donio poštu za vas”.

I svi su bili zadovoljni poštom koju su dobili. Istina, voljeli bi da su pošiljku mogli da odnesu za sobom pa je zato Tiho pripremio reprodukcije radova koje su ljubitelji njegove umjetnosti mogli da kupe.

"Potrudili smo se da ugostimo Tiha Vujovića, umjetnika koji 12 godina nije izlagao u Crnoj Gori i smatramo da smo počastvovani njegovom odlukom da napravi ovu izložbu koja je jedna vrsta retrospektive. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što smo mogli da budemo domaćini sjajnom umjetniku”, kazala je direktorica JU Muzeji i galerije, Jelena Đukanović.

Izložbu je otvorio predsjednik SO Nikšić, Radivoje Lala Nikčević, koji je kazao da je kod Tiha sve “u funkciji ljepote, prostora, osjećaja pripadnosti, ovovremenosti i budućnosti, pripadnosti ovom narodu i ovom podneblju”.

”Okupila nas je ljepota umjetnosti, ljepota stvaranja i bivstvovanja. Okupila nas je neiscrpna energija, širok osmijeh i nesvakidašnji talenat. Okupila su nas djela neprocjenjive umjetničke vrijednosti, okupila nas je Crna Gora, okupio nas je Tiho, Tiho umjetnik i Tiho čovjek”, kazao je Nikčević.

Pjesnikinja Gordana Sarić kazala je da je Vujović multimedijalni umjetnik koji na prostorima Crne Gore promoviše ljubav i spajanje. Podsjetila je da ga je pariski muzej Luvr uvrstio u svoju dokumentaciju

"Tiho je čovjek koji je proputovao svijet, pun ljubavi, on spaja ljude. On je nešto vanvremensko. Tiho kaže da neku sliku zna po godinu stvarati, ne samo sat-dva u toku dana, već 24 sata, zato što je on fokusiran na tu sliku, a ne samo da je radi. On je umjetnik svim bićem, svom svojom dušom”, kazala je Sarić.

Vujovićeve slike u nikšićkim galerijama “Nikola I” i “Ilija Šobajić” gdje je izloženo 68 radova i prvi put i tri panela crteža koje je crtao u vozu kroz Italiju, kao i neki školski radovi koje je radio lijevom rukom, jer je “kriterijum u školama takav da ako nacrtaš baš onako kako jeste, to nije baš dobro”.

Dobrodošli na mjesto spajanja

Moderatorka večeri i Tihova saputnica Danijela Stešević podsjetila je na riječi umjetnika koje je “obojila” svojom emocijom.

"U bezvremenu i međuprostoru, dva čuvara horoskopa su započela igru i odredila su njega da bude čuvar i da nam sve objasni ili sve prevede riječima koje su nam razumljive, odnosno da sve oboji svojim tonovima, da sve protka ljubavlju, malkice i sujetom i mirisima. Postoji zakon i obaveza po kojima slična bića putuju vremenom i prostorom u stalnoj težnji da se sjedine i pomjere svijet naprijed. Dobrodošli na mjesto spajanja".

