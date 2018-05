UnderhillFest od 5. do 12. juna: "Grace Jones: Crveno svjetlo i hljeb" na otvaranju

UnderhillFest, Međunarodni festival dugometražnog dokumentarnog filma biće održan od 5. do 12. juna, po deveti put, u Podgorici.

"Na otvaranju Festivala u utorak, na Terenu KK Budućnost u Njegoševom parku, biće prikazan film “Grace Jones: Crveno svjetlo i hljeb” - nesvakidašnji dokumentarac Sofi Fajns o Grejs Džouns, jedinstvenoj figuri čiji je uticaj na popularnu kulturu nemjerljiv. U filmu možemo vidjeti jedinstvena izvođenja kultnih hitova kao što su "Slave To The Rhythm" ili "Pull Up To The Bumper", kao i novije autobiografske numere "Williams’ Blood" i "Hurricane". Ove lične pjesme povezaće nas sa porodičnim životom Grejs Džouns, dok pratimo putovanje kroz Jamajku, otkrivajući njene korjene i priču o traumatičnom djetinjstvu", najavljuju organizatori.

Foto: UnderhillFest

Na 9. UnderhillFestu biće prikazano 18 filmova, a kao i ranijih godina biće podijeljeni u tri kategorije: međunarodnu, regionalnu i vantakmičarsku. Selektor filmskog programa je Vuk Perović, a o nagradama će odlučivati tročlani žiri koji čine: producentkinja Miljenka Čogelja (Hrvatska) i reditelji Ivan Salatić (Crna Gora) i Marko Grba Singh (Srbija). Filmovi će biti prikazani na Terenu KK Budućnost u Njegoševom parku i u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“.

"Prethodne godine smo pokrenuli program RAD, radionicu za autorke dokumentarnih filmova iz našeg regiona koji je ove godine prerastao u CIRCLE, program koji okuplja autorke i producentkinje dokumentarnih filmova iz zemalja Jugoistočne Evrope, koje će uz saradnju sa renomiranim mentorkama imati priliku da razvijaju projekte koji imaju međunarodni potencijal. CIRCLE će imati tri modula. Prvi je na UnderhillFestu, drugi u Novom Sadu, a treći na festivalu u Lajpcigu", ističu organizatori koji ovaj program realizuju sa producentskom kućom Wake Up Films iz Srbije.

Biće održan i trodnevni program "U fokusu", koji Festival realizuje u saradnji sa Centrom za ženska prava, zatim i edukativni program "Dokuškola" - dvodnevna škola dokumentarnog filma za završne razrede srednjih škola, koju će voditi Rajko Petrović u prostorijama Mtel digitalne fabrike.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)