Unreal muzički karneval 1. i 2. maja u Budvi

U sklopu Budvanskog karnevala u crnogorskoj prijestonici turizma biće 1. i 2. maja održan i Unreal muzički karneval. Reperi i DJ-evi iz Crne Gore i šire nastupiće na maloj bini na Citadeli u Starom gradu i zabavljati publiku pod maskama.

Nastupiće članovi budvanskog hip hop kolektiva Radio Katakomba – Necke i Dobbla Galiot, kao i lokalna Unreal DJ ekipa koju čine Last of Us, Blaze i Urketone.

„Pored lokalnih DJ-eva, za muzički izbor biće zadužene i podgoričke kolege – Filip Kaličanin i DJ Cule, veliki prijatelj Unreal ekipe koji je uvijek uz nas da nam pruži veliku podršku. Nastupiće i Denis Naidanow, DJ iz Rusije koji je prepoznat na globalnoj sceni“, saopštili su iz NVO „Unreal Montenegro“ koja stoji iza ovog događaja.

Program će obje večeri početi od 21 sat, a trajaće do tri sata iza ponoći. Ulaznice se neće naplaćivati, a iz pomenute NVO pozvali su publiku da u što većem broju prisustvuje spektaklu u noći pod maskama.

„Vjerujemo da će svaki posjetilac ove manifestacije prepoznati višegodišnji odnos grada prema kulturi uopšte, kao i uloženom trudu i volji“, istakli su „Unreal Montenegro“.

