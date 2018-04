Upoznajte zvanično najstarijeg čovjeka na svijetu: Voli slatkiše i kupa se u toplim izvorima

Japanac Masazo Nonaka koji ima 112 godina, zvanično je proglašen za najstarijeg čoveka na svijetu, saopštila je danas Ginisova knjiga rekorda.

Njegova porodica je otkrila tajnu njegove dugovječnosti: slabost za slatkiše i dugotrajno kupanje u izvorima tople vode.

Na svečanosti u Ašoru, na sjevernom japanskm ostrvu Hokaidu, Nonaki, rođenom 25. jula 1905. godine, zvanično je predata potvrda da je sa 112 godina i 259 dana najstariji muškarac na svijetu.

On je na tom mestu "naslijedio" Španca Fransiska Nunjeza Olivera koji je umro u februaru u 114. godini.

Japanac živi sa svojom porodicom koja već generacijama drži tradicionalnu japansku gostionicu "riokan", gdje gosti mogu da se kupaju u vulkanskim izvorima vruće vode.

"Kreće se u kolicima, ali je u dobrom stanju", rekla je njegova unuka za Frans pres. Dodala je da on "obožava" sve vrste bombona, da svaki dan čita novine i da se često kupa u toplim izvorima.

On ima sedmoro braće i jednu sestru, oženio se 1931. i ima petoro djece.

Iz Ginisove knjige rekorda tragaju za najstarijom ženom na svijetu. Prethodna rekorderka, Jamajkanka Vajolet Braun umrla je jula 2017. godine u 117. godini.

Japanci su dugovječni, te je tamo bilo više najstarijih muškaraca na svijetu, među njima Džiroemon Kimura koji je umro 2013. sa 116 godina i Sakari Momoi, koji je umro u julu 2015. godine sa 112 godina.

Congratulations to our new record holder for the oldest living man, Japan's Masazo Nonaka who is 112 years old!https://t.co/Psan6YLUZB