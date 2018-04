Vanja Radovanović: Prava pozitivna atmosfera, koja i treba da prati muziku

Crnogorski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu Vanja Radovanović, u četvrtak veče nastupio je u “Cafe de Paris”, tradicionalnoj lokaciji za londonsku predevrovizijsku žurku, na kojoj se svake godine predstavljaju takmičari popularne muzičke manifestacije i promovišu svoje pjesme.

Radovanović, koji je izveo “Inje” pred prepunim klubom, za “Vijesti” kaže da su utisci i više nego dobri.

“Stvarno je bilo super, to je bila prva stanica na kojoj se većina učesnika, tačnije 25, sakupilo i prvi put smo se sreli i upoznali”, kaže on.

“Prava pozitivna atmosfera, koja i treba da prati muziku. Na kraju dana je bio i nastup, ja sam bio negdje pri sredini i stvarno su reakcije bile i više nego pozitivne. Postoji i snimak, ali to što je bilo uživo, ipak je posebno”, smatra kantautor.

“Negdje smo mogli i da pretpostavimo kako će naša publika primiti pjesmu, ali ne i kako će reagovati oni koji ne razumiju tekst. Mada sam ja, to uvijek ponavljam, bio siguran da ne treba da je prevodimo”, ispričao je Radovanović, koji se i prilikom izlaska pred londonsku publiku našalio na taj račun.

“Rekao sam im da se nadam da su pijani, jer neće razumjeti nijednu riječ koju pjevam, ali da se nadam da će osjetiti emociju”, prepričava on i dodaje da su reakcije publike bile odlične.

Foto: Đorđe Živaljević

“Bilo je baš dosta publike i pravih fanova Evrovizije, za koje nisam ni znao da postoje u tolikoj mjeri. Čak smo dobili i gomilu malih poklončića i znakova pažnje, majica i suvenira uopšte i stvarno sam bio prijatno iznenađen”, priznaje on i dodaje da nije znao da je broj evrovizijskih fanova tako veliki.

“Postoje ljudi koji sve prate i vole od srca. Nisam bio upućen toliko, pa nisam ni znao da ima toliko njih koji ulaze u srž manifestacije i znaju istorijat i ponaosob sve o svakom učesniku. Mislio sam da je to u manjoj mjeri”, komentariše on i strast fanova poredi sa svojim interesovanjem za fudbal.

“Kao što imamo fanove evropskog ili svjetskog prvenstva u fudbalu, poput mene koji sam pratio svako, ali nije da sam znao detalje i biografiji o svakom igraču, a ovdje postoje takvi fanovi u velikoj mjeri što je naravno pozitivno”, uz smijeh pojašnjava Radovanović.

Crnogorski muzičar imao je vremena i za druženje sa kolegama, a kaže da su i njihovi komentari na račun pjesme “Inje” bili odlični.

“Bilo nas je više od dvadeset, nisam ih sve upoznao, jer je bila velika gužva, ali neke jesam, na tonskoj probi. Tu je bila fantastična ekipa iz Bugarske, takođe sa Islanda, momak koji predstavlja Švedsku i predstavnik Njemačke, pa smo se družili. Mada svako koga sretneš je i više nego raspoložen za druženje, a naravno i za ono što nas čeka od obaveza u promo periodu”, odgovara on i dodaje da je događaj bio i veoma dobro medijski ispraćen.

“Bilo je puno novinara raznih profila i godišta, od starije ekipe koja prati Eurosong dugo, do onih mlađih koji izvještavaju za portale. Različiti su im pristupi, ali svako gleda da to bude što zanimljivije. Bio je tu i BBC, oni su imali i svoj studio, pa su pokušali da naprave i zabavu, ali i da posvete pažnju onome što smo mi imali da kažemo i predstavimo”, podijelio je utiske Radovanović, koji nije imao previše vremena za razgledanje Londona, ali se nada da će se to promijeniti u Tel Avivu, koji je sljedeća stanica njegove promotivne turneje.

“U Izraelu imaju veoma zgusnut raspored, u Velikoj Britaniji je sve bilo opuštenije. Ovamo ćemo imati dan više i postoje razni protokoli, ići će se u Jerusalim, drugog dana ćemo saditi drveće, a trećeg proba i žurka na kojoj ćemo nastupati, a sve je unaprijed isplanirano, tako da ćemo vidjećeti koliko će biti vremena za razgledanje”, pojasnio je on.

Praznike provodi daleko od kuće

Kako je nastup u Londonu održan u četvrtak, Radovanović Veliki petak nije proveo kod kuće, a neće ni Vaskrs, jer u nedjelju putuje za Izrael na novu promociju.

“Ovo je neki vanredni trenutak u karijeri. Naravno, Uskrs je jedan od najvećih praznika koji se slavi u mojoj kući i naravno, on nosi poseban duh i najljepši je hrišćanski praznik, ali sa druge strane tu su i obaveze koje smo prihvatili dosta ranije”, odgovara muzičar.

“U nedjelju ćemo ići za Izrael i posjetićemo Jerusalim, što i nije mala stvar na takav dan, tako da se i tome radujem, pored svega što me očekuje tamo”, kaže on.

