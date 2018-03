Vanja Radovanović snimao u Lisabonu

Crnogorski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu Vanja Radovanović vratio se iz Portugala, gdje su učesnici ovog takmičenja prethodnih dana snimali video razglednice kojim će njihovi nastupi biti najavljeni. On će već danas krenuti da radi na koreografiji za nastup, a najavio je da će ga na bini pratiti petočlana ekipa.

Za razliku od prethodnih godina kada su učesnici Evrovizije snimali video razglednice u svojim zemljama, ove je uvedena promjena, pa su svi snimali na 40 lokacija širom Portugala. Radovanović je snimao Lisabonu, gradu u kojem će se održati takmičenje, a “Vijestima” je kazao da je sve završeno relativno brzo i lako.

“Oni su određivali gdje će ko da snima na osnovu onoga što žele da prikaže, imali su neke tačke koje su dobili vjerovatno u saradnji sa njihovom turističkom organizacijom. Za nas su izabrali pijacu Feira da Ladra, jedan od najstarijih njihovih buvljaka na otvorenom. To je jedno prelijepo i zanimljivo mjesto, krajnje neobično, naravno veoma živo. A pored toga je njihov Nacionalni panteon, to je jedan od njihovih najznačajnijih spomenika, gdje je sahranjeno 7-8 njihovih kraljeva i druge velike ličnosti iz portugalske istorije”, ispričao je muzičar.

Ovo putovanje nije uticalo na budžet crnogorskih evrovizijskih reprezentativaca, budući da su Portugalci finansirali sve.

“Koliko sam čuo, oni su u saradnji sa Vladom izračunali, pošto su prije svega turistička destinacija, da im se isplati da ulože u to i snime 40 priloga sa svojih turističkih destinacija, s obzirom da 200 miliona ljudi u prosjeku gleda Eurosongu, kako su izračunali. To vjerovatno izgleda puno, ali su izračunali da mogu više da dobiju iz toga”, objašnjava nikšićki kantautor.

Radovanović Foto: Filip Roganović

Radovanović je kazao da se nisu susretali sa drugim delegacijama, te da je njihov boravak u Lisabon uglavnom karakterisalo ružno vrijeme, zbog čega je postojala opcija snimanja u enterijeru, ali je na kraju ipak sve ispalo kako su zamislili. Po povratku u Crnu Goru njega očekuje dalja promocija pjesme “Inje” kojom će se predstaviti, kao i spremanje nastupa koje počinje danas.

“Postoji jedan dio koji mora da se odradi formalno, a to je osmišljavanje koreografije i snimanje tih ugrubo pokreta kako bi se to poslalo njima da bi na osnovu toga spremili režiju, ali to je sve gotovo do samog dana održavanja podložno promjenama. Tako da ćemo ovih dana da postavimo neke osnove, pa ćemo vidjeti koliko to može da se poboljša do kraja pripremnog perioda”, najavio je Radovanović.

On je otkrio da je još jedna novina kod ovogodišnje Evrovizije što scena u Lisabonu neće uopšte imati LED ekrane i u vezi sa tim specijalne efekte i VJ-ing, već će fokus biti na muzici i koreografiji, što kaže da mu odgovara.

Šestočlana ekipa na bini

S obzirom na to da je za razliku od Montevizije maksimalan broj ljudi na bini na Eurosongu šestoro, toliko će biti i ljudi u Vanjinom timu, otkrio je muzičar.

“Najviše iz razloga što svi vokali koji su na snimku moraju biti tu, uživo - dakle glavni vokal, ali i svi prateći vokali, pa ćemo na osnovu toga praviti i koreografiju.

Sigurno će biti četiri ženska vokala, tu ćemo biti ja i Bole Martinović na klaviru, vjerovatno će svih nas šestoro pjevati. U svakom slučaju, vokalno ćemo imati posebne probe i uvježbaćemo to onako da bude što efektnije i upečatljivije”, istakao je on.

Mada ga očekuje dosta obaveza u narednom periodu, Radovanović nastup u Lisabonu čeka sa uzbuđenjem i već je oduševljen nivoom profesionalnosti organizatora.

“Ta ekipa koja radi zvuk, a i sve ostalo, to je jedan strašan nivo. U komunikaciji smo sa njima, šaljemo im kanale pjesme i biće uživanje nastupiti u takvim uslovima. Tu već nema izgovora, nego ako budemo loši, do nas je”, kroz smijeh je kazao Nikšićanin.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)