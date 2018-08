Večeras na portalu premijera spota grupe Off Duty

Nikšićki rok sastav Off Duty ekranizovao je naslovnu numeru sa njihovog aktuelnog izdanja “Putokaz”, a spot će imati premijeru na portalu “Vijesti” večeras u 20 časova. Frontmen Bojan Kandić “Vijestima” je kazao je oduvijek bio plan da novi EP isprati bar jedan spot, a članovi benda su se brzo odlučili da to bude za pjesmu po kojoj izdanje nosi ime. “Željeli smo i da pokušamo da sami osmislimo neki scenario, iako smo laici po tom pitanju, da probamo da napravimo neku zanimljivu priču, kao mini film, koju će ovog puta da iznese neko kome je profesija gluma, za razliku od prvog spota kad sam ja to morao da radim”, objasnio je pjevač i gitarista.

Tako u spotu za “Putokaz” glavnu ulogu igra Nikola Vasiljević, a osim njega i članova benda pojavljuje se i mali Alekej Radenović. Spot je snimao Predrag Njunjić, montažu je radila Dragana Simanić, maske Ana Ljuljđurović Čedovište, dok je za dron bio zadužen Gavrilo Knežević.

“Snimanje je bilo dosta naporno za sve pošto je sama priča spota snimana oko 36 sati bez nekih velikih pauza, ali ekipa je bila super i odlučna u onome što radi, tako da sad, poslije zadovoljstva ostvarenim rezultatom umor se brzo zaboravio. Hvala im i radujem se budućim saradnjama”, kazao je Kandić.

“Veliku zahvalnost dugujemo gospodinu Radovanu Sinđiću, koji nam je na raspolaganje stavio praktično cijeli Institut za crnu metalurgiju u Nikšiću, u kojem je snimljen najveći dio kadrova, kao i našem drugu Novici Vujačiću i njegovoj porodici za ustupanje kuće na selu Dubrava u kojem je sniman drugi dio spota. Takođe hvala Vladu Perišiću, našem drugu i producentu EP-a, koji je u spotu zamijenio Mita našeg basistu pomorca, i Veljku Vučuroviću koji ga je zamjenio na bini na promociji”, dodao je muzičar.

“Putokaz” je izašao krajem marta i donio pet pjesama grupe Off Duty, a promocija EP-a i spota rađena je 4. avgusta na Bedem festu, kada su Nikšićani proslavili i 10. rođendan. Kandić ističe da je tvrđava bila prepuna, a reakcije odlične.

“Što se tiče planova za dalje, čekamo da malo prođu vrućine i da se otvori mogućnost da krenemo sa klupskom promocijom, ovoga puta nadam se i van granica Crne Gore. Takođe očekujemo reakcije na spot, koji će nadam se malo više skrenuti pažnju na naš EP i uticati na veći broj slušanja na našim kanalima. Mišljenja smo da ‘Putokaz’ to zaslužuje”, uvjeren je Kandić.

Osim njega Off Duty čine i Vuko Jovanovic (gitara), Milan Gezovic (bas gitara) i Vasilije Savović (bubanj). Bend iza sebe ima i album.

