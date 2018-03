VIDEO A frka mu je bez tebe, jesi vidio kako bijaše podbičio oni vrat kako mavaše s njim?

Režiser Srđan Stanojević danas je objavio novi video u kojem satirično opisuje atmosferu u kojoj neki od birača u Crnoj Gori iščekuju nove predsjedničke izbore.

"A panika je na dvoru bez tebe. Jesi ga gleda na televiziju, jesi vidio kako se znoji? A frka mu je bez tebe, jesi vidio kako bijaše podbičio oni vrat kako mavaše s njim?", priča Stanojević preko telefona dok razgovara sa kumom.

"A da me oćeš kumara puštit više, evo istu priču mi pričaš 30 godina. A da me oćeš puštit. A pušti me više", odgovara mu kum.

JWPlayer video mesto

*Vijesti upozoravaju da rječnik koji se koristi na snimku nije prikladan za osjetljive osobe i maloljetnike.

Stanojević je sličan vido objavio i prije dva dana.

