VIDEO Koordinisana akcija: Mravi napravili "živi" most kako bi napali ose

Elektroinženjer Francisko Boni zabilježio je fascinantan momenat kada veliki broj mrava udruženim snagama pravi most i potom napada ogromno gnijezdo osa.

Savršeno koordinirani mravi izgradili su pomalo bizarnu, ali veoma djelotvornu strukturu kako bi napali neprijatelja, piše britanski San.

"Napad mrava legionara (poznatih i kao vojni mravi ili marabunta) na osinje gnijezdo je veoma impresivan, kao i stepen njihove inteligencije i kolektivnog računanja, kako bi se formirao taj most", napisao je Boni na Tviteru.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8