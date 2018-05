Video premijera: Pogledajte novi spot kolašinskog benda Rudolf

Kolašinski rok sastav “Rudolf” odlučio je da ekranizuje numeru “Desperado” sa albuma “Divljina”, a vizuelno rješenje osmislio je i sproveo u djelo režiser Mladen Ivanović.

O spotu, koji se bavi aktuelnim društvenim problemima u glavnom gradu, a koji premijerno objavljujemo na portalu Vijesti, pričali su autor videa Ivanović, članovi benda “Rudolf”, ali i glavna glumica u spotu Anđelija Rondović.

Na početku razgovora Ivanović upozorava da je u pitanju jedan od najnetipičnijih snimljenih spotova na kojem bi “pozavidjeli i sineasti francuskog novog talasa”.

“Do saradnje je došlo kad sam prije neki dan sa Pekom (Bojan Minić, frontmen benda) sjeo za šank i pustio mu spot. Nije ni znao do tada da smo ga snimili”, otkriva on.

“Prije dvije sedmice snimao sam pozorišnu predstavu Zorana Rakočevića u kojoj Anđelija, glumica u spotu, igra jednu od vodećih uloga. Njoj se svidio način na koji sam to uradio, sjeli smo na kafu i odlučili da snimimo spot za 'Rudolf'. Motiv i pitanje koje smo sebi postavili bilo je 'Što nas boli?'”, pojašnjava Ivanović, a slično tvrdi i Rondović.

“Rudolf je bend dragih mi ljudi iz Kolašina koji do sada nisu bili u prilici da snime spot i mi smo ovo napravili kao iznenađenje njima. Nadamo se da će biti pobjednik na MTV-u”, ispričala je ona, a režiser se nadovezuje nešto opširnijim pojašnjenjem.

“Društvo u kom obitavamo je puno oprečnosti. Besmisao, ležernost i neodgovornost kojom zračimo mi sve više potvrđuju apsurd življenja u ovako malim sredinama. Živimo kao da život pored nas prolazi, a mi se i ne trudimo da ga sustignemo. Ali, kad na tapetu dođu 'velike' teme tu smo prvi. No, to je sve prežvakano i sažvakano. U ovako apsurdnim sredinama mislim da je jedino smisleno baviti se umjetnošću, jer sebe ne bih mogao zamisliti kao radnika iza šaltera, uz svo dužno poštovanje”, tvrdi on.

“E ko od nas ima teži zadatak taj je veći u vremenu. Meni je relativno lakše jer djelujem u Podgorici, a zamislite tu ludost da želite da budite Kolašin. I to u rokenrolu!? E zato Rudolf! Jer imam osjećaj da su nam često vjetrenjače pred glavama. No, kad vjetar dune, neko će graditi zidove a neko vjetrenjače”, smatra režiser, a priču potvrđuje i Minić.

“Situacija u kojoj je 'Desperado' postao prva pjesma sa albuma Divljina koja će dobiti spot zapravo nije nastala odlukom benda, već je ishod sticaja okolnosti i želje dvoje ljudi da nam prirede iznenađenje, jer su Mladen i Anđelija odlučili da nas iznenade gotovim snimkom, na čemu im i ovim putem zahvaljujemo. Na obostrano zadovoljstvo, rezultat je kombinacija naše i njihove vizije suštine i poruke te pjesme, unekoliko osavremenjen aktuelnim stanjem u nama i oko nas (zvuči apstraktno, ali mislim da će svima biti jasno o čemu se radi kad pogledaju njihovo vizuelno rješenje)”, priča frontmen, dok Ivanović pojašnjava i poruku videa.

“Ima ih dvije :“Bez pancira ni u toalet” i druga koja nas upozorava da dok mi bijemo odavno izgubljene bitke mladi ljudi u velikom broju odlaze iz zemlje i nešto ne vidim da se prevelika priča oko toga diže. Pritom, odlaze kvalitetni ljudi. Mojih šest drugova koji su akademski obrazovani pisci, muzičari i istraživači su u protekle tri godine otišli odavde.Vrijeme je bilo da se malo pozabavimo time”, poručuje on i otkriva zašto je izabrao Rondović za glavnu akterku spota.

“Glavna glumica je jedna od talentovanijih sa kojom sam imao čast da sarađujem i ako smo ovo uspjeli da snimimo uz šalu za jednu noć, što će li se desiti kada budemo imali budžete i ostatak ekipe. Njena moć transformacije i kreativne nadogradnje instrukcija su me nadahnule za rad. Veliki je profesionalac i mislim da je čeka uspješna karijera”, kaže on.

Ivanović Foto: Privatna arhiva

Konačnim rezultatom zadovoljni su i članovi benda “Rudolf” .

“S obzirom na to da smo mi već pri snimanju imali određenu viziju budućeg spota, zbog čega smo i nasnimili neke zvučne efekte pri kraju pjesme, a da, s druge strane, Mladen i Anđa nijesu znali za to, niti smo mi znali da oni planiraju snimanje spota - skoro je nevjerovatno koliko je sličnosti u našoj i njihovoj viziji”, kaže Minić.

“Prije svega, Rudolf je kolašinski bend (zbog čega i nosi ime po irvasu), i nama je od početka bila želja da u svim projektima u vezi sa bendom bude uključeno što više Kolašinaca, tako da je Mladenov izbor da Anđelija bude jedini lik u spotu pun pogodak. Zatim, tema pjesme i jeste traženje sebe, glad za slobodom i najzad - odlazak. Sve to je dočarano spotom, iako se na prvi pogled stiče utisak da pjesma i spot nijesu naročito povezani”, nastavlja on.

“Osim svega toga, želja autora spota da skrenu pažnju na činjenicu da se više ni u toalet ne može ući bez pancira, kao slika savremenog svijeta, pravi dobar kontrast retro stilu same pjesme. Svakako, zadovoljni smo najmanje toliko da smo već nezvanično počeli da pregovaramo o daljoj saradnji na još dva spota”, nagovijestio je muzičar.

Planiraju još spotova, ali i svirke

Kako za “Vijesti” priča Minić u planu je još ekranizacija, a već se radi na videu pjesme “Pod prozorom”.

“Generalno se muzika danas više gleda nego sluša, ne samo zbog toga što je trenutno u centru pažnje većine nešto što se jedva može nazvati muzikom, dok je alternativa skrajnuta, već i zbog toga što živimo u vremenu kad se više gleda u ekrane telefona i računara nego što se sluša radio, recimo”, smatra on, a zatim odgovara na pitanje da li su u planu i svirke.

Sa jednog od nastupa Rudolfa Foto: Privatna arhiva

“Sviramo redovno, svirali smo već nekoliko puta u Podgorici, a u planu su, pored klupskih, i nastupi na festivalima, prije svega na North Festu, a zatim i na nekim drugim festivalima za koje su pregovori još u toku, pa ih nećemo navoditi sada. Kada ne sviramo u punom sastavu, sviramo kao dvojac ili trio, tako da nas ljudi mogu čuti često. Osim toga, sve pjesme su dostupne besplatno na našoj stranici na Fejsbuku i na našem kanalu na Jutjubu”, naglasio je on.

Tokom snimanja spota se krili od policije i pijanih ljudi

Iako je ljubiteljima filma poznat po dokumentarnom ostvarenju “Između rijeka i ljudi” koji je posvećen Beranselu i problemima sa kojim se susreću tamošnji mještani, Ivanović kaže da se sve više pronalazi i u režiranju muzičkih spotova.

“Spot ti daje veću slobodu. Simboli su dozvoljeniji i forma je manje rigidna nego kod filma. Mi smo izašli na ulicu i snimili spot za jednu noć. Bježali smo od interventne, krili se od policije i pijanih ljudi, jer ipak, imali bi neprijatnosti da su nas zaustavili sa pancirom i kamerom u subotu u 3 ujutro”, prisjeća se režiser.

“Spot je dobar jer možeš da ga snimiš za 0 eura, a da opet pokažeš nešto i pošalješ poruku.

Zonovcima (Zoon Politikon) sam u Americi snimio spot za 'Pu, Spas' u kome je poruka da je Crna Gora jedan od lidera po broju samuobistava u Evropi. Sada šaljemo poruku da smo i jedni od lidera u odlasku mladih iz zemlje i broju pucnjava 'po glavi stanovnika'.

Na kraju se sve svede jesmo li podešeni na glavno veslo i svaka nam se partija koju odigramo upisuje. To isto na što smo nijemi, ta muka komšije i sunarodnika će vrlo brzo zakucat i na naša vrata. Jer, proći će i ovo 'sjutra'”, smatra on.

