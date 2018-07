"Vijesti" vas vode na EXIT: Darko, Dejan, Boris, Savo i Pavle osvojili ulaznice

Portal "Vijesti" nagrađuje Darka Glendžu, Dejana Jaredića, Borisa Ivanovića, Sava Gazivodu i Pavla Simonovića sa po dvije karte za Exit festival, koji će se održati od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

Oni su bili najbrži u nagradnoj igri "Vijesti". Dobitnici će biti obaviješteni o preuzimanju ulaznica.

EXIT festival predstaviće neke od najtraženijih svjetskih zvijezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, French Montana, Ziggy Marley, Fever Ray, ZHU, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Joseph Capriati, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Jax Jones, My Baby, Carl Craig, Tale of Us, Kolsch, Sevdaliza, Helena Hauff, DJ Tennis, Daniel Avery, Rødhåd, Ofenbach, Disciples, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge.

