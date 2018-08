“Vijesti” vas vode na Sea Dance: Karte za najkreativnije

Sea Dance, koji se ove godine održava od 30. avgusta do 1. septembra u Buljarici, dovodi neka od najpoznatijih imena svjetske i domaće muzičke scene poput Like Mike & Dimitri Vegasa, Alice Merton, Nine Kravitz, Hladno Pivo, Marko Nastić, Sajsi MC i mnoge druge.

Portal Vijesti tim povodom za svoje čitaoce organizuje nagradnu akciju podjele ulaznica za festival.

Šta je potrebno da uradite da bi ste dobili ulaznice?

Da biste dobili ulaznice potrebno je da se uključite u nagradnu akciju na portalu Vijesti.

Od danas, 14. avgusta, pa sve do 20. avgusta, šaljite nam fotografije sa temom crnogorskog primorja (plaže, more, podvodne fotografije, pejzaži…) na mail sdfakcija2018@vijesti.me. U mailu navedite naziv fotografije i kontakt podatke autora.

Redakcija Vijesti će 21. avgusta objaviti 20 najboljih fotografija na sajtu www.vijesti.me. Nakon toga slijedi glasanje na portalu.

Pozovite svoje prijatelje da glasaju jer će autori 10 fotografija koje budu imale najviše glasova naše publike dobiti po dvije trodnevne ulaznice za festival. Glasanje će trajati do 25. avgusta.

Srećno i vidimo sa na Sea Dance festivalu!

