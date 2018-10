Virgil Mihaiu obožava Crnu Goru: Džez muzika je univerzalna i gdje god da dođete ljudi je slušaju

Rumunski pisac, džez kritičar, diplomata, profesor džez estetike Virgil Mihaiu i pored brojnih obaveza, voli da, makar jednom godišnje, posjeti Crnu Goru.

Svoj odmor ove godine proveo je na crnogorskom primorju u periodu održavanja Petrovac jazz festival, pa je ujedno iskoristio priliku da odsluša dio programa.

“Već sedam godina se dogovaram sa direktorom Petrova Jazz festivala Vinkom Mihajlovićem da dođem na ovu manifestaciju. Kako pišem za jedan muzički magazine – “Downbeat” još davno me je kontaktirao. Od kako sam čuo za ovaj festival, bio sam zainteresovan da dođem, pogotovo što sam oduševljen Crnom Gorom. Smatram da je ona zemaljski raj i postala je moja opsesija. Prvi put bio sam u Crnoj Gori 1965. godine kad sam imao 14 godina, došao sam sa porodicom i tada sam se zaljubio u vašu zemlju. Smatram da je najljepša na svijetu. Ako ne dođem ovdje jednom godišnje padam u depresiju, zato sam i poziv za PJF rado prihvatio“, ističe Virgil.

No, kako kaže, obaveze su su ga spriječile da na ovu manifestaciju dođe ranijih godina.

“Kod mene se uvijek nešto dešava. Bio sam sedam godina kulturni ataše Rumunije u Portigalu, a obavljao sam i funkciju direktora Rumunskog instituta za kulturu u Lisabonu, pa zbog obaveza koje sam imao tamo nijesam nikad mogao da uskladim svoj odmor u periodu održavanja festival, ali smo Vinko i ja redovno komunicirali. Ovoga puta došao sam na odmor u vašu zemlju, pa me je Vinko zvao da dođem u Petrovac na festival. Srećan sam što sam imao priliku da otpratim makar dio program i vidim i ovo mjesto”, ispričao je Virgil.

Ono što mu je privuklo pažnju je veliki broj muzičara iz raznih zemalja.

“Veoma je originalan način na koji se odvija festival, kao i sam prostor, a i publika je dobra. Impresioniran sam što festival traje toliko dana, to je veoma rijetno i u Svijetu. Za zemlju veličine Crne Gore toliko festivalskih dana je dobro za promociju i same zemlje. Što se programa festivala tiče, dobra stvar je što nije strikno vezan samo za džez muziku, ima i drugih pravaca pa publici nije monotono”, smatra Virgil.

"Imate osjećaj za muziku": Mihaiu Foto: Wikipedia

Od ovogodišnjih učesnika PJF-a imao je priliku da ranije sluša mađarskog saksofonistu Viktora Tota.

“Viktora sam slušao u Klužu mom rodnom gradu u Romunij, a takođe smo se sreli na Cetinju gdje je držao predavanje o saksofonu na Muzičkoj akademiji. Ima veoma slobodan pristup muzici, originalan, uživa na sceni”, otrkirva Virgil.

Za njega kao dugogodišnjeg predavača džezologije na Muzičkoj akademiji “Gheorghe Dima” u Klužu posebno je fascinantno to što se ovaj muzički pravac njeguje svugdje u Svijetu.

“Dež muzika je univerzalna i gdje god da dođete ljudi je slušaju. Možda nije toliko popularna kao ostali pravci, ali ima svoju publiku. Posljednjih godina razvijaju se džez scene u pojedinim državama kao što su Litvanija, Makedonija, a već neko vrijeme sve prisutnija je i Albanija koja do skoro nije postojala na mapi džez muzike i to 20 godina nijesu imali ništa. Međutim, sada ne samo da imaju muzičare već i svoju asocijaciju, festival, tako da to je fantastično. Pišem za džez forum i internacionalne magazine, član sam internacionalne džez federacije u Poljskoj koja prati svjetsku scenu i ubjeđena sam da muzičari koji se bave ovim pravcem mogu dostići visok nivo bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. Međutim potrebna im je preporuka i podrška njihovih zemalja kako bi mogli da nastupaju na ovakvim manifestacijama”, smatra Virgil.

Nada se da će džez muzičari iz Rumunije uskoro imati priliku da gostuju u Crnoj Gori.

“Već duži niz godina se trudim da kroz posjete ovakvim manifestacijama ujedno promovisem i muzičare iz Rumunije. Što se Petrovac jazz festivala tiče, Vinko ima talenat za diplomatiju i siguran sam da će naći načina da preko naše ambasade narednih godina ugosti i muzičare iz Rumunije” zaključuje on.

Nikola Mimo Mitrović je simbol crnogorske džez scene

Virgil je upoznat i sa džez scenom u Crnoj Gori.

„Davne 1982. imali smo jak džez festival koji je bio jedan od najačih u Evropi, održavao se u Sibiu, gradu u Transilvaniji. Te godine nastupao je Stjepko Gut, kao i Milivoje Marković sekstet, a čovjek koji je tada u njegovom bendu svirao trubu bio je Budvanin Nikola Mimo Mitrović. Bio je sjajan muzičar, tako da ga smatram simbolom crnogorske džez scene. Čak sam pisao i esej o Mimu u Rumuniji. Veoma mi je bilo interesantno što je on na neki način popularizovao tu džez kulturu u Crnoj Gori”, smatra Virgil koji je nekoliko puta do sada, na poziv Maje Popović bio gost na manifestaciji “Mjesec poštovanja džeza u Crnoj Gori”.

“Zahvaljujući mom angažmanu na toj manifestaciji gdje sam držao predavanje, imao sam priliku da upoznam i mlađe muzičare, a poseban utisak na mene je ostavio Enes Tahirović. Bio je to interesantan projekat u kojem su učestvovali muzičari iz mlađe generacije, tako da sam ih čuo i zaista kad je džez u pitanju ima potencijala. Mala ste populacija, ali imate osjećaj za muziku, sport, medicinu, i mnoge druge stvari i to treba iskoristiti”, savjetuje Virgil.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)