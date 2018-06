Više od igre: Urnebesno slavlje djece nakon gola Urugvaja

Pobjednički gol Urugvaja u meču protiv Egipta na Svjetskom prvenstvu raspametio je učenike jedne osnovne škole u Urugvaju, a video na kojem djeca slave pogodak obišao je svijet.

Urugvaj je u prvom kolu grupe A igrao protiv Egipta, a do pobjede je stigao golom Hosea Himeneza u 89. minutu. Gol je Urugvaju uveliko uvećao šanse za plasman u osminu finala pošto do kraja grupne faze igraju protiv domaćina Rusije i autsajdera Saudijske Arabije.

Na društvenim mrežama kruži video djece iz jedne osnovne urugvajske škole na kojem su prikazani posljednji momenti meča. Tako se može vidjeti i trenutak kada Himenez postiže gol, a djeca istrčavaju iz škole u dvorište i razdragano slave gol.

This is the best video you’ll see today. School kids in Uruguay reacting to their late winner. More than a game. 😍🇺🇾 #WorldCup pic.twitter.com/wvWh3fUUcG