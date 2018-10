Vitez Đurović objavio novi singl

Crnogorski kantautor Vitez Đurović objavio je novi singl pod nazivom “Ptice”. Pjesma se može poslušati na YouTube servisu, a izašla je pod okriljem etikete Enerđia Records iz Herceg Novog, za koju je Đurović i ranije objavljivao. Na kanalu pomenute izdavačke kuće može se čuti još desetak mladog muzičar pjesama ili njihovih remiksa, objavljenih u posljednje tri godine.

“Pjesma je nastala negdje u Sutorini prošle godine, gdje smo Nikola Krivokapić (pokretač etikete Enerđia Records) i ja imali studio. Kako je jedan od prozora studija bio okrenut ka veoma prometnoj cesti, a drugi prozor ka šumi našao sam se slobodan da uporedim ljude i prirodu. Sloboda i ljepota življenja sa jedne strane i okovi moranja i svakodnevne stege i obaveze života sa druge strane. Dakle, u pjesmi se provlači kontrast dvije suprotnosti. Ljudi sa jedne strane i prirode na koju danas niko i ne obraća pažnju sa druge strane”, objasnio je Đurović u razgovoru sa “Vijestima”.

Uz singl “Ptice” lansiran je i prateći spot, jednostavan, ali efektan, koji potpisuje Miloš Samardžić. Đurović je otkrio da je snimanje prošlo veoma brzo.

“Spot je sniman na dvije lokacije u Herceg Novom, za nešto više od sat vremena, uz pomoć veoma talentovanog fotografa Miloša Samardžića koji je upravo iskoristio ljepotu i pejzaž našeg grada, te ga snimio iz više uglova. Kasnije su momci iz produkcijske kuce Enerđia Records taj video pretvorili u spot koji sada imamo prilike da vidimo”, kazao je muzičar.

On je objasnio i da je tekst više impresionistički, nego što je želio da pošalje kroz stihove određenu poruku.

“Muzika me povukla da zatvorim oči i kažem kako bi ovaj Avnet mogao biti puno bolji, samo kada bismo mi ljudi to željeli. Jer neki od nas vjeruju da će živjeti vječno, pa zbog toga ratuju, iživljavaju se na nemoćnima i žele pokazati da su upravo oni ti koji su bogatiji i bolji. Ne poštujući ni tuđe kulture ni načine shvatanja života, jer vjeruju da su oni ti koji su bolji i koji se moraju slušati. Oni olako ugnjetavaju sve oko sebe i nameću svoja pravila. Dok, kao što sam već rekao, najbolji kontrast jesu ptice, koje slobodno lete tik iznad naših glava i sve su ono što mi nismo”, uvjeren je muzičar.

Mada iza sebe ima već niz pjesama koje je objavio, Đurović još čeka na debi alum, ali je poručio da se njegov prvijenac može očekivati sredinom sljedeće godine. Materijala, kaže, ne fali. U međuvremenu, svoju muziku izvodio je na klupskim i festivalskim nastupima po Crnoj Gori.

Kada je u pitanju crnogorska muzička scena čiji je akter, Đurović ističe da je ona dosta skučena, a u isto vrijeme i divlja.

“Kada kažem divlja, mislim na ove nove trendove i pravce gdje se propagiraju droga, prostitucija i nemoral. Djeca više ništa ne čitaju, samo upijaju. Jednostavno je većina odlučila da je kul ono što je zapravo sve samo ne kul. Pomalo je žalosno sve to, ali šta je tu je. Bojim se da je vrjeme iskrenosti i prave umjetnosti prošlo. Danas su ipak neke drugi stvari u trendu, kao Instagram, Facebook i tako dalje. Tako da ako vjerujemo da radimo nešto što je ispravno mi ćemo i dalje snimati, pa sad da li će to neko slušati, na to ne možemo previše uticati. Zaključak je da muzička scena kod nas i nije baš sjajna, zbog sveopšte tragedie u kojoj živimo”, poručio je Đurović I iskoristio priliku da pozdravi hrvatske kolege Gorana Bareta i Nena Belana.

