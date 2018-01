Vjerila se Paris Hilton

Bogata nasljednica Paris Hilton i glumac Kris Zilka vjerili su se tokom vikenda, saopštila je njena portparolka.

Zilka je zaprosio Hilton na skijaškoj stazi u Aspenu, a oduševljena Paris je sve pojedinosti objavila na društvenim mrežama.

"Ovo je najromantičniji trenutak u mom životu", napisala je uz objavljeni snimku vjeridbe.

The most romantic moment of my life! 😍💎 #Engaged 👰🏼 pic.twitter.com/RyZsgVlEqK