Vodeća postava Bassivity na Sea Dance-u: Stižu VIP i Coby, Sara Jo...

Na festivalskoj bini Sea Dance-a ove godine pojaviće se vodeća postava prve balkanske hip-hop izdavačke kuće Bassivity. Osim VIP i Coby, u Buljarici će se pojaviti i Arafat, Surreal, Fox, Kukus Klan, Arafat, Mili i Sara Jo.

Svoje nastupe na petom jubilarnom izdanju festivalapotvrdili su Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Alice Merton, Dax J, Lost Frequencies, Burak Yeter, Antigone, Francois X, Shlømo, Eagles & Butterflies, Filatov&Karas, Sofia Rodina, Marko Nastić, PTU Live, Hladno pivo, Van Gogh, Marko Louis, Sajsi MC , Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Bassivity Showcase, Lag, Vakat AKA Aleksandar Grum, Forest People, Gillerz & Be Good, Ilija Đoković, Sugar Lobby, Monosaccharide, Bodzie, Popi Divine, Mr. Lekka, Branko Vuković, Buba, Vegim & Flekitza, Ana RS, TZ Project, ČX, Sabinaa, Jan De R i mnogi drugi.

Sea Dance će se održati od četvrtka, 30. avgusta do subote, 1. septembra plaži Buljarica u Budvi.

