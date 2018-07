Vojko Vrućina vs Krešo Bengalka: Kiša metaka je došla do plafona

Vojko Vrućina i Krešo Bengalka najpoznatiji su članovi splitske hip hop grupe Kiša metaka. Jedan od najpopularnijih rep sastava sa ex Yu prostora objavila je drugi album “Folder 2” prije četiri godine i od tada nije aktivna, ali su zato Vojko i Krešo kao solo izvođači bili reperi o kojima se možda i najviše pričalo i pisalo u posljednjih godinu ili dvije.

Vojko je i prije Kiše metaka bio poznat publici kao član benda Dječaci, sa kojima mu nije bilo strano osvajanje top lista, a u aprilu ove godine objavio je i svoj prvi solo album koji je oduševio publiku i kritiku, te mu donio i nove fanove. Splitski reper je na albumu koji je u svom stilu naslovio “Vojko” servirao deset pjesama i ugostio svoje partnere iz Kiše metaka, kao i srpskog repera Sky Wikluha, a posebno iznenađenje bila je saradnja sa Tončijem Huljićem na hitu “Pasta italiana”.

Prvo samostalno Vojkovo izdanje nakon EP-a “Kuje i laseri” iz 2010. donijelo je ono što se moglo i očekivati od splitskog repera - dosta šaljivih stihova, eksperimentisanje sa muzikom i razbijanje klasične hip hop forme, nadrealni prikazi svakodnevnice, igre riječima...

Kiša metaka (s desna Vojko i Krešo) Foto: Facebook.com

Zato je putanja solo karijere Kreša Bengalke bila neočekivana za neke fanove Kiše metaka. Nekadašnji panker po sopstvenom priznanju, Krešo je otišao u potpuno drugačijem smjeru od Vojka i u posljednje dvije godine lansirao dva uspješna gengsta rep albuma na kojima je preko uglavnom agresivnih trep matrica prikazao surovosti uličnog života u Splitu.

Nije da ovakvih momenata nije bilo u pjesama Kiše metaka, ali je njih publika doživljavala kroz ironiju, no dok stariji fanovi Krešu zamjeraju korišćenje autotjuna i saradnje sa hrvatskim pjevačicama, njegov gengsta pristup otvorio mu je puteve do novih ušiju i učinio ga jednim od trenutno najpopularnijih repera na ex Yu prostoru.

Njih dvojica nastupali su iste večeri, jedan za drugim na Exit festivalu, a nastupaće i na ovogodišnjem Sea Danceu. Mada su iz iste grupe, na Petrovaradinskoj tvrđavi nisu izvodili zajedničke pjesme, a “Vijestima” su otkrili da se povratak Kiše metaka ne može očekivati u skorije vrijeme. Pričali su i o razlikama u smjerovima kojima su njihove karijere krenule, doživljajima publike, trendovima u repu, potencijalnoj saradnji sa Josipom Lisac....

Vojko Vrućina

Što za tebe znači Exit festival, budući da nisi prvi put nastupao na njemu?

Meni je Exit super, osim što su strogi na ulazima, vade mi maramice iz džepa, rasparaju ih ne bi li našli nešto. Ali Exit je super, Exit je institucija. Jedino što je teško uspjeti da se ne napiješ previše kad nastupaš rano ujutro. Još ako je tu Wikluh Sky, koji je “party animal”...

Vojko Vrućina Foto: Facebook.com

I sa Dječacima si znao da nastupaš u zoru na Exitu, koliko je teško takav termin dočekati trijezan?

Teško je kad u rajderu imaš bocu viskija i stoji ti tu, dosadno ti je i ljudi te pitaju glupe stvari, želiš da se zatupiš da bi ti te priče postale zabavne. Teško je to, ne napit se. Nastupi budu užasni, ali je+iga ljudi to vole. Vole da vide neki debilizam, ali ne previše.

Može li na Sea Dance festivalu da se očekuje sličan nastup kao u Novom Sadu?

Nadam se. Ja non stop pokušavam, razmišljam o tome kako da popravim nastup, jer u principu mislim da su svi rep koncerti pomalo prevara. Ja sam jedan tip koji priča gluposti, ljudi valjda vole taj materijal, vole te pjesme pa dođu, ali kad pjesme dosade što ću ja onda biti? Tako da pokušavam da spojim neke Nintendo stikove sa kojima bubnjam, sviram sintisajzere, pokušavam svašta nešto da izvedem i nadam se da ću do tada promjeniti nastup.

Sad je trend u repu da reperi sami izvode koncerte, bez puno pomoći drugih, bez bekvokala?

Da, ali to su velike produkcije, to je Kendrik Lamar koji iza sebe ima film iza sebe koji je za njega neko napravio u roku od sedam dana. Njima svima svaka čast, neki su bomba, neki su smeće. Novi đir jeste da je sam reper na bini, ali iza sebe ima tu ogromnu produkciju koju ja nažalost još uvijek nemam..

Da li ćete ti i Krešo dijeliti binu na Sea Danceu u nekom trenutku budući da obojica nastupate tamo?

Sve je moguće. Mi to pustimo, spontano.

Da li uvijek tako radiš koncerte, da imaš spontane, improvizovane momente?

Sa godinama sam shvatio da ljudi dođu većinom samo radi toga. Dođu oni da čuju pjesme, ali ono - pjesma traje, on repuje, okej... Ali žele da prisustvuju nečemu što se desilo samo u tom momentu. Zato pokušavam da guram neke fristajlove i takve neke šeme.

Foto: Facebook.com

U regionu su sad popularni betlovi - i fristajl i oni pisani?

Nedavno sam bio sudija na Red Bull takmičenju, možda zato što sam lično bio prisutan, pa mi je to doživljaj, ali momci strašno fristajluju iz glave, u trenutku repuju jedan pored drugoga, odgovaraju jedan drugome... Ja sam prije pratio samo ove pisane betlove. Ali očito je na Balkanu došlo do momenta kad se može fristajlovati, kad su ljudi dovoljno dobri i publika je postala dovoljna zrela da ne počinju svi da vrište ako neko kaže “ti si amater, je*em ti mater”. Super mi je bilo sad na Red Bull Replica. Ima super i ovih što rade pisane betlove, Spit iz Osijeka i Random iz Crne Gore. To je dobra scena, ali mi je žao što su nekako odvojeni od ovoga, postoji neka podjela što je šteta jer oni imaju puno toga da kažu, ali vidjećemo kako će se to odvijati dalje.

Koliko često si bio u prilici da betluješ sa nekim privatno?

To kad je izašao “8 Mile” 2003. svi smo išli da pijemo vino i betlujemo. To je glupo, ja ne volim betl fristajlove jer mi je teško da se koncentrišem na jednu temu. Meni mozak radi tako da ide negdje drugo. Ja više volim da fristajlujem o nekim glupostima, da kažem bilo što, ne volim kad moram da se koncentrišem na smišljanje nečega što zvuči kao “ti si debil”. Ali cijenim ljude koji to mogu. Sad sam na Red Bull Replici izvodio “Pastu Italianu” i promašio sam tekst skroz, pa sam fristajlovao i ispalo je bolje nego da sam izveo normalno pjesmu.

Saradnju sa Tončijem je malo ko očekivao. Postoji li neko koga bi volio da ugostiš od zvijezda, pod svojim uslovima?

Možda Josipu Lisac bih volio da stavim u neki turbo art koncept. Jer je ona kao vanzemaljac, ali ovo što radi u posljednje vrijeme, nije mi to to. Ja mislim da bi ona mogla da napravi nešto tipa... ne znam, Bjork recimo, što bi bilo vrlo uvjerljivo. To mi je na pameti, ali to je nešto što ne bih radio kao Vojko Vrućina, već bih volio da joj dam nekakvu muziku koja je u tom tripu.

Na aktuelnom albumu uporedio si sebe sa Bahom. Za koje istorijske ličnosti misliš da bi bili dobri reperi?

Hah... Isus je*ote. Hitler.... Njih dvojica, mislim da je to to. Oni su kao Tupak i Bigi

Krešo i ti ste zajedno bili u Kiši metaka, ali na solo planu ste stilski otišli na potpuno različite strane i neki su iznenađeni njegovim gengsta pristupom?

Mislim da je Kiša metaka bila miks toga šaljivog, kao i uličnog. I to je tako bilo dok Krešo nije nanjušio taj neki svoj momenat, da to može proći kod te neke publike i on je otišao u tom smjeru, ja u svom i to je jednostavno tako. Ne možeš ti sad da siliš nešto. Kiša metaka je došla do plafona, mi smo shvatili da smo za jednu takvu grupu postigli mnogo. Mi nikad nismo očekivali da ćemo ikad nastupati, a kamoli što drugo, tako da smo postigli tri puta više nego što smo mislili.

Kad će jedan od vaših najčešćih saradnika Betmen 3000 da postane zvijezda kao Krešo?

E to je već teško. Ljudi ne shvataju da je on najveća ulica od svih. Kad ga vidiš, kad ga upoznaš, shvatiš to. Ali baca taj svoj stil zbog kojeg je poseban. Jedino mi je žao što ne snima spotove, da ljudi vide kakav je dok repuje. To je šou.

Krešo Bengalka:

Prvi put si na Exitu nastupio sam, a ne kao član grupe, koja je razlika?

Razlika je što nisam imao bekvokale, morao sam više da se krećem, više da pričam...

Nastupi repera na Exitu pokazali su da je trenutno trend zapravo ne repovati previše na koncertu. Koliko pratiš trendove i razmišljaš uopšte o konceptima svojih nastupa?

Svaki izvođač ima svoje ambicije i svoje načine kako da predstavi svoj materijal. CIjenim svakoga ko radi na bilo koji način - od plejbeka preko benda do svega, ako uspije dovoljno da bude jak na bini i da dovoljno zabavi publiku što je neophodno.

Krešo Bengalka Foto: Facebook.com

Neki fanovi su te kritikovali što si snimio pjesmu sa Majom Bajamić, pobjednicom hrvatske verzije emisije “Tvoje lice zvuči poznato”, smatrajući da si previše uplivao u mejnstrim. Utisak je da voliš da provociraš publiku, prozivali su te i zbog korišćenja autotjuna, pa si onda počeo da ga koristiš još više?

Za mene je u muzici mejnstrim svako ko može od toga da živi i ko je dovoljno popularan, pa sad vrtio se na televiziji ili na YouTubeu - to nije bitno. Ono što ja želim je da promjenim publici mišljenje o nekim stvarima, da shvate da nije baš sve onako kako misle, da postoje i neka druga mišljenja.

Neki su bili iznenađeni tvojim gengsta repom, jer su slušali Kišu metaka gdje je to doživljavano sa ironičnim otklonom. Zašto je ljudima problem da prihvate da takve stvari o kojima repuješ postoje i da ne moraju biti izgovorene isključivo uz ironiju?

Ako želiš biti dovoljno gengsta i ostati gengsta i samo raditi gengsta rep moraš nakon tri, četiri godine završiti u zatvoru bar jedan put, inače si fejk. (smijeh) Ja nisam fejk lik, ja nisam takav da foliram išta i je*e mi se za sve ostalo.

Na Internetu je stvoren mit o tome da uopšte ne trepćeš, ljudi su počeli to da posmatraju u spotovima i komentarišu?

Imam malo veće, izražajnije oči nego drugi ljudi, pa im valjda to privlači više pažnje. I onda je ispala ta fora potpuno slučajno, ali sam uspio to da izguram i brendiram - netreptanje na trep.

Koliko je Krešo privatno opasan lik kao u pjesmama?

Krešo je privatno možda i opasniji nego u pjesmama. Ja u pjesmama samo pričam ono što zvuči opasno. A u privatnom životu ne, tu pričam lijepe stvari, ali sve drugo nije baš jednostavno i miroljubivo. Težak sam čovjek, ajmo to tako reći.

Ugostio si brojne splitske repere na aktuelnom albumu “Split Zoo” koji i govori o tvom gradu. Sad sa ove vremenske distance da li misliš da si uspio u tome što si namjerio, da si uspio da ih poguraš i promovišeš?

Mislim da jesam. Prvobitni cilj mi je bio da napravim još jedan album i istaknem i ljude koji se uopšte ne bave repom, na njih obratiti pažnju, ali to su prvenstveno ljudi sa kojima sam se družio u životu ili se i dalje družim, koji mi nešto znače i imaju neki talenat i kvalitet. To je ono što sam htio da postignem. Htio sam i da kroz spotove prezentujem cijelu tu priču, jer samim zvukom i tekstom se ne može dovoljno danas kazati da ljudima ostane zanimljivo. U tome sam uspio i zadovoljan sam.

Što dalje možemo očekivati od tebe?

Od jeseni krećem sa nizanjem singlova za treći album i to je to. Nakon nekoliko singlova ću izbaciti album i možete ga očekivati do narednog ljeta, odnosno tačno za godinu dana.

