Vranjković najavio dva sata svirke u Kotoru

Nakon gostovanja u Podgorici u martu, o kojem se još priča, Nikola Vranjković vratiće se pred crnogorsku publiku 21. maja u sklopu manifestacije “Kotor May Rock”. Beogradski roker u razgovoru sa “Vijestima” obećao je jednako dobru svirku, mada će nastup biti kraći nego na samostalnom koncertu.

“Biće kraći, s obzirom na to da je grupni koncert u pitanju, a mi ćemo se potruditi da dođemo u punom sastavu i sa punom tehničkom ekipom, da probamo da publici u Kotoru pružimo otprilike istu predstavu kakvu smo uspjeli da napravimo u Podgorici, a jako smo zadovoljni tim koncertom”, istakao je Vranjković.

Mnogi su njegov nastup sa bendom u Velikoj sali KIC-a “Budo Tomović” okarakterisali kao najbolju rok svirku koja se ikada desila u tom prostoru.

“Dobio sam puno mejlova i mnogo me ljudi zvalo iz Podgorice, koji su bili zaista jako zadovoljni. A što se tiče nas iz benda, mi smo baš prezadovoljni i kako nas je KIC primio, a i podgorička publika i radujemo se novom koncertu u Crnoj Gori”, prenio je muzičar.

Mada predstoji sezona festivala, Vranjković koji je do sada svirao na nekoliko crnogorskih od kojih je posljednji bio Lake fest 2016, kaže da za sada nije bilo poziva.

Sa druge strane, nakon SeaRocka i novogodišnjih rok koncerata, Kotor je nastavio tradiciju posvećenosti drugačijem zvuku sa “Kotor May Rock” manifestacijom.

“Srećan sam što tako nešto postoji i volio bih da je tako i u raznim drugim gradovima i u Srbiji i u Crnoj Gori. Konkretno u Srbiji je najsličnija stvar u Novom Sadu, tu se redovno dešavaju rok koncerti koje podržava grad”, priča Vranjković.

Poznato je i njegovo prijateljstvo sa crnogorskim alternativnim bendom Autogeni trening, koje je rezultiralo i saradnjama kao što je ona na pjesmi “Moraćeš da naučiš da živiš sa tim”. Podgoričko-nikšićki sastav je gostovao na posljednjem Vranjkovićevom nastupu u Podgorici, ali ovoga puta neće biti specijalnih gostiju.

“Uvijek se vidim sa muzičarima iz Crne Gore kad god sviram tamo, ali ovaj put neće biti nikakvih gostiju, jer je satnica manja. U KIC-u smo svirali tri i po sata, ovdje ćemo nešto manje od dva”, otkrio je muzičar.

Kada je u pitanju predstojeći period, Vranjković će se potruditi da svira što više, ali i da ekranizuje još jednu pjesmu sa aktuelnog albuma “Veronautika”.

“Vidjeću da sa albuma odaberem još jednu pjesmu za koju će se raditi spot. Ima mnogo pjesama i traje dva sata, dupli je album. A što se tiče studija, mislim da ću sljedeće godine odmarati”, istakao je nekadašnji lider grupe Block Out.

Dvije noći radili muziku za dokumentarac o Crnoj Gori

Vranjkovića za Crnu Goru veže i to što je radio muziku za dokumentarac o prirodnim ljepotama naše zemlje, koji bi trebalo uskoro da izađe.

“To već duže vrijeme radi moj prijatelj Slavko Klikovac. Oni su valjda probali nekoliko varijanti sa raznim kompozitorima i muzikama za taj film, a onda su zamolili mene da probam nešto na svoj način da napravim”, otkrio je roker.

On se onda sa Danilom Nikodinovskim, gitaristom njegovog benda, zatvorio u seosku kuću u Krčedinu, gdje su se posvetili tom projektu.

“Dvije noći smo radili. Više smo se bavili zvukovima, nego samom muzičkom formom. Onda smo sve to pokušali da uklopimo u te djelove filma koje smo imali. Bilo nam je odlično. Poslije je to sve već leglo. Muzika je gotova odavno, a film je u montaži. Vrlo je specifičan, nijedan kadar tu nije slučajan i neprofesionalan. Zaista je zahtjevan film i predstavlja sve predjele Crne Gore, gdje ima nekih do kojih praktično ni životinje ne mogu da kroče, tako da će biti vrlo zanimljivo. Ne znam dokle su stigli, mislim da će brzo da bude završen taj film”, ispričao je Vranjković.

