Završen četvrti filmski festival Seanema

Dodjelom nagrada reditelju Iliru Harasaniju za film „Željeti, trebati, voljeti“ (Me dasht', me dasht', me dasht') u konkurenciji dugometražnih igranih filmova i njegovim kolegama iz Belgije Olivijeu Mažisu i Fedriku de Beli za film „May Day“ u konkurenciji kratkometražnih filmskih ostvarenja, sinoć je spušterna zavjesa na četvrti filmski festival Seanema, koji je održan u Starom gradu u Ulcinju.

Na festivalu je u prethodna četiri dana prikazano više od 40 filmova u dvije takmičarske kategorije i revijalnim selekcijama.

Publika nije imala dilemu, posebno kada je u pitanje Harasnaijevo ostvarenje. Flm kosovske produkcije koji govori o životu nedavno rastavljenog para koji pronalazi načine da radi i živi zajedno kao dio umjetničkog projekta 30 umjetnika koji putuju kroz tri zemlje, ostavio je najsnažaniji utisak na publiku. Žiri koji su činili reditelji Lidija Zelović i Florenc Papas i publicista Gazmend Čitaku proglasio je „May Day“ za najbolji film u kratkometražnoj konkurenciji ali i posebno izdvojio film „Mjesec dana“ (Një muaj) reditelja Zđima Terzićija.

Direktorica festivala Driita Lola kazala je da je manifestacija do sada bila obilježena stalnom borbom za opstanak.

"Vjerujem da ćemo peto izdanje dočekati sigurni u opstanak ove ideje i da ćemo se pozicionirati kao stalna smotra najboljih filmova regiona u gradu koji će posle više decenija, nadam se, ponovo imati bioskop", kazala je Lola aludirajući na obećanje predsjednika Opštine Ljora Nrekića da će Ulcinj u 2019. dobiti bioskop.

Seanema Film Festival organizuje ulcinjska nevladina organizacija „Ja djelujem“ (iAct), a ove godine festival su podržali Filmski Centar Crne Gore, Opština Ulcinj i Turistička organizacija Ulcinj, kao i drugi donatori iz Crne Gore i inostranstva.

Seanema Film Festival je ove godine u programu Seanema Panorama donio i pregled najboljih kratkometražnih filmova po izboru Evropske filmske akademije iz konkurencije EFA za program Short Matters! za 2017. godinu. Ovi filmovi prikazani su u revijalnom dijelu Festivala, a posjetioci su imali priliku da vide neke od najboljih evropskih kratkih filmova.

