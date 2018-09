Zdenka Kovačiček na završnici Petrovac Jazz festivala

Petrovac jazz festival ulazi u završnicu, a večeras publiku očekuju čak dva koncerta.

Publiku najprije očekuje koncert albanskog tria „AJS“, a nakon njih na festival se poslije nekoliko godina varća i Zdenka Kovačiček. Za razliku od prethodnog koncerta na PJF-u kada je nastupila sa programom Dženis Džoplin, ovoga puta izvodiće svoje hitove.

Program počinje u 21 sat, a ulaz je slobodan.

Ovo je ujedno biti posljednji koncert Petrovac jazz festivala u tom gradu, od ponedjeljka ova manifestacija se seli u Budvu, a naredna tri koncerta biće održana na Citadeli.

Sinoć je u okviru četrnaeste večeri Petrovac jazz festivala nastupio crnogorski sastav Dr Wolf And Children Of The Night i na terasu tvrđave Castello donio pravu klupsku atmosferu. Na repertoaru benda našle su se obrade svjetskih hitova.

