Zdravstveno stanje Arete Frenklin jako loše, porodica moli za privatnost

Zdravstveno stanje kraljice soul muzike Arete Frenklin je loše, saopštilo je danas njeno okruženje.

Pjevačica je teško oboljela i u rodnom Detroitu je, naveo je na sajtu "Šoubiz 411" novinar i prijatelj porodice Rodžer Fridman.

On je napisao da je porodica zatražila od publike da se moli za 76-godišnju legendu soula i da poštuje njenu privatnost.

Areta Frenklin, koja od 2010. ima rak, posljednji put je nastupila u novembru 2017, na koncertu u organizaciji fondacije za borbu protiv side britanskog muzičara Eltona Džona.

Areta Frenklin jedna je od najuglednijih pjevačica u američkoj istoriji.

U karijeri je dobila 18 Gremija (Grammy) uključujući onaj za životno delo, kao i Nacionalni orden za umjetnost, Predsjednički orden slobode i članstvo u Kući slavnih rokenrola.

Njeni najveći hitovi su "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Chain of Fools", "Freeway of Love" i "Respect".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)