Živi Jugoslavija, Srce je kontinent

Španija, majko

Svetsko prvenstvo u Rusiji zbog... tako bih mogao nabrajati sve do početka Svetskog prvenstva, ne, ne, moram na pripreme, ipak... Gledati Svetsko prvenstvo umeće je, umetnost gledanja ili uputstvo za gledanje Svetskog prvenstva, evo izvrsne pesme Ibrahima Hadžića: Prvi put s majkom na Svetskom fudbalskom prvenstvu

Dok gledamo kasno uveče prenos na TV-u

Fudbalske utakmice sa Svetskog prvenstva

Između Španije i Hondurasa,

Moja devedesetogodišnja majka i ja,

Ona s podeljenom pažnjom između pletenja čarapica

Za neko buduće dete koje će se roditi u komšiluku

Ili negde dalje, tek

Da ga sačekaju i da budu dar od jedne prastare bake,

I mene koji pokušavam da se udubim u igru,

Ona, tj. moja majka, koja je rodila četiri sina

I koji su svi za fudbal imali obe leve noge,

Pita, pošto je utakmica poprilično odmakla,

Ko igra ovo?

Španija, majko.

Ona Španija koja je nekada proterala Arape i Jevreje

Sa Pirinejskog poluostrva,

A ubrzo potom osvojila i kolonizirala pola sveta,

Pa i Honduras,

Zemlju koja večeras na sportskom polju

Bije bitku s kolonizatorom.

Nisam čula za Honduras. Ne znam gde je to, kaže.

To je u Americi, u Južnoj Americi, tamo gde rastu banane,

Tamo gde su živeli Indijanci,

Onaj narod kojeg su kauboji u filmovima neprestano pobeđivali,

Onaj nesretni narod za koji smo mi

U bioskopu navijali,

Jer smo Indijance doživljavali kao svoje.

A ko su bijeli a ko crveni?

Između nekoliko okrenutih redova iglama na čarapi,

Pita.

Crveni su Španci

A beli Hondurašani.

Čini mi se da ovih crvenih ima više.

U pravu si.

Čini se da ih ima više

Jer im je više stalo do pobede pa više trče,

Svuda stignu.

A ima ih podjednako.

A zašto ovaj ne udari loptu?

Je li se umorio?

Vidi kako stoji i dahće.

Ne, on čeka da mu sudija dade znak,

Da mu dozvoli da puca penal.

A što je ovaj narod ovako obučen?

Ko su oni?

To je publika.

Tako se publika maskira.

Oni podržavaju svoj tim vikom,

Mahanjem zastavama,

Duvanjem u trube vuvuzele

(u onakve trube

kakve sam ja pravio u proleće od mlade vrbove kore,

sećaš se?)

Oni su se obukli šareno,

Ili su se premazali po telu

Bojama svoje zastave.

Moja majka odlaže pored sebe čarapicu koju plete,

Gleda me pravo u lice,

I puna nekog skrivenog besa

Šutnu klupko koje se motalo oko njenih nogu

I reče:

Žô mi je što bar neko od vas braće nije postô fuzbaler,

No ste se svi dali na umetnost,

Pa niko za vas ne zna.

12. VI 2010.

Jugoslavija na Svetskom prvenstvu

Rilke u Dnevniku iz 1899. piše: ima zemlja koja se zove Bog. Rusija se graniči sa njom. Samo bogovi mogu obećati jer su besmrtni, ali dečak može obećati jer u detinjstvu ima nešto besmrtno. Ne može se postati besmrtan u Ligi šampiona. Uprkos dobrim igračima i ponekoj dobroj utakmici. Liga šampiona je sve više marketinška priča, kalkulantska, lupeška. Gledam sve češće na Ligu šampiona s prezirom.

Nikad više neću navijati za Real Madrid uprkos Di Stefanu, Puškašu i Gentu, uprkos Zidanu, uprkos tradiciji susreta Partizana i Reala. U poslednje dve sezone, zahvaljujući sudijama, pokrali su Bajern dva puta i jednom Juventus. U fukare oči od splačine. Besmrtnost se dostiže na Svetskom prvenstvu. Rikardo Reiš, u vreme građanskog rata u Španiji, pružio je u Lisabonu utočište jednom izvrsnom španskom igraču, a koji je to igrač, to neću da kažem, to zna Jasmina Nešković, i zato Rikardo Reiš u slavu dečaka koji će postati besmrtni na Svetskom prvenstvu u Rusiji:

I sami bogovi što breme

Večite sudbe nose,

Jedino na taj način

Čuvaju duboko i spokojno

Prastaro uverenje

Da je njihov život slobodan i božanski.

Mi koji oponašamo bogove,

Jednako malo slobodni kao na Olimpu oni

Poput nekog ko u pesku

Kule diže da ispuni oči,

Naš život podignimo

A bogovi će već znati zahvalnost da nam pruže.

Svetsko prvenstvo je strašna provera ko će uspeti da ispuni obećanje. Koji dečak će uspeti da ispuni ono što je u dvorištu, u kinu, na ulici, na igralištu dao svom drugaru. Drugaru koji je u međuvremenu postao vatrogasac, čuvar plaže, kompozitor, kriminalac, batler, juvelir, čistač cipela, moj prijatelj Mustafa, hirurg, ronilac, tramvajdžija, vodoinstalater, pilot... U vreme Svetskog prvenstva, i ja ću biti dečak. I navijaću za Brazil, navijaću za Mesija, Mesi je već nekoliko godina najbolji igrač na svetu, ali biće najbolji tek kad bude prvak sveta...

Navijaću za Srbiju zbog Sergeja Milinkovića Savića, zbog Nenada Bjekovića i zbog Desete Mokranjčeve rukoveti. Navijaću za Hrvatsku zbog Mandžukića, Modrića i Stjepana Lamze, a kako bih navijao za Crnu Goru... pa da u Rusiji igraju Mišo Pajević, Pušo Pajević, Đuka Pajević (ubijen u Jasenovcu), Vučina Vasović, Mina Zeković, Ljubiša Spajić, Niko Radović, Ćiko Radović, Lazo Radović, Mika Zirojević, Bodan Zlopaša, Nikola Mijušković, Vojin Lazarević, Sreto Banović, Ante Miročević, Dejan Savićević, Predrag Mijatović... Savezni kapiten - Vojin Božović.

A kako bih navijao za Jugoslaviju na Svetskom prvenstvu u Rusiji... Gledaj ovaj tim: Oblak, Marušić, Lovren, Vida, Kolarov, Pjanić, Sergej Milinković Savić, Modrić, Jovetić, Džeko, Mandžukić... Jugoslavija bi igrala napadački. A kako ako ne napadački reprezentacija za koju su igrali Hitrec, Moša Marjanović, Tirnanić, Frane Matošić, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek, Zebec, Milutinović, Veselinović, Šekularac, Galić, Šoškić, Jusufi, Kostić, Knez, Jerković, Skoblar, Mujić, Ferhatović, Musemić, Brane Oblak, Popivoda, Džajić, Aćimović, Osim, Katanec, Sušić, Slišković, Vukotić, Zlatko Vujović, Boban, Savićević, Stojković, Mijatović, Šuker... Savezni kapiten - Luka Kaliterna.

Hej Sloveni, jošte živi

Duh naših dedova,

Dok za narod srce bije

Njihovih sinova.

Živi, živi duh slovenski,

Živeće vekov’ma!

Zalud preti ponor pakla,

Zalud vatra groma!

Nek se sada i nad nama

Burom sve raznese,

Stena puca, dub se lama,

Zemlja nek se trese!

Mi stojimo postojano

Kano klisurine,

Proklet bio izdajica

Svoje domovine!

Živi Jugoslavija. Srce je kontinent. Srce je okean. Izvor i okean.

