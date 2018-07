Marković: Da dobijemo završna mjerila za poglavlja 23 i 24 do kraja godine

Predsjednik Vlade Duško Marković poručio je na sastanku sa ambasadorima država članica Evropske unije i Zapadnobalkanske šestorke da je Crna Gora prešla veliki put u procesu evropskih integracija, i da je ambicija naše zemlje dobijanje završnih mjerila za poglavlja 23 i 24, uz prethodno ispunjenje privremenih mjerila jer bi to predstavljalo suštinski napredak pregovora Evropske unije sa državom koja prednjači u pregovaračkom procesu, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

"Za šest godina pristupnih pregovora ostaju samo dva poglavlja koja treba da otvorimo, dok je u februaru 2018. zaokružena jedna veoma zahtjevna i dugotrajna faza pregovaračkog procesa – ispunjenjem svih početnih mjerila. Na upravo održanoj Međuvladinoj konferenciji otvorili smo 17. pregovaračko poglavlje - Ekonomska i monetarna unija a uvjereni smo da će se prepoznati napori koje je Crna Gora ostvarila kako bi se u narednom periodu otvorilo i 27. pregovaračko poglavlje - Životna sredina i klimatske promjene i poglavljae 8 – Konkurencija gdje smo isunili početna mjerila i očekujemo dostavljanje pisma da predamo pregovaračku poziciju. Svakako potenciram i dobijanje završnih mjerila za poglavlja 23 i 24, tj prethodno ispunjenje privremenih, do kraja ove godine. Ovdje, da tako kažem, želimo da budemo ambiciozni kako mi, tako i austrijsko predsjedavanje EU, u zajedničkom interesu i da ostvarimo uspjeh koji će značiti suštinski napredak procesa pregovora sa zemljom koja je na čelu pregovaračkog procesa u ovom trenutku u regionu", istakao je Marković na sastanku koji je organizovala Ana Jankovic, ambasadorka Austrije, države koja je preuzela predsjedavanje Savjetom Evropske unije.

Marković je čestitao Austriji i izrazio zahvalnost na tome što je u njenom predsjedavanju jedan od prioriteta Zapadni Balkan ali i Bugarskoj na zalaganju za Zapadni Balkan i održavanju prvog samita lidera EU-ZB nakon 15 godina.

"Austrija nastavlja da se bavi Zapadnim Balkanom, i smatramo da je taj kontinuitet važan, i raduje nas što Austrija, pored svih aktelnih i veoma komleksnih problema sa kojima se EU suočava, uvažava značaj koji region, kao neposredno susjedstvo EU ali i prirodni dio Evrope ima za njenu bezbjednost, stabilnost i napredak. Tekuća godina se pokazala zaista značajnom za evropsku perspektivu regiona, uključujući i objavljivanje Strategije za Zapadni Balkan Evropske komisije i svakako tome će doprinijeti i predstojeći samit u Londonu. Zahvalni smo što Evropska unija promoviše proširenje kao jednu od svojih najvrijednijih politika i šalje poruku regionu da vjeruje u njega. Odluka o otvaranju pregovora sa Albanijom i Makedonijom, iako ne možda ono što bismo svi željeli kao idealno rješenje, je realno u ovom trenutku, i mi to pozdravljamo. Važno je da je proces nepovratan. Mi smo spremni da, kao i do sada, svoje dragoceno iskustvo podijelimo sa svim svojim susjedima, kako bi im olakšali put kojim će kretati u narednim godinama, a koji je Crna Gora već prošla. Sutra ćemo sa Albanijom imati prvu zajedničku sjednicu dvije Vlade", rekao je Marković.

On je upoznao ambasadore sa procesom evropskih integracija Crne Gore i istakao prioritete.

"Formirana je Kancelarija za evropske integracije pri Kabinetu predsjednika Vlade i izabran novi glavni pregovarač, koji je danas sa nama. Imajući u vidu trenutnu fazu pregovaračkog procesa, jasno je da je pred ovim timom ozbiljan posao, uz ključnu saradnju svih aktera. Realizacija obaveza iz evropske agende je prioritet svih segmenata državne administracije. Kada govorim o prioritetima, tu je nezaobilazna oblast vladavine prava. Pristupili smo s posebnom pažnjom sagledavanju preporuka iz Izvještaja Evropske komisije. Definisali smo Operativni plan za ispunjenje prioriteta, te možemo očekivati, ako ne do održavanja Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost u septembru, onda makar realizaciju najvećeg broja aktivnosti do slanja non-pejpera, koji se očekuje u novembru. Vlada obavlja konsultacije sa svim relevantnim institucijama kako bismo zajedničkim snagama ostvarili potrebne rezultate, uz poštovanje principa podjele vlasti i nezavisnosti pojedinih institucija. Ove sedmice ćemo održati sjednicu Kolegijuma za pregovore na kojoj će biti podijeljeni jasni inputi institucijama za intenzivniji rad do kraja godine, koji bi trebalo da doprinese dostizanju interne spremnosti za zatvaranje jednog broja poglavlja", rekao je predsjednik Vlade.

Marković je istakao šta je sve Crna Gora uradila na planu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i izrazio zadovoljstvo što je većina opozicionih stranaka nakon impresivnog rezultata vladajuće koalicije na predsjedničkim i lokalnim izborima prekinula bojkot parlamenta.

"Drago mi je da je većina opozicionih partija potpuno prekinula bojkot rada Parlamenta, koje je jedino mjesto na kojem se može i treba voditi politički dijalog. Ostaje nada da će se i preostali opozicioni poslanici vratiti u zakonodavni organ i da će svi skupa uzeti učešće i u radu radnih tijela, osim učešća u radu Plenuma. Vlada i vladajuća partija se zalagala sve vrijeme za punu funkcionalnost Parlamenta, čemu nema alternative, i u tom se rukovodi dugoročnim interesima države i razvoja i sazrijevanju političkog sistema u Crnoj Gori. U svakom slučaju smo spremni, kao što smo uvijek i isticali, na dijalog o reformi izbornog zakonodavstva, za koje je potrebna apsolutna većina, kao i drugih relevantnih pitanja u društvenom interesu", poručio je Marković.

Ambasadorka Austrije Anna Jankovic rekla je na početku sastanka da Crna Gora u prednjači u procesu evropske integracije, i da Austrija ostaje čvrsto posvećena članstvu svih šest država Zapadnog Balkana članstvu u Evropskoj uniji i to na osnovu mjerljivih rezultata.

Tokom razgovora više ambasadora iskazalo je zadovoljstvo činjenicom da se dio opozicije vratio u Skupštinu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)