Ovako nekako bi trebalo da ide bljak priča o eventulanim sistemskim odlukama...

Voljeni moj P.,

Ekonomija Crne Gore je na litici, sa koje ćete je teško vratiti. Moram da donesem tešku odluku, koja je mnogo naporna i ja bih kao i svaki put do sada da izbjegnem odgovornost.

Ja sam Vaš moćnik i, od Vas, više volim čistke. Sjećate se?

Prvo sam otkačio sve moje dosadnjikave kumove i drugare iz kafane. Oni su čak odlučili da “pošteno“ zarađuju. Ponekad mi nedostaju, pošto nemam kome da se hvalim koliko mi firmi po ovoj našoj nedođiji plaća rentu, odnosno koliko sam stvarno bogat. Ne smijem zbog Vas. Sljedeće sam odradio uslugu onom što su ga onomad izbacili, jer im je ostavio trošak od sedamdesestak miliona. Sa zadovoljstvom sam uškopio rizičara, da je morao da bježi iz zemlje zbog afričkog trabunjanja. Ako na sudu dobije pare, to će mu oni a ne mi platiti, pa nisam ništa uradio nego uslugu koja me ništa nije koštala, zbog koje sam obezbijedio da mogu svašta da činim i kod ovih koji su tu privremeno i formalno, dok Vas nema.

Potom, izbacio sam onu što ste svi vi iz partije podržavali. Mnogo ste je voljeli. A, ja nisam. Pa, sam joj napakovao svašta. Svi su to “kupili“, čak i ona moja džokerka kod poslanika; čak i Vi. Morao sam da je istjeram, pošto je počela da uči, a Vi ste davno rekli da niko ne smije da pokaže interesovanje da stvarno nešto nauči. Ispunio sam Vašu instrukciju, zar ne? Mnogo mi je smetala ona Kasalica, ali ko nju šiša; nigdje takva histerična i luda ne može da radi, a to je onda plus za sve nas, Vaše partijske i akademske navijače.

Sad mogu da vladam i da moje lične voljene protokolarke po hodnicima, vrišteći, svakoga zovu “kretenima, ološem, idiotima i budalama“. Ups, izvinite, nisam Vam sve prijavio, ali Vi se nikada ne ljutite na mene, pa mi se može sve.

Sad sam jači i od Vas i mnogo mi odgovara kada ovako ćutite; mogu svašta da činim a da se uvijek pozivam na Vas, i da odgovornost nikada ne vežem uz sebe.

Moram da Vas pitam za uslugu. Molim Vas, javite mi se na telefon i dozvolite mi da izvedem stroge poteze, kao onomad onaj Vaš pokajnik. Odnosno, nemojte da mi kažete “treba da radiš svoj posao“. To mi se ne sviđa. To nije nezavinost, kako je ja vidim. Meni treba da se ja pitam za sve, ali da za ništa niti odgovaram niti da me bilo ko može za bilo šta okriviti. Ovdje ne mogu da nađem nikoga ko će da potpiše to što mi treba, pa onda hoću da sačuvam sebe od svega što je zakonski teško.

Šta mi treba od Vas? Imamo problem. Onaj Vaš dugajlija sa hacijendom, uz moju zdušnu podršku, uveo je onu instituciju u užasno stanje. Sad je tepih truo i smrdljiv od lešine koju smo, on i ja, skrivali ispod. Da znate, od 2011. godine sam uradio sve da niko ne zna šta se tamo dešava. Odnosno, sve sam diplomatski prijavio prije dvije godine, kada je za ublaženo bilo premnogo kasno.

Morao sam, pošto su tamo kolo vodili moji članovi komisije. Dao sam im i onu zakonsku dozvolu da rade sve to. Mnogo ih volim. Rad koji mi je napisala ona poslušna žena u štiklama,

koju ljetos častih funkcijom, kao i Vi prije neku godinu, prihvatili su sve bez ikakve rasprave. Tako sam postao bolji od onih Vaših ambasadorki.

Nego da se vratim Vašem dugajliji. Bio je kod mene na sastanku. Bio je mnogo bezobrazan. Rekao mi je da od njega zavisi hiljadu ljudi sa porodicama, što je njegov kec u rukavu da mu ne smijem ništa politički. Još je bio drzak i rekao mi je da ga baš briga šta ću da uradim. Njega jedino interesuje da mu niko ne dira lično bogatstvo, a ja nikako ne mogu da nađem gdje ga krije. Možda Vi znate?

Nego da se vratim mojem zahtjevu. Ja ću srediti da čitava institucija ništa više ne radi, ali tek kad mi date zeleno svjetlo. Ako je moguće, u pisanoj formi, što bi bilo savršeno. I, nađete mi pare za male.

Zeleno svjetlo mi treba da me nikada ove odvratne sudije i tužioci oko bilo čega kontaktiraju. Pare mi trebaju, jer ne možemo ići na pokajanje ako ne spasimo male. Ja mnogo volim da odlazim na saučešća. Tamo me svi poštuju, od ubrađenih ženturača u crnom do domaćina koji vole što se viđam sa Vama, pa mi svi zbog toga zavide, što mi mnogo prija.

Vi ionako ne smijete da se mnogo izlažete od stranaca, pa je prirodno, kad se sve završi, da se meni svi zahvale; tako ćemo sačuvati ružičastu sliku o tigru.

Da ne dužim - dajte mi zeleno svjetlo i nađite mi pare. Onda ću ja sve sam da uradim.

Inače će sve ovo propasti. Ne možete to da mi uradite. Vi ste moj vječiti dužnik, iako ste onaj davni dug, kao i Vaš rođak, više nego jednom isplatili baš izdašno. Meni se može da budem zahtjevan. To je jedini način da možda budem važniji od Vas.

Šta ćemo svi mi, kad sve ovo propadne? Pa, krivićemo Vas, a to onda nije dobro. Ko će tu negativnost da unosi u život. Vaš guru nas je sve naučio da se zemlja brani crnogorskom pizmom, i da je to naše najjače oružje. Zato mi se ne sviđa da to odradimo i Vama, kad nas ona lešina sve osmudi.

Zato sad ne možete da nas ostavite da sami rješavamo probleme, a kako piše u zakonu. Koga briga za zakone, kad se u ovoj našoj sojskoj i čojskoj Crnoj Gori može biti daleko od odgovornosti, a voljeti i biti mnogo blisko moći.

Meni se mnogo sviđa da uzimam velike pare i da ogovaram svakoga, posebno pred Vama. Da uništavam živote i egzistencije, pride. Ali, neću ni za šta da odgovaram. Niti da potpisujem.

Zato mi trebate Vi, i Vaše zeleno svjetlo. I, da mi obezbijedite pare za male, pa je onda lako odraditi sve što treba, a piše u zakonu. Tada će stranci mene glorifikovati, a ja ću ćutati da ste Vi, po ko zna koji put, sve spasili. Ne moraju oni znati naše interne osjetljive stvari.

Ostajte pozdravljeni od mene. Hvala Vam što sam jači od Vas, to je mnogo lijepo i mnogo volim što je tako. S poštovanjem, Vaš Tajnik

P.S. Bilo bi lijepo da je ovo jedna dosadna satira jedne netalentovane histeričarke. Zato, nemojte čitati. Hvala.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)