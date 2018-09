Bolno zdravlje

Pođe moja prijateljica na odmor u prirodu. Vrati se sa ujedom insekta i alergijskom reakcijom. Pošto radi u državnoj službi, automatski je osigurana. Bio je petak naveče, ona je odlučila da sačeka ponedjeljak. Pa to je samo buba, neće da drami. Ali svrab i peckanje se pojačaju. U nedjelju ujutro postanu nesnošljivi. Naumila je da sjedne u čekaonicu hitne pomoći sa starijim seljankama iz okoline koje ispuštaju tihe, bolne uzdahe, sa čovjekom kojem krv probija iz zavoja na šaci dok se znoji od bolova, sa trudnicom žutom kao limun koja u krilu drži ošureno dijete. Sa nekim klincem koji se precijenio sa skejtbordom pa čelom isprobao beton trotoara koji nije popravljan još od Titovog vremena. Čak je ušla sa zdravstvenom knjižicom u rukama u hodnik pun neonskog polusvjetla, ali kada je vidjela sve te mučenike - okrenula se nalijevo krug i pravo u privatnu kliniku.

Koliko para - toliko zdravlja

Prvi put u životu platila je uslugu ljekara. Barem zvanično. One bombonjere, kafe i koverte koje su preko medicinske sestre utrpavali hirurzima, akušerima ili ortopedima ne računa, to je običajno pravo. Uostalom, sve su to sitnice u odnosu na živo prase koje mogu da ponude pravi domaćini.

Odlučila se da potroši nešto na svoje zdravlje jer su im isplatili četiri zaostale plate, dvije i po je bila dužna i baš je razmišljala šta da radi sa onih petstotinjak eura plusa koji su se kao nekim čudom prvi put pojavili na njenom računu. Inače je štedljiva, sve daje za djecu koja su prvo studirala, a sad nigdje ne rade. Ali bi da se riješi ovog svraba ili će poludjeti.

U privatnoj klinici svjetskog naziva sve je bilo svijetlo, čisto, novo. Pregledao ju je specijalista koji za male pare i za veliki ugled prije podne radi u državnoj medicinskoj ustanovi zvučnog imena, a ovdje stiže po pozivu. Može da navrati i za radnog vremena, tamo u državnoj ustanovi se niko ne buni, svi znaju da se čeka. Bio je strpljiv i stručan, imao je vremena. Dao joj je recept i preporučio da obavi testove za lajmsku bolest i ko zna šta još.

To je koštalo tridesetak eura. Plus desetak eura u apoteci. Svrab se brzo umirio.

Od nemila do nedraga

U ponedjeljak je otišla do svoje doktorke u dom zdravlja. Nije puno čekala, svega sat vremena. Doktorka ju je jedva pogledala, rekla je da analizu krvi u slučajevima ujeda insekta radi higijenski zavod. Otišla je u higijenski zavod. Tamo su joj rekli da oni rade samo pola analize, a drugu polovinu klinika. I da dođe sa novim uputom. Ali njena doktorka je već otišla kući. To su joj saopštili tek poslije pola sata čekanja u domu zdravlja.

Sjutra je novi dan. Obaviće se to. Ali nešto je kopka. Do sada je za nju privatno zdravstvo bilo tabu. Dugi redovi, rođačko-burazerski tretman jednih, izdiranje na druge, „traženje veze“ za zdravstvene usluge koje su teoretski besplatne i svakome dostupne, sve to je bilo normalno, sa time se saživjela.

Kako sada da proguta istinu da je nižerazredno zdravstvo sudbina većine građana? Da u njenoj zemlji postoji niz ustanova u kojima se liječe ljudi sa dubljm džepom? Oni koji moraju da okreću svaku paru da bi izgurali mjesec nikada neće iskusiti blagodeti tih svijetlih čistih hodnika, tu atmosferu kao sa reklame. Neće biti tretirani kao važni. Liječiće ih umorni i slabo plaćeni ljekari.

Umorni heroji

Ljekari koji su tu ostali iz idealizma, ili zato što ne žele da pomjeraju familiju u neku hladnu zemlju. I jedni i drugi se pomalo kaju zato što nisu otišli. Oni su, ukoliko ne rade na crno za privatne klinike ili ne ugrađuju silikone za pare, mučenici jednog ruiniranog sistema kao i njihovi pacijenti. Pri svemu tome ne treba zaboraviti one medicinske sestre i ljekare koji nađu blagu riječ za ukućane unezvijerene od brige za nekog svoga - oni spadaju u prave heroje svakodnevice.

Obični ljudi u ovakvim zemljama sve to vrlo dobro znaju. Ako im djeca teško obole, neće imati šansu da prežive osim ako neka fondacija ili neki ljudi sa estrade ne pokrenu akciju prikupljanja novaca - pošalješ sms, platiš stotinjak dinara i mala Bojana, mali Saša, mala Milica mogu da idu na operaciju u Tursku.

Ovo liječenje ljudskim milosrđem, najteži poraz javnog zdravlja u siromašnoj i opljačkanoj zemlji, postaje posljednje zdravstvo koje funkcioniše. Sistem lišen savjesti prebacuje odgovornost na sve nas, na našu savjest.

Medicinski aparthejd

Najbolji studenti medicine će i dalje ići da liječe vitalne njemačke starce, a bolničarke da njeguju nepokretne. Demotivisani ljekari će ovdje i dalje pisati pogrešne upute i svaki put se obrecnuti na vas kada im to spomenete. Ovdje će, ako se nastavi trend bijele kuge, starci liječiti starce. A pravo na korektnu zdravstvenu zaštitu biće samo teoretska konstrukcija iza koje se krije medicinski aparthejd.

Osiromašena većina će imati krezav osmijeh, rahitične kosti i nikakvu njegu u starosti. A ona manjina koja je posljednjih četvrt vijeka iskoristila mutljag rata i tranzicije za prvobitnu akumulaciju kapitala, neće ići u Švajcarsku na liječenje. Za njih je ovo već Švajcarska.

Sve to zna moja prijateljica, sve mi to priča uz kafu na Banovom brdu, pa se uz to još i osmjehuje. Kaže, možda je bolje da nije uložila pedesetak eura u svoje zdravlje, ne bi znala kako je dobro onima koji to imaju na raspolaganju svaki dan. Ona je završila fakultet, spada u teško načetu srednju klasu. Šta da očekuju oni nedovoljno školovani i sa još manjim primanjima?

Ništa. Umiraće se ranije nego u drugim evropskim zemljama. Otrpjeće se svašta u raznim redovima. Tražiće se veza za bolesne ukućane, da ih ljekar pripazi. Glasaće se za uvijek iste face. Šampionsko mjesto u Evropi po broju funkcionalno nepismenih osoba, više od polovine stanovništva kompjuterski nepismeno, to su simptomi duboko oboljelog društva u kojem će zdravlje pojedinca imati sve veću cijenu.

