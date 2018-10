Bombe u paketima uznemirile SAD

Više paketa u kojima su, kako javljaju mediji SAD, bile bombe, poslato je na adrese poznatih političara ili medija u toj zemlji. Jedan je bio adresiran na bivšeg predsjednika Baraka Obamu, jedan na bivšu ministarsku spoljih poslova Hilari Klinton, jedan kancelariju demokratske poslanice

Predstavničkog doma Maksin Voters, jedan na Tajm vorner centar u Njujorku gdje je sjedište telezivije CNN (navodno namijenjen bivšem šefu CIA Džonu Brenanu). Jedan paket je trebalo da primi šef fondacije „Otvoreno društvo” Džordž Šoroš, a jedan je bio namijenjen Eriku Holderu, bivšem ministru pravde.

Cjevaste bombe

Nijedan od paketa nije nikome nanio štetu, jer su ih sve pravovremeno našle i onesposobile tajne službe ili policija. Navodi se da ni u jednom nije bilo nikakve prateće poruke. Mediji u SAD uglavom prenose da su adresati paketa „poznati predstavnici političke ljevice”. Federalna policija FBI je pozvala građane da joj jave svaku informaciju koja bi mogla biti od pomoći u traganju za počiniocima.

U izvještajima se navodi da su u paketima bile cjevaste bombe - eksplozivna punjenja u improvizovanim cilindričnim korpusima koji su bili omotani žicom i izolir-trakom, ali policija nije saopštila na koji način je trebalo da detoniraju. „Nećemo mirovati dok ne zaustavimo slanje ovakvih naprava poštom i dok pošiljaoca ili pošiljaoce ne izvedemo pred lice pravde”, rekao je predstavnik antiterorističkog odjeljenja FBI Brajan Parman.

Indirektno optužen Tramp

Predsjednik SAD Donald Tramp se obratio građanima riječima: „U ovim trenucima, moramo biti jedinstveni, moramo se okupiti i poslati jasnu, snažnu i nedvosmislenu poruku da ni za jedan oblik političkog nasilja nema mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama”. Povodom tih riječi javnosti se obratio i direktor CNN Džef Zaker, koji je rekao: „Bijela kuća uopšte ne shvata koliko su ozbiljni njeni konstantni napadi na medije - predsjednik i posebno odeljenje Bijele kuće za štampu moraju razumjeti da se njihove riječi uzimaju ozbiljno”, okrivivši tako indirektno vladu za stvaranje atmosfere u kojoj pojedinci mogu da vrše terorističke napade na kritičare predsjednika.

To je stav koji preovladava i u njemačkim medijima. „Bombe u paketima koji su bili adresirani na poznate američke demokrate, rezultat su klime ispunjene mržnjom. A nju podstiče čovjek na vrhu: Donald Tramp”, piše tako Špigel onlajn. Ovaj portal citira bivšeg šefa Zajednice 17 tajnih službe SAD (Intelligence Community) Džejmsa Klapera koji je, komentarišući pakete sa bombama, za CNN rekao: „To je bilo samo pitanje vremena”.

Tipična reakcija

„Klaper je”, piše Špigel, „izgovorio ono što misle svi koji ne žive na Mjesecu. Još nije jasno ko je poslao pakete - i zašto. Ali, jasno je u kakvom političkom okruženju se to desilo. To pokazuje već i lista primalaca (...) Šta je njima zajedničko? Onaj ko čita Trampove tvitove, zna odgovor: oni su njegove najpoznatije mete. Slučaj? To je trampova Amerika. U godini izbora za Kongres koji su imali najteže posljedice u istoriji, zemlja koja u imenu ima reč sjedinjene, tone u hladan građanski rat, rastrzana mržnjom, gnijevom i nasiljem”.

„Uveče je Tramp govorio pred svojim navijačima u Viskonsinu. To je bila šansa da izrazi kajanje ili bar snizi temperaturu. No, učinio je suprotno. Koga je optužio kao odgovornog za slanje paketa? Svoje protivnike - i medije. A adresate paketa koji su vjerovatno bili smrtonosni - nije pomenuo ni riječju”, piše Špigel.

(Deutsche Welle)

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)