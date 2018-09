Čekajući klauzulu metle

Čitam prošle subote sjajnu Đurovu priču o Evropskoj uniji kao šargarepi za domaće budale. Koje su na to virtuelno povrće potrošile decenije života. Prekide me drug.

- Jesi li čula Hana? Nikad nije bio oštriji, znaš li kako se obrušio na ove! Sprdaj se sad ako možeš s njegovim porukama - ispali on rafal entuzijazma.

- Uh, čime im je ovoga puta zaprijetio?

- Aktiviraće klauzulu balansa, mislim da će prekinuti pregovore.

- Koja si ti budala! Jedine klauzule od čijeg aktiviranja vlast strahuje jesu metle. Kroz Vladu i Skupštinu, pa redom. Oni mogu da odu jedino onako kako su došli - iznervirah se i prekidoh vezu.

***

Kad god se oglase evropski komesari, sjetim se mase šargarepa iz našeg pretpristupnog doba. Kad je EU riješila da razvija stočarstvo na sjeveru Crne Gore, u mali grad dopremljeno je stotinak specijalnih evropskih junica. Ali, bez uputstva za upotrebu.

Gledala sam taj prilog u Dnevniku sa trojicom prijatelja. Prvi, odličan poznavalac svjetske politike. Drugi, hodajuća svjetska istorija. Čude se trećemu koji je sav ozaren.

- Samo se vi smješkajte, tek ćete da vidite što znači podrška Evrope. Eksperti su to, iduće godine od stotinu će biti dvjesta, pa naredne četiristo, eto mlijeka za izvoz - dođe on potpuno zanesen do hiljadu junica.

- Neka, čoče, kako to izračuna - uključi se istoričar. - Ne tele se krave prve godine, a ni naredne svaka ne ostane steona. Neke za vazda ostanu jalove, a ostale često otele muško. Nit’ ga muzeš, niti se može otelit’...

Nije prošla ni godina, evropske junice su počele da crkavaju. Zato što nijesu umjele da pasu ili zbog kopita neprilagođenih crnogorskom kršu, tek malo je koja pretekla.

***

Ta neprilagođenost evropske podrške našoj balkanskoj stvarnosti, ne samo kad je stoka u pitanju, pomogla je depeesu da dovede do propasti cijelu Crnu Goru. I sve ekonomske, privredne i društvene resurse, a naročito one ljudske koji još nijesu pobjegli.

Prekinuće pregovore?! Odlično, taman da vlast potpuno istrijebi preostale bubašvabe i drugu gamad iz civilnog sektora i slobodnih medija koji se još bave nepočinstvima režimskih štetočina. Čak i da je prijetnja Johanesa Hana ozbiljna i oročena, od nje će opet imati koristi samo vlast.

Hoće li je to natjerati da kaže ko je pucao u Olju Lakić? Ili, što je mnogo važnije, da saznamo ko je izdao nalog za taj metak? Naravno da neće, bilo bi to kolektivno političko samoubistvo. Očuvanje vlasti, novca i moći oduvijek je bilo mnogo važnije od ulaska u EU.

Zato već godinama neće da saopšte ni ko je Olju pretukao. Da ne znaju koga je trebalo da zamijene oni dobrovoljci, ne bi ih ni angažovali da priznaju nešto što nijesu uradili. E, sad ih je teže unajmiti, ne radi se više o batinama. Nego o metku. A za pokušaj ubistva, čak i u ovakvim sudovima, sljeduje poduža robija.

***

Zar se nešto bolje i moglo očekivati od policije i tužilaštva u državi čiji predsjednik uporno ponavlja kako je u Olju pucao neko ko je htio da nanese štetu Crnoj Gori i njenoj državnoj politici. Otvarajući tako iznova ne samo njenu ranu od metka, nego i rane u duši njene djece, supruga i svih čiji je ona dio života.

Zaludu je, ali da i ja ponovim: taj neko sigurno nije protivnik državne politike, inače ne bi pucao u novinarku zbog tekstova koje je pisala o duvanskoj i ostaloj mafiji. Niti u Vijesti da bi ih ućutkao. Naročito ne bi tim metkom poslao svim slobodnim novinarima mafijašku “ponudu koja se ne odbija”.

Mafija je, koliko znam, organizovani kriminal. To zna i režim. Kao što zna da svi normalni ljudi znaju kako organizovanog kriminala nema bez učešća državne vlasti, tj. vrha njenih najmoćnijih resora. Pošto ta moć ne stanuje u ministarstvima kulture i sporta, onda je jasno da Dritan Abazović nije naveo pogrešnu adresu. Samo je ponovio ono što mjesecima govore i pišu njegovi birači.

***

Uprkos tome, depees mu je zaprijetio da će pred nadležnim organima morati da saopšti ono što zna o pokušaju ubistva Olje Lakić. Zato što je visoki funkcioner ove države. Odlično, lično ću ga privesti čim depees pred tužioca odvede šefa svoje partije i države. Zato što je za glavu viši funkcioner ove države. A naročito zbog toga što je već četiri i po mjeseca dužan da objasni mnogo opasniju izjavu.

- Najsumnjiviji su oni koji su se prvi oglasili - rekao je poslije pucnja u Olju.

Znao je, naravno, da su se prvi oglasili njeni prijatelji - urednici i vlasnici Vijesti. Samo što se tužilac ne usuđuje da od gospodara traži dokaze za tu monstruoznu optužbu. Kao ni za one ranije, koje nije iznosio poslije nego prije napada na novinare, urednike i direktora Vijesti. Ni tada ga tužilaštvo ništa nije pitalo.

Zato i nakon posljednje izjave samo možemo da nagađamo što je htio da kaže kad je ustvrdio kako je normalno što istraga pokušaja Oljinog ubistva ne daje rezultate. Da stvarno nekoga štiti, pa zato istrage i nema? Ili da je na čelo policije i tužilaštva postavio kadrove koji tu istragu neće ili ne umiju da vode? Treće tumačenje nijesam uspjela da nađem.

***

- Treba se upitati kome odgovara pokušaj ubistva Lakić, jasno je da to ne odgovara onima koji su na vlasti - prošla je bez komentara najnovija i najkraća predsjednikova optužnica protiv svih koji nijesu uz režim.

Treba! Evo da se prva upitam i iskoristim njegovu metodu logičkog zaključivanja. Ako vlastima nije odgovarao pokušaj, znači li to da bi im odgovaralo ubistvo...

P.S. Nije novi udar na državu, ali jeste na mozak. Policija zna ko je htio da ubije Olju Lakić, ali samo operativno. Organizovana kriminalna grupa jeste iz Crne Gore, ali više nije u Crnoj Gori. Sada nije dostupna, ali jednog dana će biti. Čim pronađu člana grupe koji je pištolj bacio u jezero. I svjedoka saradnika koji će ispričati sve što mu je njegov drug Edi rekao.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)