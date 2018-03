Dizanje iz mrtvih

Glasačko tijelo

utegnuto u mudante,

brije se zlatnom britvom

ispred zgrade kapetanije,

godina je 1854. i svi znaju

koliko je glava u četiri

nahije -

od turskih listina

i knjaza Danila

nije bilo zabune

oko Đura Perova

& Pera Đurova,

prostom riječju -

pravu Crnu Goru

uništila su kasnije

prezimena,

tehnolozi

i titoisti

skloni novotarijama

pa danas,

jbg,

jmbg

određuje međe

biračkom tijelu,

što ga partije

uoči izbora

drogiraju

u kombiju,

siluju i istovare

neđe kod Vranjine.

Na lice mjesta izađe

inspektor Gadžet,

u šeširu mu tablica

množenja,

u duhu namjesnika

Birolija

nadgleda misteriju,

nejasno mu,

poštena dva radnika

izbrojala bi

za četiri godine

dvaput četiri nahije,

plus brda,

plus pauza za ručak,

ali kurac,

malena zemlja,

nema dva đačeta

kadra da izbroje,

kao da su krda stoke

posvuda,

biometrijske kokoške

u preletu

preko nejasnog

horizonta -

a ne šaka fajla

i parče softvera,

i dobra volja

najamnika,

recimo, Gaspara

i Baltazara,

plus treći Melkior

neka uskoči

honorarno,

kao nadzorni

organ pregnuća,

da izigrava DIK

i kvit.

Sve se to kuva

pod šeširom inspektora,

vruće kao u saču,

kao u paklu rečenice

poslanice Vuković,

Gadžet zato pušta

foto operativca

da snimi leš

biračkog tijela,

i da se pođe

kolibama.

Glasačko tijelo

umotano u

celofan

čeka da ga

neko od rodbine

pozna,

mrtvarom

u čas pozan

odjekuje glas,

kandidat

major Milačić

recituje,

pominje pretke,

pominje pokoljenja,

ima lijepo

kod Selina -

govoriti o potomstvu

isto je što i držati

govor crvima,

i opet je 1854. godina,

kao pornić

se vratila

ne kao farsa,

Pero Đurov

& Đuro Perov

nalaze se

u pozi 69

u stanju transa,

sa desnicom

punom mošnji

nadahnut lešom

major mlad

u narodnoj nošnji

otvara bulku

povijesti i

glasačko tijelo

stvarno oživi

tenči se, ustaje

na četiri noge,

u četiri nahije,

plus brda,

ispušta glas.

