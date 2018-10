DPS & DF - Brano & Bato

Poslovni aranžman Bata Carevića, lidera budvanskog DF-a, sa kontroverznim DPS investitorom Branom Mićunovićem, samo naivnom posmatraču može da djeluje kao običan dil dvojice biznismena koje različita politička opredjeljenja ne sprečavaju da sarađuju u poslu. Kao, Mićunović ima sve dozvole za rušenje zgrade Zeta filma, dok Carević ima sve mašine koje mogu to da obave - šta je tu čudno, rekao bi Ljuiđ Škrelja, ekspert za tumačenje konflikta interesa. I političke korupcije. U poremećenom i na glavu okrenutom sistemu vrijednosti koji živimo skoro tri decenije, nastala je i politička pojava tipa Milana Kneževića, čiji bi komentar na pomenuto partnerstvo jednog od prvaka DF-a i jednog od lidera nove Đukanovićeve Crne Gore, mogao biti - kad su crnogorske NVO dobile, kako piše naša Pobjeda, 45 milioma eura grantova od Soroša i mafije sa Zapada, zasto naš Bato ne bi uzeo od našeg Brana deseti dio toga! I to za pošteno odrađen posao. U interesu države. A ne kao sorošoidi - protiv države!

Vjerovatno će se narednih dana čitati slična tumačenja perjanica propagande Grka Statisa, kojima će se pravdati pomenuti dil decenije. Možda i za komentar tog aranžmana upitaju komesara Hana. Ili ambasadora Orava. A onda će te iste teze, neki od lidera DF-a, a Milan je najbolji u tome, ponavljati kao svoje. Ili će o svemu zaćutati i sakriti bruku pričom o nadolazećem prazniku - Prvom decembru?! A onda bi na FB ili Tviteru mogao da se glasne Nebojša Medojević, najbolji Milanov drug, i kaže kako Vijesti ne plaćaju porez jer tako piše ista Pobjeda, pa zašto onda Carević ne bi mašinama koje je regularno uvezao i pokrio sve državne dažbine, rušio po Budvi za bilo koga, a kamoli za račun jednog od očeva nacije.

Džaba će im biti krečenje. Poslovni dil prvaka DF-a i DPS-a kao ništa ranije ukazuje na umreženost i povezanost dviju glava iste hobotnice koja već tri decenije davi Montenegro. To su DPS i DF. Koji je istina mijenjao firme, ali ćud nikada.

Nije, dakle, Bato Carević običan član DF-a. On je višegodišnji pokrovitelj NOVE i jedan od dva ili tri najuticajnija čovjeka u njoj. A NOVA je u stvari DF. Milan, Medo i družina su samo Mandićeva ikebana, kao što su Brajović i liberal Popović Đukanoviću. S druge strane, nije Brano Mićunović obični ili nevažni član DPS-a, on je njihov pokrovitelj i takođe jedan od dva ili tri najmoćnija čovjeka u državi. Jer, država to je DPS. Kako je opštepoznata stvar da je građevina svuda u svijetu, pa i kod nas jedna od najpogodnijih privrednih grana za pranje nelegalno stečenog novca, mnogi naši junaci tranzicije su investirali u mašine, asfaltne baze, gradnju nekretnina. To opet znači da Carević nije jedini kome se Mićunović mogao obratiti za izvođenje ovih radova. Bilo bi, u stvari, logično da je Carević posljednji kome bi se Mićunović mogao javiti za taj posao. Kao što, s druge strane, Carević ima veliku i ozbiljnu firmu koja ne zavisi od jednog posla, pa ni ovog sa Mićunovićem, što znači da bi takođe bilo za očekivati da on odbije poslovni aražman sa Mićunovićem. Kada nastavimo sa logičkim zaključivanjem, ispada da je neka druga ili veća sila povezala Brana i Bata, DPS i DF. Jer, oni su istinski reprezenti ovih dviju grupacija.

Vjerovatno će narednih dana i jedna i druga strana, posebno DF, pokušavati da opere ovaj protivprirodni aranžman transparentnim tenderom i najboljom cijenom Carevićeve kompanije, ali to mačku o rep. U to čak ni Milan Knežević ne vjeruje. Vidjelo se one noći kod Petra, u “Načisto”, da mu je neprijatno. Sušila su mu se usta, tražio je vode. Zato je smislenije razmotriti šta bi mogli biti razlozi ili glavni razlog ovog nenadanog partnerstva dvojice donatora dva naizgled zaraćena politička protivnika. Bilo je proteklih mjeseci dosta špekulacija i glasina o približavanju DPS-a i DF-a, o Roćenovom sastanku sa pojedinim liderima, o Vučićevom posredovanju, čak o ulasku DF-a u Vladu, ali ništa od svega toga nije dobilo konkretnu i jasnu potvrdu.

Ovaj naizgled samo poslovni dil Mićunovića i Carevića, međutim, jasno svjedoči da DPS i DF nijesu više tako udaljene kao što su bili početkom 2017. kada su protiv Mandića i Kneževića podignute optužnice za terorizam. Jer ako se samo zamisli da su Carević i Mićunović tako značajan posao morali zaliti i makar čašom viskija, teško je povjerovati da uz priču o rušenju zgrade Zeta filma nije progovorena i neka o mogućem padu optužnice protiv lidera DF-a. Sumnjam da se Mićunović u tom razgovoru ne bi pohvalio kako je dobar sa predsjednicom nezavisnog Vrhovnog suda Medenicom, a kako se Džigi orodio sa njenom familijom. Na šta je Carević, moguće, uzvratio da bi osuda Mandića i Kneževića vodila ka pokretanju procedure zabrane DF-a, a sve to ka još dubljim podjelama pravoslavnog življa. Da bi onda, kao kršteni ljudi zakleti Svetom Vasiliju ili ćivotu Svetog Petra, Brano & Bato zaključili da je Montenegru umjesto novih podjela potrebno mirenje i ujedinjenje. Epilog bi bio jasan: sud, odnosno DPS, obaranjem optužnice definitivno bi ućutkao, i ugasio DF, dok bi s druge strane unizio i praktično eliminisao specijalnog Katnića. Kome vjeruju da je njihov, ali kako reče jedan iz Milovog okruženja - sa njim se nikad ne zna.

Sve su ovo samo pretpostavke. Vrijeme će brzo pokazati šta se iza brda valja. Ali, već je sada jasno da je poslovna saradnja mecena DPS-a i DF-a mnogo više od igre. To jest biznisa. I da ima i te kako veze sa politikom. Tako ispada, koliko god se trudili da ispadnemo naivni kao Milan Knežević vjerujući njegovoj Pobjedi i pomenutom otkriću fanastičnih 45 miliona eura koje su dosad uzeli sorošoidi poput Vanje, Daliborke, Gorana i Steva.

