DPS i negacija Crne Gore (1991-1992)

Predsjednik LSCG g. Slavko Perović je, u crnogorskom nezavisnom nedjeljniku Monitor (8. marta 1991, str. 7), bio eksplicitan i apodiktičan, kada je saopštio da LSCG “ne prihvata bilo kakvu tzv. mini ili kvazi federaciju”.

On je to obrazložio riječima: “Pod tim se podrazumijeva da Jugoslavija prestaje i formalno postojati ukoliko iz nje izađe bilo koji njen konstitutivni elemenat. Nikakav ostatak ne prihvatamo za Jugoslaviju, već se zalažemo za konstituisanje samostalne Crne Gore”. Međutim, vlast u rukama DPS-a, uz orkestriranu podršku poslanika Narodne stranke u Skupštini RCG, kategorički su bili protiv uspostave nezavisne Crne Gore. DPS i “narodnjaci” odlučili su da egzistenciju CG vežu za Srbiju i apsolutistički režim Slobodana Miloševića. Promptno su se zalagali za “dvočlanu federaciju” (ili “savez srpskih zemalja”) Srbije i Crne Gore, što je trebalo da bude nukleus za ostvarenje projekta stvaranja Velike Srbije. Vlast DPS-a (M. Bulatović-M. Đukanović-S. Marović-B. Kostić) i njihovi saveznici su tada (i kasnije), surovo, progonili crnogorske liberale, nezavisni i emancipatorski nedjeljnik Monitor, kao i druge autentične crnogorske suvereniste i građanske demokrate.

Nomenklatura vlasti DPS-a u CG primjenjivala je (tada, a slično je i sada) represiju, političke i ideološke progone, te je izazivala, kreirala i usmjeravala lavinu/e medijske demonizacije i opskurne hajke na crnogorske indipendentističke demokratske snage i istaknute slobodoumne pojedince. Flagrantan egzemplar brutalnih policijskih i drugih progona režima prema opozicionim intelektualcima, predstavljalo je zahtjev Višeg javnog tužilaštva za sprovođenje istrage, dostavljen Višem sudu u Titogradu, protiv istaknutog pisca Jevrema Brkovića. U tome (tužilačkom), optužnom aktu, Brković se teretio da je “izvršio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje”, što je publikovala i režimska Pobjeda (Titograd, 3. oktobra 1991). Jevrem Brković je inkriminisan od strane režima, zato što je, u hrvatskom listu Slobodna Dalmacija, 24. septembra 1991, objavio autorski tekst pod naslovom “Nijesu to Crnogorci - Pismo izvinjenja hercegovačkim Hrvatima i Muslimanima”, u kojemu je, egzaktno, istakao da “te pijane, bradate, raspojasane protuve nijesu Crnogorci, nego duhovni potomci zloglasnog četničkog vojvode Pavla Đurišića”. Brković je, u tome članku, naveo i to da pripadnici te “izobličene soldateske, u uniformama Armije, koja više nije ni narodna ni jugoslovenska nijesu Crnogorci. Danas su Crnogorci oni koji se nijesu odazvali takvoj ratnoj mobilizaciji, koji su odbili da pucaju u svoju braću, da se mobilišu i idu izvan granica Crne Gore”. Zbog tog, etički viteškog i činjenički utemeljenog teksta, policijske snage su krenule u akciju hapšenja J. Brkovića, ali je on uspio izbjeći njihovoj potjeri i napustio je svoj dom, oko ponoći 1. oktobra 1991, i potom se uspio prebaciti, preko crnogorsko-albanske granice, van domašaja potjere, odakle odlazi u politički egzil u Hrvatsku, u kome će biti više od sedam godina (Vidi više o tome više: Jevrem Brković, “Prljavi rat”, drugo izdanje, Podgorica, 2003, str. 37-41).

Politički i ideološki saveznik ondašnje DPS vlasti u CG i njen ratni saveznik u osvajačkom i agresorskom ratu u Hrvatskoj i Bosni režima Slobodana Miloševića i njegovih guvernera u CG, bio je jedan od vođa beogradskog podzemlja, sa službenom legitimacijom pripadnika Službe državne bezbjednosti iz Beograda - Željko Ražnatović-Arkan. Njega je promovisala kao “heroja” i “oslobodioca”, u ratnim uslovima, ondašnja režimska Pobjeda, list pod kontrolom vlasti DPS-a i njenih saveznika. U vrijeme žestoke velikosrpske ofanzive u Slavoniji (Hrvatskoj) i posebno u akciji, usmjerenoj na osvajanje i razaranje Vukovara, Željko Raznatović Arkan je, u svojstvu komandanta paravojne formacije “Srpske dobrovoljačke garde” (“Tigrovi”), intervjuisan od tadašnjeg Pobjedinog ratnog izvještača i novinara, istovremeno i žurnaliste Radio Bara - Jovana Plamenca, inače kolumniste beogradskog magazina Duga i otvorenog velikosrpskog agitatora. U intervjuu Pobjedi, broj 9347 od 9. decembra 1991, pod naslovom “Stasava srpska vojska” Arkan je, pored ostalog, tada, izjavio da Dubrovnik “mora pasti,” a poslije toga on će pomoći Crnogorcima da osvoje i Skadar. Rekao je tada da će na ljeto u Dubrovnik doći da “sluša gusle”, te da će Jevremu Brkoviću i Slavku Peroviću, čim raskrsti sa “spoljnjim neprijateljima” “i oca i majku”. Arkan je tada rekao, kako Pobjedaprenosi: “Pozdravi mi junačku braću Crnogorce i poruči da Dubrovnik mora biti naš ili božiji. U ljeto dolazim u Dubrovnik da slušam gusle. A posle ćemo sa ovom mojom vojskom da vratimo Skadar. I poruči onim ustašama Jevremu Brkoviću i Slavku Peroviću da ću im, kad zavrsim sa spoljnjim neprijateljem, i oca i majku”. Činjenica je da je Arkan, sa svojim “Tigrovima”, bio na Cetinju, 6. januara 1992, kao gost srpskog mitropolita Amfilohija Radovića (kad je sa naoružanim i uniformisanim formacijama zaposjeo i time oskrnavio Cetinjski manastir). Tada je uz Amfilohija i Arkana, kao predstavnik Vlade Crne Gore, po ovlašćenju njenog predsjednika g. Mila Đukanovića, tom činu oficijelno prisustvovao, u znak podrške Amfilohiju i Arkanu, u ime Vlade Mila Đukanovića, ondašnji njen potpredsjednik i jedna od ključnih figura u politici tadašnjeg vladajućeg DPS-a- mr Zoran Žižić. Bilo je to vrijeme, kad se, “Crnogorcima na vlasti omililo da učestvuju u prljavim poslovima srpskih vlastodržaca”. (Miro Glavurtić, „Korijenite promjene“, „Monitor“, Podgorica, godina III, broj 64, Podgorica, 10. januara 1992, str. 31).

Vlast DPS-a organizovala je i održala, na brzu ruku, referendum o zajedničkoj državi sa Srbijom “i onima koji to žele” - 1. marta 1992. Crna Gora se, voljom njene vlasti i njenih satelita i saveznika (u neregularnom, ratnom, ambijentu i nedemokratskim uslovima), a na osnovu “većinskog raspoloženja građana”, na tom spornom referendum (sa dvosmislenim i prevarnim referendumskim pitanjem), odlučila da bude u državnoj zajednici sa Srbijom, formalno “dvočlanoj federaciji”, a suštinski i empirijski, kako će se uskoro i potvrditi, u unitarnoj i centralističkoj državi.

