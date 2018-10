Država, ako hoće, može da riješi problem pušenja

Pušenje ubija grđe od metka, i što prije to shvatimo imaćemo šansu da sačuvamo i svoje i zdravlje naše djece, odnosno nepušača, i sredinu u kojoj boravimo

Tokom proteklih dana ponovo je aktuelizovana tema pušiti ili ne, gdje pušiti i kako se osloboditi te zavisne zaraze koja često ima smrtne posljedice, odnosno kancer koji ne bira žrtvu. Da li je to samoubistvo ili zločin, ili oboje zajedno - vječita je dilema.

Mnoga upozorenja od strane naših i svjetskih zdravstvenih institucija čini mi se kao da nojesu ozbiljno shvaćena od strane građana - zbog čega možemo doći u situaciju da nam kasno bude za kajanje. Stoga ova upozorenja najozbiljnije moramo shvatiti, ili se pomiriti sa sudbinom: da jednog dana možemo postati žrtva sopstvenih zabluda i neodgovornosti.

Ono što liči na paradoks jeste: što vam tokom javne polemike o ovom vrlo važnom pitanju drže pridike i savjete neki iz institucija, a prije svega Ministarstva zdravlja, školskih ustanova ili državnih institucija, u kojima se vjerovali ili ne - puši se bez pardona i gdje ne bi smjelo i kad ne bi trebalo. Ako je tako, a jeste, čemu onda sva ova galama i priča o štetnosti duvanskih proizvoda po zdravlje stanovništva i nije li i ovo jedna u nizu demagoških floskula i pripovijedanja: kad bi bilo što bi bilo, a suštinu niko ne dotiče. A suština i naša žalosna zbilja jeste to što državni aparat ne želi da do kraja sprovede zakone koje sam donosi i to čini iz njima poznatih razloga. Htjeli bi jare i pare, odnosno i novac od duvana i da sačuvaju zdravlje građana. To neće moći, jer mora se odlučiti: ili će da radi na očuvanju zdravlja stanovništva ili da se i dalje puši na svakom ćošku i mjestu te zbog toga imamo sve više bolesnih.

Ono što mora da zabrine ovo društvo jeste to što se svakim danom sve više nekontrolisano puši: na javnom ili navodno tajnom mjestu, puše djeca maloljetna, puše i njihovi roditelji, nastavnici i profesori u školama, zdravstveni radnici u bolnicama i domovima zdravlja, puši se u državnim institucijama, a sve to vidi i toleriše ova vlast, a trebalo bi dobro da zna da sentimentalnosti i tolerancije po ovom pitanju ne bi smjelo da bude ni za jotu, jer je valjda zdravlje građana važnije od bilo kog pojedinca ili novca od duvana.

I na kraju, želio bih da ova priča o pušenju ne ostane samo u domenu iste, već da se nešto konkretno i desi, kako bi se zaštitili oni građani, a prije svega djeca, odnosno oni koji ne mogu bitnije uticati na sopstveno očuvanje zdravlja od pušača koji mnogo ne mare za to. Zato se ova država i njeno rukovodstvo moraju pobrinuti da zakon djeluje i da sve one koji ga ne poštuju bez izuzetka kažnjava do zatvorske mjere, ili zabrani proizvodnju, uvoz i prodaju duvana na tržištu naše zemlje. Treće joj ne preostaje, jer ovo što je do sada uradila samo je bio podsticaj za još više pušenje, pa ko preživi da preživi. To je za svaku odgovornost.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)