Drž’te se, stiže Tramp

Trampov cirkus gostuje u Evropi. Nema ni najmanje sumnje da će mediji ove nedjelje s velikom pažnjom pratiti egomanskog predsjednika SAD. Na samitu NATO u Briselu on bi mogao da preplaši svoje evropske saveznike i Kanadu. U Velikoj Britaniji, na čajanki kod kraljice, moglo bi da mu se omakne ovo ili ono. A poslije partije golfa u svom škotskom hotelu, Tramp bi u Finskoj, na istorijskom sastanku s predsjednikom Putinom, mogao čak da sklopi muško prijateljstvo s tim ruskim autokratom.

U Briselu, posebno među NATO-partnerima, vlada neizvjesnost. Šta li će donijeti evropska turneja predsjednika „America first“ koji se nalazi izbornoj kampanji? Tramp se sigurno neće libiti da svojim saveznicima ponovo ispostavi svoje apsurdne račune za odbranu. Kao što su i obećali, Evropljani u NATO doduše daju sve više novca za svoje vojske, ali to Trampu nije dovoljno. Ko hoće da zna kako on funkcioniše, neka samo posluša njegov govor održan prošle nedjelje u Indijani: direktno je napao kancelarku Merkel i pitao šta on to zapravo dobija od Njemaca za svoj novac. Njemci radije prave biznis sa Rusima i njihovim energentima, a Amerikanci su budale koji moraju sve da plaćaju. Naravno, predsjednik SAD to hoće da promijeni i indirektno prijeti povlačenjem trupa - ako uskoro ne vidi pare.

Diplomate NATO u Briselu kažu da je moguć i sljedeći, po njima najgori scenario: neka vrsta transatlantskih naknada za američke trupe u Evropi. Zaštita za novac. Reket? U Alijansi koja bi trebalo da bude zasnovana na političkim vrijednostima, do sada se u takvim kategorijama nije razmišljalo. Ali Tramp, u duši sitni trgovac, upravo tako razmišlja. On samo gleda da ućari i pregovara tvrdo - ne obzirući se na svoje do sada bliske saveznike. To je već demonstrirao na samitu G7 u Kanadi. Bilo bi čudo kada tu - prema njegovom mišljenju uspješnu metodu - ne bi primijenio i na NATO. Evropljani moraju biti spremni na to da će Tramp na jednu gomilu staviti trgovinske sukobe i bezbjednosnu politiku. „Hoćeš nuklearnu zaštitu od Rusa? Onda nemoj da cariniš američku robu!“ To je jednostavna formula po kojoj bi Tramp mogao da operiše.

Šef Bijele kući preferira da se sastaje s diktatorima i autokratama, a ne da se bavi starim saveznicima, koje smatra nedostojnim parazitima. NATO će dokazati Trampu da se sve više članica kreće ka cilju od 2% u troškovima za odbranu. Međutim, Njemačka je veoma spora na tom putu, Bundesver je u lošem stanju. Operativna sposobnost evropskih trupa u cjelini je mala. S tom slabom tačkom A. Merkel mora na raport u Brisel. Predsjednik SAD će to sa zadovoljstvom da iskoristi - kao što sam rekao: on je u izbornoj kampanji za izbore za Kongres koji se održavaju u novembru. A kako bi mogla da izgleda budućnost odnosa u NATO vidi se iz sljedećeg: Poljaci su za raspoređivanje dodatnih američkih vojnika ponudili dvije milijarde dolara godišnje. To bi Trampu moglo da se dopadne i posluži kao model. Zemlje NATO mogu samo da se nadaju da će predsjednik najvažnije vojne sile nastaviti da se zalaže za Alijansu. U ekstremnom slučaju, da bi sproveo ono što hoće, Tramp bi mogao da zaprijeti izlaskom iz NATO. To se ne može isključiti, jer prije samo dvije godine, tokom kampanje, Tramp je rekao da je NATO potpuno izlišan. Vojna saradnja unutar EU kao alternativa NATO još je u povoju, izgradnja će trajati mnogo godina i ne može da nadomjesti američke vojne kapacitete.

Diplomate NATO takođe strahuju i od Trampovog sastanka sa šefom Kremlja, Vladimirom Putinom. Mnoge članice NATO njegovo rusko carstvo smatraju najopasnijom prijetnjom u Evropi. Lista osjetljivih pitanja o kojima bi Tramp, u ime NATO-partnera, trebalo da razgovara sa Putinom je duga - od ukrajinskog sukoba, do kibernetičkog rata. Samit u Briselu će donijeti odluku, odnosno preporučiti Trampu koja su to pitanja. A vjerovatno i zahtjevi. Da li će se Tramp toga sjetiti u Helsinkiju na sastanku s Putinom - to se, kao i mnoge druge stvari, ne može predvideti. Nedavno, u Indijani, Tramp je rekao da je na susretu sa Putinom spreman na sve. Da li je to dobro ili loše? Ako se stvari budu dobro odvijale za NATO, predsjednik SAD bi mogao da utiče na Putina. A ako bude loše, frontovi bi mogli da ojačaju. Jedno je sigurno: Tramp će ovo svoje gostovanje garantovano da proglasi za uspjeh. Penetrantna hvalisavost predsjednika, koji će da truća o tome kako je fantastičan, već zvoni u ušima. NATO, Kraljica, Putin? Biće veličanstveno! It’s gonna be great!

(Deutsche Welle)

