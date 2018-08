Evropski san i strava

Ruše li Evropsku unuju, ujedinjenu u različitostima i solidarnosti, Tramp i Putin ili Aleksandar Banela, Makronov tjelohranitelj? Ovaj treći djeluje kao ključni. I prije nego je zapadni Balkan dobio pravu šansu da se pridruži Uniji, “koja se mijenja u hodu”, nada je počela da iščezava. Tek što je stidno zaživjela mogućnost da Crna Gora i Srbija budu primljene u punopravno članstvo 2025, francuski predsjednik Makron krenuo je u spoljno-političku ofanzivu i to među članicama EU, koje inače imaju “jedinstvenu spoljnu politiku”, kako bi promovisao nove rokove i staru neizvjesnost. Deset ili 15 godina mogla bi potrajati rekonstruisanje EU na krugove - najvjerovatnije tri, od kojih središnji, dakako, pripada Njemačkoj i Makronovoj Francuskoj. Možemo samo pretpostaviti da bi u tom središnjem dijelu mogle biti i zemlje osnivači EEZ iz 1957, plus još poneko iz prvog kruga proširenja? To bi bila, očigledno, ta monetarno i bezbjednosno čvrsta Evropa, a u drugi krug bi se naguralo sve što nije Rusija ili Turska - njima, ako hoće, pripada treći labavi obruč? Da li je Makron planirao Ukrajinu negdje u nekom od Danteovih krugova za sada ne znamo.

Gdje smo tu mi? Izvjesno, prolongiraće nam rok za prijem te će 2025. lako postati 2033? Može li i jedna od država ovog prostora izdržati u cijelo to evropsko pospremanje vlastite kuće? Ako i preteknemo postavlja se pitanje gdje će nas primiti tada; u Evropu ili u neki od bercika na periferiji?

Mi, s ove strane Alpa, nismo ni primijetili koliko je ozbiljno uzdrmana EU britanskim izlaskom. Uzdrmana je i Britanija ali to je njihova stvar. Nisam nikada bio zakleti pristalica EU integracija ali deceniju i po vjerujem da nemamo bolji izbor ako hoćemo da pobjegnemo od sebe samih i svojih vođa. Kada nam to i “uspije”, “stara Evropa” se, međutim, sjeti da nam pokaže gdje je naše mjesto.

Evropa krugova, sa “srcem reaktora” od Makronove vizije, i nije više neka očaravajuća ponuda. Ako lideri zapadnobalkanskih država nisu ucijenjeni trebalo bi jasno poručiti takvu stvar Briselu ili kojoj već prestolnici ujedinjene Evrope? Problem je što jesu i što se to neće dogoditi jer su naslijedili ekonomske ruine od država, nesposobne da prežive bez bilo koje i kakve Evrope. Naslijedili su ih, naravno, od sebe samih iz ranije, mlade, faze iskrenog antievropskog djelovanja.

Dakle, ništa od državničkog okupljanja i odbrane zajedničkog interesa Balkana u budućoj Evropi začaranih krugova i prstenova. Ništa! Čekaćemo rasplet!

Rusija, (Kina) i Turska izvjesno neće čekati, ako Rusi i Turci ne budu toliko egzaltirani naznačenom ponudom, pa dožive adrenalinski šok zbog ljepote poslednjeg kruga “zajedničkih vrijednosti i poštovanju ljudskih prava”, što je, sjećanja i sjete radi, nekada bio prvi i jedini krug koji smo željeli.

Skloni urotama mnogi će reći da su ovo zakuvali Putin i Tramp?! Možda i jesu ali Evropska unija ne može nikada postati veliki geopolitički igrač sa slabim figurama i kukavičkim odbranama “srca reaktora” koje i ne postoji. “Srce reaktora” je srce EU - prepjevana je verzija Makronove vizite Lisabonu!

Ključni rušitelj evropskog sna je, ipak, Aleksandar Banela, stidno pomenuti treći na početku teksta. Rekosmo, radi se o Makronovom tjelohranitelju koji je batinao demostrante iako nema policijsku značku i zbog čega je juče raspravljano i o povjerenju makronovskoj vladi. Vjerujem da Evropi koju smo željeli nema spasa kada su naši SAJ-ovci korak ispred francuskih i kada Lješković dobije 5 mjeseci zatvora zato što je preteča Alexu Baneli? Makron je zbog ovog skandala ozbiljno uzdrman u Parizu i moglo bi mu se desiti da prođe kao i skandalima skloni Sarkozi i Oland. Spoljnopolitička inicijativa o rekonstrukciji EU možda i skrene pažnju Francuza sa Makronovog tjelohranitelja ali nisam siguran da u Petoj Republici praštaju kao kod nas. Dogodi li se ipak, onda i to možemo iskoristiti: ako je Banela u prvom krugu, onda je u njemu mjesto i nama.

Autor je poslanik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini CG

