Hljeba i izbora

Broji se sitno do izbora za predsjednika. Poznati su neki kandidati, a svi čekamo da vidimo koga će nam DPS odrediti za predsjednika. Ostalo je samo ukras, dekor, igranka, zamajavanje. Sprdnja. Bacanje para na iluzuje, program, koncept, denunciranje i pljuvačina. Degutantno, sve. Beskrajno.

Prepali su se ljudi, boje se situacije u kojoj je njihov potpis falsifikovan. Svo silno poštenje na izvolte, u zemlji prevara, limenki od deset miliona. To prolazi, ali se uzjogunila javnost zbog potpisa. NVO sa ili bez tendera postavlja standarde i provjere, u vrijeme već podnijetih kandidatura. Malo je pravih NVO u Crnoj Gori, što bi rekao moj odbjegli prijatelj iz USA, sve su to vladine neorganizacije. Nema pouzdanih informacija, postali smo zemlja fake news-a i post istine. Prvaci širenja neistina i polu-istina!

Ko o čemu, opozicija o spavačima. Opozicija! Oni su zaista birani da govore o tome, o spavačima. Jer niko nije prespavao sve ove godine, najedeni kao zaštićeni međedi, napijeni fino, plaćeni dobro za svoj (ne)rad, spava naša opozicija, jer svi su oni spavači!

Kad Dritan pomene spavače, sjetim se njegovih ex saradnika Darka P, bivšeg predsjednika parlamenta što mu titula i dalje vizit karte krasi, naravno i Azre što je prkosno čuvala državu u parlamentu. Ako neko zna ko su spavači, to je Dritan, on ih po definiciji provali najbolje, ili najgore. Dobar je blefer iz Ulcinja, jurišnik bez glasača, čovjek sa imaginarnom podrškom. Probudi se Dritane! Poslušaj francuski bend Noir Desir i njihovu čuvenu pjesmu Fin de sciecle, ima jedan stih za tebe koji glasi „Garde les yeux ouverts“. Drži oči otvorene Dritane, da se ne pojavi kod tebe još koji Drago ili Darko ili Azra, zbijaj redove, stvarno ti spavače više ne bi mogli oprostiti. Mani se Bajagine pjesme „Zažmuri“. Podsjetimo, i Darko je bio čelnik NVO prije nego što je postao foteljaš. Na istoj su razini Danilović i Dritan, diktiraju pravila igre i tvrde da je lopta kod njih. Pružaju se znatno preko svojih stvarnih mogućnosti.

Ovi izbori izgleda nisu na liniji vlast-opozicija, već unutar opozicioni svođenje računa, Bečić huška omladinu da peckaju ostale, ovi uzvraćaju nemušto, sve je u šiframa, a DPS trlja ruke.

Mjesec dana je ostalo do izbora. Ako neko misli da je moguće kreirati dobru kampanju u tako kratkom roku, taj se ili vara ili je prevarant prve vrste koji će da ima mlaku kampanju za par hiljada i ostalo stavi u džep. Za trideset dana nema vremena za plasiranje slogana, a tek za imidž kampanju, taktiku, a da ne govorimo o gerila marketingu ili tizer kampanji. Ništa od toga. Ostaje samo bukanje, opanjkavanje i međusobno pljuvanje, to će da bude disciplina ovih izbora.

DPS je sigurno spremio nešto, i samo čekaju ime da pokriju cijelu Crnu Goru fotografijama i bilbordima, svojim polugama će da mobilišu glasače, Pink će da gazi sa promo spotovima, Šuković će da ugosti kandidata, DPS uvijek ima razrađenu mašineriju za izbore. Dok je opozicija uvijek okupljena oko ideje da opet budu „uspješni gubitnici“. Poznat je odavno taj termin u koji se savršeno naša opozicija uklapa, „uspješni gubitnici“ svi do jednog.

Umjesto da govore o sebi, o prosperitetu, o planu i reformi (makar kao pukom obećanju, lijepo je to čuti), većina opozicionih kandidata pljuje drugog opozicionog kandidata. Ništa ne znamo o planovima kandidata, samo eto, da tvrde da su bolji od ostalih. Silne li preporuke. Možda smo zaslužili takve kandidate, i ovakvu opoziciju, uspavane lidere opozicije.

