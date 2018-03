Ide buba mara

Ćerke su sa snijega donijele mrtvu bubamaru,

gladile su je i tepale joj tata, što je morbidno,

ali ko sam ja da sudim imenovanju mrtvih insekata?

Igra je trajala duže nego što sam očekivao,

u njihovom uzrastu brzo se zasite i pređu na jelo

ili ajped, ili nešto treće, no ovog puta, bubamara

je bila hit dana, možda i zato što je još imala

poneki refleks u nogicama, što je odavalo znak

života. Bilo je previše komplikovano za objasniti

kako mrtvo može da mrda, i kako taj impuls

ostane sred bubinog uda da rađa pokret satima

poslije, tako da sam mudro pustio da refleks glumi

život, što se i meni u životu često dešavalo, a i tebi,

pusti, refleksni život, bez ideje i misli, punoće,

samo se pomjeriš na dodir i nazad u obzir, strah,

bijes... Moj komšija Nejt, vratio se iz Kanade

gdje je držao predavanje o tome kako pauk vidi boje.

Nejt ima dvoje djece, okružen gušterima i fosilima

prirodnjak ima divnu suprugu Keri i družimo se

intelektualno, pa kad je čuo za pjesme u novinama

obećao mi knjigu Kurcia Malapartea, koju još

nisam dočekao oslonjen na varljivu ćud fejsbuka.

I taman kad sam Nejtu smislio dvije riječi, udario

pjesničko enter, na stolu od lažne keramike

desilo se čudo, pred očima mojih kćeri,

bubamara je počela da živi, da se mrda. To

nije moglo biti slučajno, koordinirana akcija udova,

gambanje ako ne hod, preko glatkih lažnih pločica

uvezanih u mozaik stolića, bubamara je živa! urliknula

je Nika, živa je, rekla je Selena, živa! ponovio sam i ja,

zapitan da li postoji zimska hibernacija, i kako insekt

živi poslije smrti ugrijan u kući sa tatom i dvije curice

koje mu tepaju tata. Pitanje sam poslao na adresu

Nejta Morhausa, profesora univerzeta, koji zna

kako pauci vide Rubikovu kocku i boju putera.

Bubamara u trenutku dok ovo pišem miruje,

nisam voljan da ulažem nade, dokazala je da je živa,

to je dosta, to je previše, to je sve što sam htio da djeca vide.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)