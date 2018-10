Ima li Podgorica sluha za turizam?

S vremena na vrijeme, oglasi se neko iz turističke organizacije Podgorice sa podacima MONSTAT-a o povećanom broju turista u našem glavnom gradu. To što turisti u Podgorici nemaju šta da vide i što kasnije u svojim objavama na društvenim mrežama naš glavni grad proglašavaju najružnijim glavnim gradom koji su posjetili, ljude iz naše TO mnogo ne brine.

Šta zanimljivo turista može da vidi u našem gradu? Nažalost, malo šta. Kada Cijevna teče, može poći do vodopada, a može se provozati i do Virpazara ili Rijeke Crnojevića. Samo, druga dva mjesta ne pripadaju opštini Podgorica? Onda, ništa.

Jedina smislena ideja i aktivnost naše TO u posljednjih nekoliko godina je takozvana “Kružna tura oko Korita”. O njoj nas informišu info table prije podvožnjaka prema Maslinama i dalje prema Ublima i Koritima. Ideja je bila dobra. Ni realizacija nije bila loša. Napravljena je klupa na lijepom vidikovcu sa pogledom na Podgoricu, aktivirao se i muzej posvećen Marku Miljanovu na Medunu, markirana je staza do Grla Sokolova i na tom mjestu postavljena zaštitna ograda, info table i klupa. Za svaku pohvalu. No, o takvim stvarima se mora brinuti. Prvi vidikovac je zatrpan smećem. Bolje da nijedan turista tu ne stane. A kružna tura? Kruga nema. Dio puta, koji se već više godina renovira, u blizini Zatrijepča, u tako je lošem stanju da je opasno tuda ići malim kolima. A naša TO info tablama upućuje turiste da obiđu tu “znamenitost”. Da iole vode računa o tome kakav će utisak naš grad ostaviti na turiste (što im je, valjda, glavni zadatak), pobrinuli bi se da se skuplja smeće na tačkama koje predstavljaju vidikovce. Takođe, trebalo je da poskidaju sve table koje se odnose na ovu turu dok se put ne završi, jer na ovaj način dezinformišu turiste i dovode ih u opasnost i rizik od štete na vozilima.

S druge strane, staza od Gorice do Duklje, takođe ideja naše TO, veliki je promašaj od samog starta. Turistička staza koja prolazi pored divljih deponija ne može ostaviti pozitivan utisak ni na koga. Sve dok se ne riješi problem smeća, ova staza treba da se sakrije od svakog turiste.

Skalinama (Sastavcima) Podgoričani su se nekad ponosili. One su bile svijetla tačka centra grada i mjesto koje ste sa zadovoljstvom mogli pokazati gostu. Međutim, posljednjih decenija one su pravo ruglo, zaboravljene i potpuno zapuštene. Često se pominje potreba da se ovaj dio grada uredi kako bi ušće dvije gradske ljepotice, Ribnice i Morače, opet postalo turistički centar grada. Dalje od priče se nije odmaklo.

Velika je šteta što ljudi koji su za to odgovorni (i plaćeni našim novcem) nisu imali sluha da zadrže čuvene “Transformerse” mladog umjetnika Nikole Baletića zahvaljujući kojima se o Podgorici čulo nadaleko.

Podgorica sa svojim prirodnim ljepotama bi imala šta da ponudi turistima. Turistička organizacija postoji da bi prepoznala tu činjenicu, iskoristila je i grad predstavila na pravi način. Možda je domaćima dovoljna i Delta. Stranci traže puno više. Ova sezona je prošla.

Autorka je članica podgoričkog odbora URA

