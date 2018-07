Kako je Katnić dobio idealnog svjedoka

Smjena predsjednice Opštine Tivat - između diverzije i osvete

Potez koji već mjesecima visi u vazduhu - „skidanje glave“ predsjednici Opštine Tivat dr Snežani Matijević od strane njene partije - DPS, top je tema i na političkoj sceni dosta široj od tivatske. Činjenicu da je partija Mila Đukanovića odlučila da na polovini njenog mandata obavi svojevrsnu javnu i političku eutanazuju prve dame koja je u istoriji Tivta došla na poziciju gradonačelnice - k tomu i nositeljke sopstvene izborne liste sa kojom je DPS aprila 2016. “pomela” konkurenciju na lokalnom nivou - zaslužuje više od blijedih pokušaja analitike koju ovih dana demonstriraju urednici režimu bliskih medija, ili pukog citiranja suvoparnog obrazloženja OO DPS Tivta zašto smjenjuju osobu u koju su se, koliko do juče, kleli i ukivali je u zvijezde.

Oficijelno, „grijeh“ Snežane Matijević je loš rad lokalne uprave i katastrofalan učinak lokalne DPS-SD-HGI vlasti u ostvarenju obećanih kapitalnih investicionih ulaganja. Gradonačelnica treba da „padne“ jer je tako loše ostvarene investicije u ime grada vodio za njih zvanično zaduženi potpredsjednik Opštine dr Siniša Kusovac koji je uz to (srećne li okolnosti za njega) predsjednik OO DPS Tivta. Isti onaj koji je slavodobitno, krajem decembra prošle godine u saopštenju OO DPS uskliknuo da su već tada (godinu i po nakon dobijenih izbora) „realizovali čak 80 odsto izbornog programa“ što ga je Tivćanima obećala DPS, i spremno najavio da će koliko u narednih par mjeseci, realizovati i ostatak od 20 odsto.

Tražiti odgovor na pitanje kad je Kusovac obmanuo (u decembru kad je tvrdio da su već završili 80 odsto ili sad kad kaže da se “izborni program ne realizuje planiranom dinamikom te je OO DPS-a preduzeo konkretne mjere koje će omogućiti efikasniji način funkcionisanja lokalne vlasti i dati dodatni podsticaj realizaciji izbornog programa”), ravno je čuđenju i zaprepašćivanju nad moralnim “likom i djelom” tivatskih DPS-ovaca koji su, gotovo listom, digli ruke za smjenu osobe što im je do juče bila pojam i “alfa i omega” od koje su zakučili mnoge privilegije, sinekure i konkretne materijalne koristi. Isto tako, potpuno je izlišno očekivati da će bilo koji od 17 žovijalnih likova iz odborničkog kluba DPS, na sljedećoj sjednici SO kada se bude glasalo o nepovjerenju gradonačelnici, glasati za ostanak Matijevičke u fotelji koju već mjerka Kusovac. Neće to učiniti čak ni ona vrijedna DPS odbornica-pjevačica lakih nota, koja je svojevrememeo javno na sjednici SO hvalila “našu milu i dragu gradonačelnicu” jer je tada za takvo poltronisanje, imala makar 1.000 razloga u obliku istog tolikog broja eura iz stalne budžetske rezerve što ih joj je Matijevićka dala kao pomoć za snimanje spota. Svoju će “savjest” odbornica vjerovatno umiriti time što Matijevićka nije ništa učinila da ispuni njenu tadašnju molbu da se “prešegaju skupštinske klupe jer nemam đe sa nogama”, pa se gradonačelnici svakako i to može pribrojiti u ono loše ostvarenje investicija i stvaranja boljih uslova za život i rad Tivćana, za koje joj „glavu skida“ njena partija.

Puštanje magle o pravim razlozima smjene Matijevičke koje u medijskim komentarima proteklih dana demonstriraju DPS i njemu bliski novinari i čitaoci, ušlo je u novu dimenziju. Uz opravdane prozivke za rastrošnost i komotno korišćenje opštinskih resursa što su joj stavljeni na raspolaganje (a kojih inače sa tih adresa pomena nije bilo duže od dvije godine), sada od „ekonomsko-društvenokorisno-svjesnih“ DPS-ovaca, na račun Matijevičke čuju i iz domoljubnog ugla, neprihvatljivi, gotovo izdajnički grijesi. Crnogorski fašisti naime (posebno oni vječno dežurni na podgoričkim antenama što prepoznaju izdajnike i neprijatelje nezavisne CG, a kojima je gradonačelnica prethodno ukinula mjesečnu apanažu od 250 eura za ništa što su je ranije dobijali iz tivatskog budžeta), prozivaju Matijevićku zbog prijema kojeg je lani upriličila za jednog Tivćanina - Dušana Mandića. Neoprostiv grijeh za čelnicu grada u kojem se taj dečko rodio, podigao i odrastao, u kome se naučio da pliva i igra vaterpolo i gdje njegova porodica živi, radi i doprinosi generacijama, i to samo zbog toga što je Dušan sticajem životnih okolnosti, otišao za Beograd i igra za crnogorskim fašistima tako mrsku Srbiju.

Sva dreka o tobožnjoj izdaji i „gajenju guje u njedrima“ koju DPS propagandisti sada lijepe Matijevićki, usmjerena je zapravo, na sakrivanje onoga što se „vidi sa Mjeseca“ i što je pravi razlog skidanja glave tivatske gradonačelnice - upornog Matijevićkinog odbijanja da posluša naredbu sa samog partijskog i državnog vrha da svojim potpisom, bez ikakvog pravnog osnova, oprosti Porto Montenegtru 5,6 miliona eura dugova za komunalije i tako gradu koji vodi pričini višemilionsku štetu. Bez namjere da idealizujem motive zašto to nije učinila, jer su oni prevashodno lični u odnosu na opštekorisno-tivatske (strah od odlaska u zatvor), ali Matijevićka je imala kuraži i dovoljno pameti da ne poklekne čak i višestrukim pozivanjima vrhovnog šefa - lidera DPS i predsjednika Mila Đukanovića koji ju je javno, u medijima instruirao da počini krivično djelo i ošteti sopstveni grad za više od četvrtine njegovog godišnjeg budžeta. Summa summarum - gradonačelnica nije ZAVRŠILA krivično djelo za koje je temelje udario Đukanović 2006. potpisujući potpuno neustavan i nezakonit ugovor o prodaji Arsenala sa tadašnjim vlasnikom Porto Montenegra Piterom Mankom, „prvi sprat sazidalo“ 17 neznavenih likova iz odborničkog kluba DPS koji su na sjednici SO 17. januara izglasali davanje saglasnosti na ugovor o oprostu komunalija Portu, a Matijevića trebalo da svojim potpisom „stavi krov“ na tu poharu gradske imovine. I pritom, pošalje sama sebe u zatvor jer je krivično djelo toliko očito i lako dokazivo da bi i tek diplomirani student prava na pripravničkom stažu u Specijalnom tužilaštvu mogao napisati neodbranjivu optužnicu koja bi Matijevićku poslala u višegodišnju hladovinu u Spuž.

Ovako, ona nakon smjene, postaje izvrstan svjedok za pravu, pravdi i odbrani svih interesa Crne Gore beskompromisno posvećenog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Sve što može reći Sneža o tome ko je, kako i zašto vršio pritisak na nju da stranog investitora časti milionima eura Tivćana, Katnićevim ušima ne bi trebalo biti manje zanimljivo od prošlonedjeljne TV ispovjesti osuđenog „pentita“ iz budvanske kriminalne grupe, koga je DPS takođe svojevremeno smijenio - Đorđa Pinjatića. Čekajući zemaljsku, u Tivtu se već ukazuje božja pravda, pa DPS za primjernu kaznu zato što je najubjedljiviju pobjedu te partije u manje od dvije godine pretvorio u njenu najveću javnu sramotu i kompromitaciju, u užarenu gradonačelničku fotelju šalje ni manje ni više nego Matijevičkinog „političkog egzekutora“ dr Sinišu Kosovca. On će imati čast da potpisom na ugovor sa Portom koji želi DPS, sam sebe pošalje u zatvor u momentu kada njegova partija ocijeni oportunim da im za rezultate u poglavljima 23 i 24, treba još koji njihov politički potrošeni i iskompromitovani gradonačelnik iza rešetaka.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (9 glasova)