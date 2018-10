Kako smo postali pizde

Da Crna Gora nije faktor stabilnosti na Balkanu, njeni tenkovi i vojni transporteri bi i prije miholjskog ljeta prešli granicu sa Albanijom. Specijalne jedinice vojske i policije, kaljene po NATO misijima i građanskim protestima, držale bi barikade po komšijskim varošicama i nadgledale čišćenje terena. Državi bliski građevinci bi na par dana napustili auto put koji nema petlju i čistili Cijevnu od hidroelektrana. Dugim cijevima bi pratili zbjegove komšijskih inžinjera, gorjele bi radničke barake, a crnogorski glavari bi pregovarali o mirovnom sporazumu do posljednje pastrmke u gornjem toku Cijevne. Da je Crna Gora imalo njegoševska, barem bi pismom tražila da joj ne zagađuju izvore, kad već velike sile ne daju levorima preko granice. Umjesto toga, komšije će postavljati cijevi, a ako se prestolonasljedik ne sjeti da pošalje depešu, kralj će sve izgladiti na ručku sa komšijskim premijerom u šarenim patikama.

Kada počasni građanin Ulcinja u povratku sa tog ručka posjeti sunarodnike u Tuzima, oni ga neće pitati za Cijevnu. Pohvaliće mu se novom opštinom i zahvaliti što zbog njegovih poslovnih partnera kroz Malesiju teče rijeka mutna poput Save ili Dunava, baš kao u Beogradu, Zagrebu ili Beču. Neki od nacionalnih prvaka na ivici cenzusa, primijetiće kako su bistre planinske rijeke relikt prošlosti i nepotreban luksuz. U rijetkim prilikama, kada sretnu kralja i prestolonasljednika, tražiće posao za stranačke aktiviste i obećavati ljubav do posljednjeg mjesta u državnoj administraciji. Put Cijevne se neće osvrtati baš kao ni kada se mutila od izvađenog šljunka i podizanja bedema po obali. Da su Malisori dostojni predaka u koje se zaklinju na slavama i stranačkim skupovima, već bi branili izvor rijeke čiju su vodu do juče pili.

Dok kraljeva svita i manjinski partneri budu ćutke gledali gradilišta preko granice, malo će se koji glas čuti u opoziciji i civilnom sektoru. Zauzeta pisanjem planova za stotu neuspješnu reformu izbornog zakonodavstva i pripremama za proslave rođendana nepostojećih država, ekologija će opozicionarima biti zadnja rupa na svirali dok se budu držali za vratove do posljednjeg birača. Zaklinjaće se u državu i njene granice ali neće ni pitati za zagađenu rijeku na par kilometara od državnog parlamenta. Bistrom vodom i ribama rijetko će se baviti nevladine organizacije, ušuškane u lovorike pobjede na Tari. Da je Ranko ostao opozicija u Vladi, a Darko u civilnom sektoru, možda bi danas neko tražio da se komšijama stane na kraj. Ovako će NVO pisati saopštenja, opozicija planove, a manji koalicioni partneri se boriti za aerodrome do poslednjeg stranačkog aktiviste.

Za to vrijeme neće progovarati ni narod, baš kao u predreferendumskim proročanstvima Slavka Perovića. Sjetiće se poneki crnogorski birač kako mu je Slavko čestitao ropstvo i po prvi put pomisliti da opoziciona zvijezda na zalasku karijere tada nije pričala koješta. Dok budu aplaudirali transparentima navijačkih grupa ponosni „što im ga neko kaza“, ćutaće po kancelarijama i prijetiti peticijama samo u četiri oka. Iako su već u zrelim godinama, strahovaće od partijskih aktivista koji ih paze kad glasaju, dok će im djeca dizati revolucije samo po Facebooku. Podmladak će nastaviti da broji krvna zrnca komšijama i psuje kralja u sjenkama foruma dok sanjaju državni posao. Nastaviće da se diče osmjehom Ljuba Čupića, dok budu ponizno klimali glavom i ljubili ruke nadređenima. Savjest će liječiti razmjenom poruka sa istomišljenicima i ogovaranjem po hodnicima.

Za to vrijeme, u Albaniji će nastaviti da grade, ne mareći za prognoze da će se budući ratovi voditi oko izvora vode. Da ne bi izgubili titulu najboljeg susjeda na Balkanu, crnogorski glavari neće slati protestna pisma niti slati tenkove uz korito Cijevne. Čekaće da komšije ukopaju cijevi i Cijevnu zamute do kraja, pa da i glavarska djeca počnu da postavljaju hidrocentrale i u našem dvorištu. Para će se slagati na paru, poslovi ostajati u okviru familija, a nove opštine bez prirodnih resursa.

Za to vrijeme nevladine organizacije će i zvanično postajati preduzeća sa poslovnim interesima, a opozicija izumirati u međusobnim ratovima. Narod će strahovati od patriotske policije koja uzima prosječnu radničku platu onima što ne ispravljaju kičmu dok himna svira. Kad prođu svečane prilike i utihne majska zora, nastaviće da saginju glave i sjećaju se Njegoša, Slavka i Ljuba. Ako se neko od nas tada zapita kako je u međuvremenu postao pizda, nek odgovor potraži kod biračkih kutija gdje stoluju čuvari našeg poštenja.

