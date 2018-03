Ko je genije, a ko genije nije

GENIJE

Kad vidiš genija prepoznaćeš ga po greškama,

najviše sam volio kad Savićević da pogrešan pas

ili se zaplete u dribling jer to je bio uvijek zaplet

nepojamno lijep i nanovo neshvatljiv, greška ima logiku

i vidim iza nje, kao da je sve to zaista trebalo da se odigra,

i ne čini mi se da je pogriješio Dejo nego neka viša nevidljiva sila.

NIJE GENIJE

Ličila mi je na Milku Tadić Mijović,

samo što je čitala Pobjedu,

Marina Abramović, putnica biznis klase,

priča, reže se i posti, gleda u ljude dok plaču,

dijeli navodnu javnost na one koji je mrze

i one što je vole. Rekao bih da je najviše onih

koji o Marini ne znaju da misle i to je njena

jedina greška ili vrlina.

GENIUS LOCI

Obično se traži neko djelo da se prizna

ali Šomi priznaje previše i misli dok spava

zato sanja dok guta pivo i ne koristi veznike

radi sa glagolima svršenim i rječice stavlja

u perfekt. Njegov jezik je sinkopa popa

koji se nikad nije dogodio, zato sanja, spava

i misli tako naočito.

PERA KOJOT

Stručnjakinje bi rekle da je Pera Kojot

love addict, da je njegova vizija Ptice

Trkačice lažni profil davno potisnutog

zločina prema vlastitom tijelu,

seksualno opsjednut Trkačicom,

Pera Kojot za sebe može reći da je genije

dok je ne uhvati, pojede ili se prosto oženi.

BOSILJ

Bio je pravi genije i otac konceptualnog

negenijalnog sina Mangelosa, umjetnika

krede i globusa sasvim nečitiljivog izvan metanija

likova kao što je Akile Benito Oliva. Ali zato

Bosilj Ilija jedva pismen seljak iz Šida visi

pored Šilea u galeriji Sent Etjen, usred Njujorka.

ZALUD GENIJE

Ideja Mocart kugle velika kao Mocart,

njegova nacija mala i smorena,

proizvod kocke za supu sa likom Njegoša

donosi nešto toplo, potrebno i zdravo

što je uloga pjesnika u socijalističkom društvu,

nasuprot imperijalističkom prislačku

na bazi marcipana i mrtvog carstva,

Njegoš je da se srče

iz kutlače.

