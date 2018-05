Kuku nam u Baru

Čitam na jednom od lokalnih portala u Baru o humanitarnoj ideji omladine SD, “kuke dobrote”. Kao čovjek koji je veliki dio svog života posvetio, između ostalog, humanitarnom radu i filantropiji moram da kažem da me svaka humanitarna ideja oduševljava. Nažalost ne i ova kopirana i vrlo diskutabilna ideja.

Kažu da će se na ovim kukama moći “objesiti”, odnosno ostaviti hrana i odjeća za one kojima je neophodna i potrebna. Takvih je jako puno, to svi dobro znamo i vidimo svakog dana, jer svakodnevno sve više ljudi traži ostatke hrane po kontejnerima za smeće. Kako se oni osjećaju, na to ne želim ni da pomislim, ali se ja osjećam jako postiđeno i degradirano, vjerujem kao i većina građana. Zar mi treba da živimo u zemlji gdje ljudi hranu traže po kontejnerima? Zar je to normalan život u normalnoj zemlji u XXI vijeku? Sigurno da nije.

Da ironije bude veća, kuke dobrote po gradu postavljaju nasljednici političke partije čiji su prvaci učestvovali i učestvuju, zajedno sa vladajućom partijom u permanentnom urušavanju ekonomije kako našeg grada tako i cijele Crne Gore. I ne samo da urušavaju ekonomiju i životnu egzistenciju većine stanovništva, već im urušavaju i ono najbitnije, pravo na dostojanstven život.

Problem rastućeg siromaštva dovodi do spontanog reagovanja stanovništva na osnovu dobrovoljnog djelovanja i solidarnosti građana. Ono što mene zabrinjava je to što građani energično ne traže odgovor na pitanje upućeno Vladi i “političkoj eliti” o problemu rastućeg siromaštva. Postojeći sistem socijalne zaštite i sigurnosti ne ispunjava svoju ulogu i obaveze. Svjedoci smo da se gorući problem siromaštva sve više rješava kroz spontane akcije građana i medija, a ne kroz odgovarajuće institucije. Potreban je veći stepen odgovornosti onih koji su odgovorni za ovakvo stanje, od onih koji žive jako daleko od bijede i već decenijama jedu naš hljeb nasušni. Potreban je odgovor od onih koje za taj posao plaćamo svi mi, građani našeg grada i naše države. Poštovani sugrađani, svaki put kada prođete pored ovih “kuka dobrote” sjetite se ko nam ih je omogućio i ko ih je tu postavio. Kuku nam u Baru.

Autor je predsjednik OO URA Bar



