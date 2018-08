Kurs kreativnog pisanja telegrama podrške predsjedniku

Nemojte nas napuštati, nije vreme za to, samo ne sada! - navodi se u poruci Srpskog kulturnog foruma iz Minhena predsedniku Srbije.

Verujemo da se nećete pokolebati u ovom sudbonosnom trenutku i pristati na ostavku, koju od vas traže i očekuju oni koji žele uništenje srpskog naroda i vazalni položaj male Srbije svedene na beogradski pašaluk – poručili su predsedniku radnici lozničke fabrike konfekcije “Moda”.

Predlažemo preduzimanje zakonskih mera protiv onih koji remete red i mir u Srbiji, kao i ukidanje takozvane nezavisne televizije – poručili su predsedniku članovi udruženja “Solidarnost” iz Kovina.

Ovo su originalne poruke predsedniku Srbije koje su stigle sa svih strana sveta i čitane su u udarnim vestima, ali sredinom devedesetih, kada je predsednik bio Sloba Milošević.

Ovih dana, od kada je dražesni Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS, pogonski geometar (dakle, pravi čovek za razgraničenja) & Vučićev kum, ukorio naprednjake da nisu dovoljno snažno osudili napade na predsednika Srbije, ponovo je zaživeo taj redak literarni žanr, poznatiji kao “podguzni telegram”, pa su angažovani svi opismenjeni članovi & simpatizeri SNS da pišu telegrame podrške dok ne popadaju od slova, zareza, tačaka, uskličnika, upitnika i razgraničenja.

Doduše, nema telegrama udruženja “Solidarnost” iz Kovina, ali su poetiku njihovog telegrama iz devedesetih nadomestili gradonačelnici srpskih opština na Kosovu i Metohiji, njih tačno deset komada, koje veoma liči na pismo iz Kovina.

Srpski gradonačelnici kosovskih opština, dakle, poručili su u dirljivom pismu predsedniku Vučiću da “likovanje Đilasa, Jeremića, Janjića, Rade Trajković i ostalih nad njihovom sudbinom treba da mu bude podstrek da nastavi pregovore”.

“A ako do rešenja ne dođe zbog štetočinskog delovanja gore pomenutih, mi ćemo biti prinuđeni da ih potražimo u njihovim kućama i vilama i da ih upitamo zašto su to uradili srpskom narodu”, poručili su gradonačelnici u poruci iz koje proizilazi zaključak da je srpska politika na Kosovu od parole “Kosovo je Srbija”, na kraju stigla do kasapske parole: “Koljemo po kućama”.

U ovom konkretnom slučaju akcija se zove: “Pitamo opoziciju po kućama i vilama, a možda usput nešto i prikoljemo”.

Tako da Đilas, Jeremić, Janjić, Rada Trajković na ulazna vrata svojih zgrada, kuća i vila gde vise obaveštenja: “Ne primamo reklamni materijal”, valja da istaknu obaveštenje: “Ne primamo gradonačelnike kosovskih opština”, a najteže sa ovog spiska biće igumanu Savi Janjiću, koji takvu poruku mora da okači na ulazna vrata svoje prostrane vile zvane manastir Visoki Dečani.

- Otkud jednom monahu tol’ka vila? Oklen pare, frajeru? - očekuje se da će se neki opštinski odbor SNS opravdano ovih dana zapitati otkud lova igumanu Savi Janjiću da ima veću vilu čak i od Đilasa, koja se pritom nalazi na spisku Uneskove Svetske baštine, dok Đilasu nije uspelo da svoju vilu zaštiti kod Uneska.

Sastavljanje telegrama podrške predsedniku nije lak zadatak, pa je u SNS organizovan Kurs kreativnog pisanja telegrama podrške, gde se članstvu objašnjava kako Vučiću, koga nebrojene svetske i domaće sile napadaju mučki, s leđa, priđi takođe s leđa, ali ne mučki.

- Najvažnije je da predsednik oseti da ima jaka leđa, da ceo narod i SNS stoji iza njega! Ko ne voli da stoji, koga bole noge, može i da čuči! Dakle, predsednik mora imati utisak da ceo SNS čuči iza njega – uči se na prvom času ubraznog Kursa kreativnog pisanja telegrama podrške predsedniku Vučiću.

Na drugom času uči se trenutno činjenično stanje.

- Dakle, mi više ne koristimo dosadašnji izraz – “nećemo dozvoliti rasparčavanje Srbije” - kao u ranijim telegramima, to nikako! Sada u telegramu treba da piše - “podržavamo predsednika u rasparčavanju Srbije, jer samo rasparčavanje Srbije garantuje da Šiptari neće stići do Vranja”! - uči se na drugom času.

Na trećem času Kursa kreativnog pisanja telegrama podrške predsedniku uči se da u telegramu treba istaći koliko će razgraničenje uticati na rast BDP-a po glavi stanovnika i otvaranje novih radnih mesta.

- Razgraničenje sa Albancima garantuje da će porasti potreba za profesionalnim profilima: carinik, graničar, geometar i komesar za izbeglice, čime će stopa nezaposlenosti dostići istorijski minimum zahvaljujući mudroj politici predsednika Vučića, koji neće dati ni jedan pedalj Kosova i Metohije, osim možda Preševo, koje pritom i nije Kosovo i Metohija - objašanjava se na Kursa kreativnog pisanja telegrama podrške predsedniku kako sklapati čudne rečenice.

Na četvrtom času uči se da telegram treba začiniti nekom realnom pretnjom, na primer - da će Jeremiću, Đilasu, Obradoviću, Radi Trajković ili Savi Janjiću na vrata zakucati deset gradonačelnika kosovskih opština, što svakako nije prijatan prizor.

Posebno jer je gradonačelnik Kosovske Mitrovice u životu radio i kao vatrogasac, a ko voli vatrogasca na vratima svoje vile, kuće ili manastira.

- U skladu sa starom akcijom “Kucamo na vrata zaboravljenih asova”, SNS će, ukoliko se neko bude bunio protiv bilo kog rešenja kosovskog pitanja koje celokupnom površinom mozga osmisli predsednik Vučić, sprovesti akciju “Pucamo na vrata zaboravljenih asova”, gde ćemo obilaziti one koji su protiv da Vranje bude sastavni deo Srbije za 40 godina i pucati u vrata ako ne otvore - uči se na Kursu kreativnog pisanja telegrama podrške predsedniku Vučiću u organizaciji literarne sekcije Srpske napredne stranke.

Peti čas je najvažniji. Tu se uči da ako jednog dana i ostanemo nez Kosova & Metohija, Kovin će zauvek biti sastavni deo Srbije, što je trenutno najvažnije, jer u Kovinu rade institucije sistema za sve one koji su se, bar u glavi, već razgraničili.

