Lipka Drugi

Jednom prilikom je bivši šef Delegacije EU, ambasador Drobnič, kazao kako je smenjivost vlasti znak demokratičnosti društva. Jedan i jedan je dva. Nešto što se, dakle, podrazumijeva u demokratskoj teoriji i praksi, ovdje je izazvalo histeričnu reakciju Đukanovića i njegove propagande. Ali, imamo različitih diplomata. Evo kako to izgleda u sparingu Pobjede i ambasadora Slovačke.

Pobjeda: Kako gledate na brojne nevladine organizacije koje ne skrivaju političke ambicije?

Hlobenj: Civilni sektor postoji prije svega zbog toga da u interesu cijelog društva a ne nekih pojedinaca ili grupacija ukazuje na nedostatke i greške u sistemu sa ciljem doprinosa u rješavanju problema i u zaštiti interesa građana. Ako se ovaj mandat prekorači, onda se postavlja legitimno pitanje - da li neke nevladine organizacije imaju druge ciljeve od ciljeva u korist svih građana, a stoga i čitavog društva.

Roćen je nakon izjave ambasadora Drobniča o ljekovitosti smjenjive vlasti zvao sve živo po Sloveniji. Od druga Kučana, preko MVP, do onog gradonačelnika Ljubljane, istraživanog za korupciju. Traženo je hitno povlačenje tovariša Mitje. Nijesu uspjeli, ali ne zato što u deželi nije bilo spremnosti da Drobnič bude ponižen i opozvan, već zato što je on bio u nadležnosti Brisela a ne Ljubljane. Evropski, a ne slovenački diplomata. Slične kampanje Đukanović i Roćen su sprovodili prema njemačkim izaslanicima Šmitu, Plateu, Štajnaker, znali su da očešu i neke SAD ambasadore. Sju Braun prije svega. A ostala je legenda o progonu italijanskog diplomate Meućija i njegove “lade”. Reklo bi se, svaki stranac koji se miješao u svoj posao bio je meta podgoričkog režima.

S druge strane, mnogo brojnija grupa ambasadora, simpatizera DPS, uživala je i uživa sve čari divlje ljepote. Wild beauty, why not. Evo kako to demonstrita pomenuti Slovak Hlobenj:

Pobjeda: Kako gledate na brojne NVO koje su više nalik partijama, a sve manje organizacije okrenute građanima?

Hlobenj: Ne želim da ulazim u neku kategorizaciju ili konkretno nabrajanje NVO u CG koje bi mogle biti politički motivisane. To meni i ne pripada, i to ne bi bilo sa moje strane korektno... (Ali) ...Mislim da među njima ima i takvih koji imaju političke ambicije i još uvijek čekaju taj pravi trenutak. Bilo bi naivno razmišljati suprotno, ali svakako se oni moraju izjasniti a ne da politički i partijski djeluju iz civilnog sektora...

Godinama nakon nezavisnosti, uvijek kada je bilo teško Milu, to jest državi, jer država to je on, u pomoć je priskakao Romanov prethodnik, ambasador František. Lipka Prvi. I objašnjavao nam mudrost i dalekovidost Đukanovića i DPS. Onda se sa NATO integracijama ukazao Orbanov izaslanik Poša. Toliko ga je bilo na Pinku i u Pobjedi da sam jedno vrijeme strahovao da će iskočiti iz frižidera kad ga otvorim. Sve nas ubjeđujući kako je NATO zlato, a Putin najveće zlo. Iako je sa tim istim Vladimirom Vladimirovičem, ruskim diktatorom, Pošin šef Orban u najboljim odnosima, čak u ljubavi.

Lipka Prvi je odradio diplomatski staž u Montenegru u produženom trajanju, iako nam je kad je stupio na dužnost rečeno da nema kvalifikacije za ambasadora. Sada, kao zasluženi penzioner, samo dođe za izbore. Da proslavi još jednu demokratsku pobjedu i poljubi Mila, Lidiju i Blaža u izbornom štabu DPS.

Međutim, i poslije Lipke - Lipka. Ne mislim na hotel u Kolašinu, već na novog slovačkog ambasadora. Lipka Drugi.

A da nije tako, već po EU standardima, da je Lipka Drugi makar nalik Drobniču Prvom, intervju bi izgledao ovako:

Pobjeda: Vaša Ekselencijo, kako uopšte gledate na brojne nevladine organizacije u CG koje ne skrivaju političke ambicije?

Lipka 2: Nevladin sektor je sa nezavisnim medijima i istraživačkim novinarima kamen temeljac svakog demokratskog društva. Usudio bih se reći da je Slovačka u vrijeme tranzicije imala ovako jak i kredibilan NVO sektor i nezavisne medije da bi danas bilo manje problema u mojoj zemlji sa korupcijom, pravosuđem i organizovanim kriminalom.

Pobjeda: Ali Vaša Ekselencijo, ovdje su neke NVO više nalik partijama, a sve su manje organizacije okrenute građanima?

Lipka 2: Ne znam kako vi doživljavate ulogu NVO sektora, ali ono što je EU standard - NVO nisu i ne treba da budu ikebana na stolu vlasti kojom će da se kite reforme koje od njih zahtijeva Brisel. Ima u CG dosta takvih NVO-ikebana, neću da ih nabrajam jer ne bi bilo korektno sa moje strane. Međutim, ono što je moja dužnost je da pomenem one NVO koje su maksimalno posvećene EU vrijednostima, kao što su CGO, MANS, Institut Alternativa, CRNVO, Akcija za ljudska prava. Bila bi prava sreća za CG kada bi ovdašnje političke partije, u svom domenu i aktivnostima, bile toliko kredibilne i posvećene reformama kao pomenute NVO.

Pobjeda: Ali, zar nije očito da neke NVO, kako bi rekao ambasador Hlobenj, imaju neke drugačije ciljeve od ciljeva u korist svih građana a stoga i čitavog društva.

Lipka 2: Ja vidim da je jedini njihov cilj da se reforme ubrzaju, da CG spremno dočeka 2025. i da mnogo prije završi sve domaće zadatke koje je postavio Brisel. Znate, Hrvatska je najduže pregovarala sa EU, ali je to trajalo “samo” šest i po godina. CG je već potrošila to vrijeme, a čeka je najmanje još toliko do punopravnog članstva. To, bojim se, nije odgovornost NVO sektora.

Pobjeda: Zar djelovanje CGO, MANS-a, IA, CRNVO, koje ste pomenuli i koje očito favorizujete, nije usmjereno protiv države, a ne u korist njene budućnosti?

Lipka 2: Ja ne želim nikog da favorizujem, samo ukazujem na značaj proaktivnog djelovanja NVO i važnost istraživačkog novinarstva i medija. Vidite, u nekim zemljama članicama EU, Mađarskoj recimo, ili Poljskoj, čuju se slične diskvalifikacije NVO i medija. Da su protiv države! Evropska komisija je više puta javno izražavala zabrinutost zbog toga. Znate da je pominjana i mogućnost uvođenja posebnih mjera Poljskoj zbog ugrožavanja demokratskih standarda i institucija. U mojoj zemlji, Slovačkoj, desio se zločin - ubijen je jedan od najboljih novinara istraživača zato što je vlada bivšeg premijera Fica često njegovo pisanje etiketirala kao antidržavno i izdajničko. Gotovo identičnu situaciju smo prije pola godine imali na Malti, takođe zemlji članici EU. Zato se treba paziti takvih kvalifikacija jer one često vode ka tragičnim epilozima.

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. Istrajnost ambasadora izazvala je nenadani preokret i u ponašanju Đukanovićevog propagandiste:

Pobjeda: Potpuno se slažem sa Vama, Vaša Ekselencijo, ali ovo su bila pitanja urednika. Evo, sad da Vas nešto pitam za svoju dušu. Ubistvo kolege Kucijaka izazvalo je burnu reakciju građana i predsjednika Slovačke, nakon čega je premijer Fico morao da podnese ostavku!

Lipka 2: Tačno je da su neki ministri iz vlade bivšeg premijera Fica neodgovornim izjavama stvarali atmosferu linča Kucijaka, što se sada pokazalo kobnim. To je politička odgovornost. Zbog toga su Fico i njegov kabinet podnijeli ostavke.

Pobjeda: I ovdje je urednik Duško Jovanović ubijen prije 14 godina, ubistvo nije istraženo, a slično se desilo sa desetinama drugih napada na slobodne novinare i medije. Kako komentarišete činjenicu da tadašnji premijer i budući predsjednik Đukanović i dalje drži sve poluge vlasti?

Lipka 2: U svim izvještajima posljednjih godina Brisel ukazuje da su istrage napada na novinare, ubistva čak, uništavanja imovine medija, nešto što se mora rješavati. Nema prijema u EU bez rješenja ubistva i napada na novinare ili bez jasno iskazane volje da se ti slučajevi ozbiljno istraže. Kao što nema slobode medija dok nad novinarima i urednicima lebdi sjenka ugroženosti i strepnje za goli život.

Eto šta je dostojanstvo, rekao bi batler Stivens, čuveni lik britanskog nobelovca Kazua Išigura. Dostojanstvo je direktno povezano sa sposobnošću čovjeka “da ne iznevjeri profesionalno biće u kome obitava”. Evo šta se dobija kada se biće dresiranog propagatora preokrene u lik slobodnog novinara! Ili kada ambasador jedne EU zemlje ostane vjeran evropskim vrijednostima Sartra i Havela.



